О Ольга Вино и артишоки по-венециански По предложенной теме не было ничего практически! Алиса разбирается во всем остальном: в истории и жизни города. Но ни вина, ни артишоков я не увидела в том великолепии, которое описано в теме.

С Сергей Вино и артишоки по-венециански Алиса молодец! Все прошло прекрасно!

У Ульяна Вино и артишоки по-венециански Нам не очень повезло с погодой, но Алиса не растерялась и предложила альтернативный вариант. Было вкусно и интересно! Спасибо за заботу Алисы: она помогла нам сориентироваться в транспортных вопросах и в вопросах гастрономических! Очень рекомендуем!

А Анастасия Венеция на вкус Приятное общение, много полезной информации про вино))

Ю Юля Вино и Венеция - вечер в стиле местных Вероника потрясающая! Интересно легко и познавательно одновременно!

С Светлана Венеция на вкус читать дальше мы совсем по другому дегустировали вина и блюда, посетили несколько ресторанов. Это экскурсия не только гастрономическая, но и историческая. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо Аня было вкусно и интересно! Замечательная экскурсия с Анной помогла нам с удовольствием провести оставшиеся дни в Венеции. По совету Анны и после ее рассказа

М Максим Дегустации вина и типичных продуктов читать дальше сомелье. Помимо самой экскурсии по дегустации вина и местных продуктов Анна рассказала много интересного в отношении истории города, местных обычаев и традиций, показала разные необычные местечки. Сразу видно, что человек влюблен в свое дело, в город, в котором живет, и пытается донести эту любовь до нас - гостей этого прекрасного города. Мы брали экскурсию «Дегустация вина» с гидом Анной. Анна - невероятно приятный человек, знаток своего дела и ко всему прочему

Н Наталия Венеция на вкус Вкусно и интересно! Рекомендованные вино и закуски самые вкусные за наши несколько дней в Венето!

Н Наталья Вино и Венеция - вечер в стиле местных Отличная экскурсия