68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

☕ Рекомендации по лучшим местам для аперитива и ужина
📷 Идеи для фотографий и помощь в съемке
👫 Дружеский формат экскурсии
Что можно увидеть
Мост Риальто
Венецианское гетто
Книжный магазин
Мост без перил
Описание экскурсии
Венеция в объективе — историческая и скрытая
В поисках красивых кадров я исходила Венецию вдоль и поперек — и теперь отведу вас в самые живописные уголки города. Вы посмотрите на венецианские многоэтажки (целых 8 этажей!) и дома с фотогеничной обшарпанностью в первом в мире гетто. Прогуляетесь по набережной до моста Риальто и заглянете в атмосферные дворики. Я помогу найти необычный книжный магазин, мелькающий у блогеров, гондолу, на которую можно смело зайти для фото, и мост без перил. А еще вы сможете прокатиться на городской гондоле всего за два евро и полюбоваться Венецией с крыши.
Дружеский формат и ценные рекомендации
Прогулку также наполнят мои рассказы об опыте жизни в Венеции и советы классных мест, где можно выпить аперитив, поужинать с видом на город и попробовать лучший кофе. И конечно, я подскажу идеи для фотографий и интересные ракурсы, смогу пофотографировать вас. В конце прогулки мы проведем экспресс-анализ проделанной работы за чашкой кофе.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам, которые не ищут исторических экскурсий от профессиональных гидов
Увлеченным любителям фотографировать и тем, кто хочет узнать о жизни в Венеции изнутри
Организационные детали
📸 Не забудьте захватить с собой камеру, мобильный телефон или любое другое фотографирующее устройство!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Ponte delle Guglie
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 352 туристов
По образованию я архитектор, лицензированный гид и автор подкаста о Венеции — «Венецианки: по выбору и по случаю». С 2025 года изучаю город как живой организм — с его архитектурой, читать дальшеуменьшить
искусством и тонкими ритмами жизни.
Я влюблённый в Венецию местный житель и делюсь не только фактами, но и атмосферой: рассказываю, куда свернуть, чтобы почувствовать настоящую Венецию, где спрятаны самые фотогеничные виды, как живут горожане — и почему в этот город невозможно не влюбиться.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ilnur
Регина очень крутая добрая классная отзывчивая. архитектор по образованию знает все про город. рекомендую ✊🏻
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Л
Любовь
Великолепная прогулка, очень необычные и интересные места, потрясающие локации и фото, очень рекомендую. Спасибо Регина за незабываемые впечатления и эмоции!
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Елена
Прогулка с Региной была чудесным началом нашего знакомства с Венецией. Лучше мы и не могли представить. После дороги не хотелось перегруженных экскурсий, а хотелось именно легкой прогулки, интересных наблюдений и читать дальшеуменьшить
инсайтов, красивых мест для первых фотографий. Регина милейшая, девушка, с большим тактом и художественным вкусом! Она очень располагает к себе и в мы как-то сразу почувствовали себя немного своими, как будто нас тут ждали и нам рады:) И это в полной мере отразилось и в наших фотографиях от Регины - мы очень на них нравимся сами себе! После прогулки с Региной мы прекрасно сориентировались, научились перебираться с одной стороны на другую как это делают местные, и вообще почувствовали себя очень спокойно и уверенно. Как будто Регина, поделившись своей прекрасной энергетикой, зарядила нас на позитив на все последующие дни. С удовольствием рассматриваем фотографии и вспоминаем самые первые счастливые впечатления! Спасибо большое, Регина! Это было классно!
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Leila
Всем привет! Хочу поделиться о своими позитивными впечатлениями о своём визите в Венецию, пока ещё без большого количества туристов, что особенно приятно и это было основной задачей, в компании классной девушки читать дальшеуменьшить
Регины! На данный момент живу в Италии и могла съездить беспрепятственно туда. Прогулка прошла замечательно, формат предложенный Региной очень легкий, приятный, действительно «дружеская прогулка», однако информативный и познавательный. Масса ярких фото и открытие новых интересных мест, благодаря Регине. Венецию я посещала неоднократно, но многое увидела впервые и узнала пару симпатичных местечек, где здорово остановиться, перекусить и выпить, вкусно и недорого, что всегда особенно приятно и нелегко найти!) Рекомендую всем! Спасибо, Региночка, время пролетело незаметно и чудесно!
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Ким
Прогулка называется «Инстаграм-прогулка…» и полночью этому соответствует. Если хотите иметь потрясающие фотографии с невероятными видами, то это точно к Регине! Венеция сама по себе безумно красивая и Регина помогла все читать дальшеуменьшить
это отразить на фото. Плюс, безусловно, мы получили представление о Венеции, полезные советы и кучу эмоций. Видно, что она любит этот необычный город. До последнего мы боялись ехать из-за наводнения - в новостях передавали о нем так, что наши родные не хотели нас пускать. Регина смогла нас у покоить и дать грамотную актуальную информацию. В итоге ножки мы не промочили, не искупались и не утонули, как нам пророчили все знакомые 😂. Ноябрьская Венеция очаровательна по своему, ни грамма не жалеем, что выбрали это время для знакомства с городом. Региночка, огромное спасибо!
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И
Ирина
Свой первый день пребывания в Венеции, мы решили начать с экскурсии по аутентичной Венеции с Региной. И нисколько об этом не пожалели!!! Все было прекрасно: утренняя прогулка по тихим, практически читать дальшеуменьшить
безлюдным, красивущим улочкам города, интересный не избитый и не формальный рассказ о городе человека, в этот город влюблённого. Живое общение. Прекрасные фото. В завершение прогулки - чашечка ароматного кофе в очень симпатичном кафе. Огромное спасибо Регине, она сделала наше пребывание а Венеции незабываем!!! Рекомендую тем, кто хочет увидеть город, а не только толпы туристов на площади Сан Марко,
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