1.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Венеция с картинки: фотопрогулка по городу
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
5 окт в 09:00
€150 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Венеция настоящая, скрытая от глаз
Начало: Campo San Geremia
Завтра в 09:00
5 окт в 09:00
€140 за всё до 25 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: вдали от туристического центра
Начало: Местом встречи может быть ваша гостиница
Расписание: Каждый день с 9:00 до 18:00
5 окт в 09:00
6 окт в 09:00
€130 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Венецианское гетто»
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