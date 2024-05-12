Винные экскурсии в Венеции

Найдено 5 экскурсий в категории «Винные туры» в Венеции на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Венеция на вкус: индивидуальная экскурсия с дегустацией
Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей
«Любителей красных вин я отведу в место с самым большим в городе выбором Амароне»
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Вино и артишоки по-венециански
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Вино и артишоки по-венециански: индивидуальная экскурсия в Венеции
Прогулка до Сант Эразмо с дегустацией вина и фиолетовых артишоков. Насладитесь уникальными вкусами и видами Венеции
«Треть острова — виноградники, и в связи с необычной солёной почвой и особыми дренажными системами орошения, вино, производимое здесь имеет дополнительную характеристику — sapore di mare (аромат моря)»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
135 за всё до 2 чел.
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками
Начало: у вокзала Санта-Лучия
«Напитки и закуски каждый оплачивает самостоятельно (ориентировочные цены: сптриц — 2-3€, просекко — 2-4€, омбра (вино в простом стакане) — 0,8-1,5€, закуски — 1,2-5€)»
Завтра в 08:30
10 июня в 12:00
150 за всё до 9 чел.
Венецианские бакари: вино и Венеция
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Венецианские бакари: эксклюзивное погружение в культуру вина и закусок
Познакомьтесь с уникальным миром венецианских бакари, где вино и закуски рассказывают истории местных традиций
Начало: У железнодорожного вокзала Санта Лучия
«В бакаро нет сидячих мест, зато есть прекрасное вино и разнообразные местные закуски»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Винный мир Италии с венецианским сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Винный мир Италии с венецианским сомелье
Детально разобраться в тонкостях национальных вин и научиться грамотной технике дегустации
Начало: У моста Риальто
«В местной энотеке вы разберетесь в особенностях вин из разных уголков Италии: Бароло, Брунелло, Монтельпучано, Амароне и других»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
140 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Вино и артишоки по-венециански
    По предложенной теме не было ничего практически! Алиса разбирается во всем остальном: в истории и жизни города. Но ни вина, ни артишоков я не увидела в том великолепии, которое описано в теме.
  • С
    Сергей
    3 мая 2024
    Вино и артишоки по-венециански
    Алиса молодец! Все прошло прекрасно!
  • У
    Ульяна
    26 апреля 2024
    Вино и артишоки по-венециански
    Нам не очень повезло с погодой, но Алиса не растерялась и предложила альтернативный вариант. Было вкусно и интересно! Спасибо за заботу Алисы: она помогла нам сориентироваться в транспортных вопросах и в вопросах гастрономических! Очень рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    11 сентября 2023
    Венеция на вкус
    Приятное общение, много полезной информации про вино))
  • Ю
    Юля
    17 июля 2023
    Вино и Венеция - вечер в стиле местных
    Вероника потрясающая! Интересно легко и познавательно одновременно!
  • С
    Светлана
    9 июня 2023
    Венеция на вкус
    Замечательная экскурсия с Анной помогла нам с удовольствием провести оставшиеся дни в Венеции. По совету Анны и после ее рассказа
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    мы совсем по другому дегустировали вина и блюда, посетили несколько ресторанов. Это экскурсия не только гастрономическая, но и историческая. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо Аня было вкусно и интересно!

  • М
    Максим
    13 мая 2023
    Дегустации вина и типичных продуктов
    Мы брали экскурсию «Дегустация вина» с гидом Анной. Анна - невероятно приятный человек, знаток своего дела и ко всему прочему
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    сомелье. Помимо самой экскурсии по дегустации вина и местных продуктов Анна рассказала много интересного в отношении истории города, местных обычаев и традиций, показала разные необычные местечки. Сразу видно, что человек влюблен в свое дело, в город, в котором живет, и пытается донести эту любовь до нас - гостей этого прекрасного города.

  • Н
    Наталия
    16 декабря 2022
    Венеция на вкус
    Вкусно и интересно! Рекомендованные вино и закуски самые вкусные за наши несколько дней в Венето!
  • Н
    Наталья
    17 ноября 2019
    Вино и Венеция - вечер в стиле местных
    Отличная экскурсия
  • Е
    Елена
    15 ноября 2019
    Вино и Венеция - вечер в стиле местных
    Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в жизнь коренных венецианцев. Наталья отличный гид. Показала нам местные Бакари и посоветовала что попробовать. Рекомендую эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Винные туры»

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  1. Венеция на вкус
  2. Вино и артишоки по-венециански
  3. Вино и Венеция - вечер в стиле местных
  4. Венецианские бакари: вино и Венеция
  5. Винный мир Италии с венецианским сомелье
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  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Винные туры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 135 до 150. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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