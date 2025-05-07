Индивидуальная
до 10 чел.
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
«Если вы хотите увидеть нетуристические места старой Венеции, то вам — в еврейское гетто и район Каннареджо»
29 июл в 09:30
1 авг в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Истории и легенды Венеции
Откройте для себя Каннареджо - северный район Венеции, где история переплетается с легендами. Погрузитесь в атмосферу старейшего гетто Европы
Начало: У ж/д вокзала Санта-Лучия
«Как сын еврейского раввина вдохновился тайными знаниями кабалы и создал барочный фасад церкви кармелитов»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
26 июл в 11:00
€55 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Еврейское Гетто и Канареджо
Узнайте, как жили евреи в Венеции, и откройте для себя скрытые уголки Канареджо. Истории, которые заставят вас по-новому взглянуть на город
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
«Мы расскажем о монахах, давших обет бедности, и о том, как их церковь обрела роскошный барочный фасад, созданный сыном еврейского раввина с использованием тайного учения кабалы»
Завтра в 11:00
26 июл в 11:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛина7 мая 2025Алла прекрасный экскурсовод и чудесный человек. Было очень интересно, мы узнали много нового с очень тонкими деталями. Очень рекомендуем.
- ЕЕкатерина4 марта 2025Алла-прекрасный рассказчик! Много интересных тонкостей и деталей!
- ЕЕлена17 февраля 2025Просто изумительный экскурсовод, прекрасный знаток Венеции вообще и в интересных деталях! К тому же, очень деликатный и приятный человек. Экскурсия
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