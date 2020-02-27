68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Венеция в объективе — историческая и скрытая

В поисках красивых кадров я исходила Венецию вдоль и поперек — и теперь отведу вас в самые живописные уголки города. Вы посмотрите на венецианские многоэтажки (целых 8 этажей!) и дома с фотогеничной обшарпанностью в первом в мире гетто. Прогуляетесь по набережной до моста Риальто и заглянете в атмосферные дворики. Я помогу найти необычный книжный магазин, мелькающий у блогеров, гондолу, на которую можно смело зайти для фото, и мост без перил. А еще вы сможете прокатиться на городской гондоле всего за два евро и полюбоваться Венецией с крыши.

Дружеский формат и ценные рекомендации

Прогулку также наполнят мои рассказы об опыте жизни в Венеции и советы классных мест, где можно выпить аперитив, поужинать с видом на город и попробовать лучший кофе. И конечно, я подскажу идеи для фотографий и интересные ракурсы, смогу пофотографировать вас. В конце инста-прогулки мы проведем экспресс-анализ проделанной работы за чашкой кофе.

Кому подойдет прогулка