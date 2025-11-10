Мои заказы

Первое в мире еврейское гетто

Откройте для себя Каннареджо - северный район Венеции, где история переплетается с легендами. Погрузитесь в атмосферу старейшего гетто Европы
Каннареджо - северный район Венеции, где история и легенды переплетаются в уникальной атмосфере.

Прогулка по старейшему гетто Европы откроет вам секреты города, включая великолепные церкви и дворцы. Вы услышите о монахах-кармелитах, еврейских банкирах и «волшебной статуе» Богородицы.

Прогулка включает посещение вокзала Святой Лучии, церкви Марии Назарет, дворца Лабиа и других знаковых мест. Это возможность увидеть нетуристическую Венецию и её скрытые сокровища

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческое гетто
  • 🕌 Величественные церкви
  • 🏰 Дворцы и легенды
  • 🗿 Уникальные статуи
  • 🌉 Частные мосты
  • 👻 Загадочные дома
  • 📜 Легенды и истории
Первое в мире еврейское гетто© Нонна
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Вокзал Святой Лучии
  • Церковь Марии Назарет
  • Гетто
  • Дворец Лабиа
  • Церковь Святого Иеремия
  • Дворец Мастелли
  • Церковь Святой Марии Огородной
  • Дом с Привидениями
  • Школа Милосердия
  • Церковь Иезуитов

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Вокзал Святой Лучии, на месте которого когда-то стояла церковь.
  • Церковь Марии Назарет, принадлежащую монашескому ордену кармелитанцев.
  • Засыпанный канал Испанского квартала.
  • Дворец Лабиа, вокруг которого витает множество исторических анекдотов.
  • Церковь Святого Иеремия, где сейчас покоится Святая Лучия.
  • «Говорящие статуи» братьев морейцев.
  • Дворец Мастелли и дом художника Тинторетто.
  • Церковь Святой Марии Огородной с необычной статуей Богородицы.
  • Дом с Привидениями, где до сих пор происходят странные события.
  • Школу Милосердия, церковь Иезуитов и один из немногих частных мостов Венеции.

Вы узнаете:

  • Как евреев отгородили от города.
  • Почему венецианский вокзал носит имя Святой Лучии из Сиракуз.
  • Как сын еврейского раввина вдохновился тайными знаниями кабалы и создал барочный фасад церкви кармелитов.
  • Какая роскошь царила в Венеции в 16–17 веках, почему власти боролись против излишеств и какую роль в этом играли еврейские банкиры.
  • И многое-многое другое.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Нонна
Нонна — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над
читать дальше

созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!

Задать вопрос

