Венецианское гетто – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Венецианское гетто» в Венеции на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Венеция с картинки: фотопрогулка по городу
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Венеция с картинки: фотопрогулка по городу
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
5 окт в 09:00
150 за человека
Венеция настоящая, скрытая от глаз
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Венеция настоящая, скрытая от глаз
Начало: Campo San Geremia
Завтра в 09:00
5 окт в 09:00
140 за всё до 25 чел.
Венеция: вдали от туристического центра
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: вдали от туристического центра
Начало: Местом встречи может быть ваша гостиница
Расписание: Каждый день с 9:00 до 18:00
5 окт в 09:00
6 окт в 09:00
130 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Венецианское гетто»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Венеция с картинки: фотопрогулка по городу
  2. Венеция настоящая, скрытая от глаз
  3. Венеция: вдали от туристического центра
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Мост Риальто
  3. Дворец Дожей
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Мурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в октябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Венецианское гетто" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 150.
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