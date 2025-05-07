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1 чел. По популярности Пешая 2 часа 14 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто «Если вы хотите увидеть нетуристические места старой Венеции, то вам — в еврейское гетто и район Каннареджо» €150 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Мини-группа до 6 чел. Истории и легенды Венеции Откройте для себя Каннареджо - северный район Венеции, где история переплетается с легендами. Погрузитесь в атмосферу старейшего гетто Европы Начало: У ж/д вокзала Санта-Лучия «Как сын еврейского раввина вдохновился тайными знаниями кабалы и создал барочный фасад церкви кармелитов» Расписание: ежедневно в 11:00 €55 за человека Пешая 2 часа Мини-группа до 10 чел. Еврейское Гетто и Канареджо Узнайте, как жили евреи в Венеции, и откройте для себя скрытые уголки Канареджо. Истории, которые заставят вас по-новому взглянуть на город Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia «Мы расскажем о монахах, давших обет бедности, и о том, как их церковь обрела роскошный барочный фасад, созданный сыном еврейского раввина с использованием тайного учения кабалы» €55 за человека Другие экскурсии Венеции Последние отзывы на экскурсии Л Лина Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо Алла прекрасный экскурсовод и чудесный человек. Было очень интересно, мы узнали много нового с очень тонкими деталями. Очень рекомендуем.

Е Екатерина Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо Алла-прекрасный рассказчик! Много интересных тонкостей и деталей!

Е Елена Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо читать дальше 10 из 10, однозначно рекомендую. 2 часа пролетели с огромным интересом, и что важно рассказ запомнился практически весь 👌, что редко бывает. Алла, спасибо! Обязательно вернусь в Венецию Просто изумительный экскурсовод, прекрасный знаток Венеции вообще и в интересных деталях! К тому же, очень деликатный и приятный человек. Экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Еврейские»

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