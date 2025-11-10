Каннареджо - северный район Венеции, где история и легенды переплетаются в уникальной атмосфере.
Прогулка по старейшему гетто Европы откроет вам секреты города, включая великолепные церкви и дворцы. Вы услышите о монахах-кармелитах, еврейских банкирах и «волшебной статуе» Богородицы.
Прогулка включает посещение вокзала Святой Лучии, церкви Марии Назарет, дворца Лабиа и других знаковых мест. Это возможность увидеть нетуристическую Венецию и её скрытые сокровища
7 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческое гетто
- 🕌 Величественные церкви
- 🏰 Дворцы и легенды
- 🗿 Уникальные статуи
- 🌉 Частные мосты
- 👻 Загадочные дома
- 📜 Легенды и истории
Что можно увидеть
- Вокзал Святой Лучии
- Церковь Марии Назарет
- Гетто
- Дворец Лабиа
- Церковь Святого Иеремия
- Дворец Мастелли
- Церковь Святой Марии Огородной
- Дом с Привидениями
- Школа Милосердия
- Церковь Иезуитов
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Вокзал Святой Лучии, на месте которого когда-то стояла церковь.
- Церковь Марии Назарет, принадлежащую монашескому ордену кармелитанцев.
- Засыпанный канал Испанского квартала.
- Дворец Лабиа, вокруг которого витает множество исторических анекдотов.
- Церковь Святого Иеремия, где сейчас покоится Святая Лучия.
- «Говорящие статуи» братьев морейцев.
- Дворец Мастелли и дом художника Тинторетто.
- Церковь Святой Марии Огородной с необычной статуей Богородицы.
- Дом с Привидениями, где до сих пор происходят странные события.
- Школу Милосердия, церковь Иезуитов и один из немногих частных мостов Венеции.
Вы узнаете:
- Как евреев отгородили от города.
- Почему венецианский вокзал носит имя Святой Лучии из Сиракуз.
- Как сын еврейского раввина вдохновился тайными знаниями кабалы и создал барочный фасад церкви кармелитов.
- Какая роскошь царила в Венеции в 16–17 веках, почему власти боролись против излишеств и какую роль в этом играли еврейские банкиры.
- И многое-многое другое.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Санта-Лучия
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся надЗадать вопрос
Входит в следующие категории Венеции
