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Экскурсии по еврейским местам Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Еврейские» в Венеции на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
«Если вы хотите увидеть нетуристические места старой Венеции, то вам — в еврейское гетто и район Каннареджо»
29 июл в 09:30
1 авг в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Первое в мире еврейское гетто
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Истории и легенды Венеции
Откройте для себя Каннареджо - северный район Венеции, где история переплетается с легендами. Погрузитесь в атмосферу старейшего гетто Европы
Начало: У ж/д вокзала Санта-Лучия
«Как сын еврейского раввина вдохновился тайными знаниями кабалы и создал барочный фасад церкви кармелитов»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
26 июл в 11:00
€55 за человека
Еврейскоe Гетто и Канареджо
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Еврейское Гетто и Канареджо
Узнайте, как жили евреи в Венеции, и откройте для себя скрытые уголки Канареджо. Истории, которые заставят вас по-новому взглянуть на город
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
«Мы расскажем о монахах, давших обет бедности, и о том, как их церковь обрела роскошный барочный фасад, созданный сыном еврейского раввина с использованием тайного учения кабалы»
Завтра в 11:00
26 июл в 11:00
€55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лина
    7 мая 2025
    Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
    Алла прекрасный экскурсовод и чудесный человек. Было очень интересно, мы узнали много нового с очень тонкими деталями. Очень рекомендуем.
  • Е
    Екатерина
    4 марта 2025
    Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
    Алла-прекрасный рассказчик! Много интересных тонкостей и деталей!
  • Е
    Елена
    17 февраля 2025
    Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
    Просто изумительный экскурсовод, прекрасный знаток Венеции вообще и в интересных деталях! К тому же, очень деликатный и приятный человек. Экскурсия
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    10 из 10, однозначно рекомендую. 2 часа пролетели с огромным интересом, и что важно рассказ запомнился практически весь 👌, что редко бывает. Алла, спасибо! Обязательно вернусь в Венецию

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Еврейские»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
  2. Первое в мире еврейское гетто
  3. Еврейскоe Гетто и Канареджо
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Гранд-канал
  6. Мост Вздохов
  7. Площадь Сан-Марко
  8. Собор Святого Марка
  9. Рынок Риальто
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Еврейские" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 150. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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