1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Венеция на вкус: индивидуальная экскурсия с дегустацией
Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей
«Любителей красных вин я отведу в место с самым большим в городе выбором Амароне»
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и артишоки по-венециански: индивидуальная экскурсия в Венеции
Прогулка до Сант Эразмо с дегустацией вина и фиолетовых артишоков. Насладитесь уникальными вкусами и видами Венеции
«Треть острова — виноградники, и в связи с необычной солёной почвой и особыми дренажными системами орошения, вино, производимое здесь имеет дополнительную характеристику — sapore di mare (аромат моря)»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками
Начало: у вокзала Санта-Лучия
«Напитки и закуски каждый оплачивает самостоятельно (ориентировочные цены: сптриц — 2-3€, просекко — 2-4€, омбра (вино в простом стакане) — 0,8-1,5€, закуски — 1,2-5€)»
Завтра в 08:30
10 июня в 12:00
€150 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венецианские бакари: эксклюзивное погружение в культуру вина и закусок
Познакомьтесь с уникальным миром венецианских бакари, где вино и закуски рассказывают истории местных традиций
Начало: У железнодорожного вокзала Санта Лучия
«В бакаро нет сидячих мест, зато есть прекрасное вино и разнообразные местные закуски»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винный мир Италии с венецианским сомелье
Детально разобраться в тонкостях национальных вин и научиться грамотной технике дегустации
Начало: У моста Риальто
«В местной энотеке вы разберетесь в особенностях вин из разных уголков Италии: Бароло, Брунелло, Монтельпучано, Амароне и других»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€140 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 мая 2024По предложенной теме не было ничего практически! Алиса разбирается во всем остальном: в истории и жизни города. Но ни вина, ни артишоков я не увидела в том великолепии, которое описано в теме.
- ССергей3 мая 2024Алиса молодец! Все прошло прекрасно!
- УУльяна26 апреля 2024Нам не очень повезло с погодой, но Алиса не растерялась и предложила альтернативный вариант. Было вкусно и интересно! Спасибо за заботу Алисы: она помогла нам сориентироваться в транспортных вопросах и в вопросах гастрономических! Очень рекомендуем!
- ААнастасия11 сентября 2023Приятное общение, много полезной информации про вино))
- ЮЮля17 июля 2023Вероника потрясающая! Интересно легко и познавательно одновременно!
- ССветлана9 июня 2023Замечательная экскурсия с Анной помогла нам с удовольствием провести оставшиеся дни в Венеции. По совету Анны и после ее рассказа
- ММаксим13 мая 2023Дегустации вина и типичных продуктовМы брали экскурсию «Дегустация вина» с гидом Анной. Анна - невероятно приятный человек, знаток своего дела и ко всему прочему
- ННаталия16 декабря 2022Вкусно и интересно! Рекомендованные вино и закуски самые вкусные за наши несколько дней в Венето!
- ННаталья17 ноября 2019Отличная экскурсия
- ЕЕлена15 ноября 2019Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в жизнь коренных венецианцев. Наталья отличный гид. Показала нам местные Бакари и посоветовала что попробовать. Рекомендую эту экскурсию
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