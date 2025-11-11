История самого старого в Европе венецианского гетто сама по себе заслуживает особого внимания. Вы узнаете, как люди жили в ту эпоху. Как и почему евреев отгородили от города.
Описание экскурсииДорогие друзья! Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Венеции, где каждый уголок города хранит в себе удивительные истории, полные тайн, загадок и невероятных событий. Эта прогулка станет для вас настоящим путешествием во времени, где вы погрузитесь в эпоху роскоши, религиозных противоречий и культурного расцвета. Что вас ждет:• Тайна вокзала Святой Лучии. Вы узнаете, почему огромный венецианский вокзал носит имя святой из Сиракуз и как ее история связана с этим местом.
- Церковь кармелитов. Мы расскажем о монахах, давших обет бедности, и о том, как их церковь обрела роскошный барочный фасад, созданный сыном еврейского раввина с использованием тайного учения кабалы.
- Роскошь и законы против излишеств. Вы узнаете, как Венеция XVI–XVII веков боролась с чрезмерной роскошью и какую роль в этом сыграли еврейские банкиры.
- Венецианское гетто. Мы погрузимся в историю самого старого еврейского гетто в Европе. Вы узнаете, как жили люди в ту эпоху, почему евреев отгородили от города и как это повлияло на их жизнь.
- «Волшебная, незаконченная статуя» Богородицы. Вы увидите эту уникальную статую и услышите историю ее создания, которая оставит вас в восхищении.
- Луг Морейцев. Мы посетим это знаменитое место и расскажем о страшном, но заслуженном проклятии, которое постигло его обитателей.
- Дом Мастелли. Вы услышите трогательную историю любви, связанную с этим домом, и увидите необычный барельеф, который до сих пор вызывает множество вопросов. Эта экскурсия — не просто прогулка по Венеции, а настоящее погружение в ее историю, культуру и тайны. Вы увидите город глазами тех, кто жил здесь столетия назад, и узнаете, как переплетались судьбы разных народов, религий и культур. Не упустите возможность открыть для себя Венецию с новой стороны!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Возкал Святой Лучии, где когда стояла церковь с мощами сиракузской мученицы Лучии
- Церковь Марии Назарет до сих пор принадлежащая к монашескому ордену кармелитанцев
- Засыпанный канал испанского квартала
- Знаменитый Дворец Лабия, вокруг которого ходит большое количество исторических анекдотов
- Церковь Святого Еремия, где в данный момент покоится Святая Лучия
- Еврейское Гетто, где вы узнаете о жизни людей когда то населявших его
- Говорящие статуи братьев морейцев и легенда о том проклятии наложенного на них
- Дворец Мастелли и легенда о несчастной любви его бывшего хозяина
- Дом знаменитого венецианского художника Тинторетто с рассказом о его творчестве
- Церковь Святой Марии Огородной, где похоронен художник Тинторетто и где находится самая уродливая статуя Богородицы
- Дом с Привидениями, где до сих пор происходят странные события
- Великая Скуола МИлосердия
- Ponte Сiodo, это один из немногих частных мостов Венеции
- Церковь Иезуитов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Завершение: Церковь Иезуитов, Венеция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
