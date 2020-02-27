68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о прошлом города и запечатлеть его настоящее

Регина
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Регина – ваш гид
Моя дружеская прогулка — это секретные места города, нескучные рассказы об истории, наблюдения из жизни венецианцев и, конечно, самые фотогеничные локации.

Вы найдете «открыточные» мосты и дворики, пройдете по самобытному венецианскому гетто и сможете недорого прокатиться на гондоле, а я дам полезные советы, которые помогут узнать и полюбить город.

В итоге вы получите отличные снимки и местного друга в Венеции!
52 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у моста Ponte delle Guglie
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У этой экскурсии68 отзывов
4.88
Инстаграм-прогулка по аутентичной Венеции
Инстаграм-прогулка по аутентичной Венеции

Что вас ожидает

Венеция в объективе — историческая и скрытая
В поисках красивых кадров я исходила Венецию вдоль и поперек — и теперь отведу вас в самые живописные уголки города. Вы посмотрите на венецианские многоэтажки (целых 8 этажей!) и дома с фотогеничной обшарпанностью в первом в мире гетто. Прогуляетесь по набережной до моста Риальто и заглянете в атмосферные дворики. Я помогу найти необычный книжный магазин, мелькающий у блогеров, гондолу, на которую можно смело зайти для фото, и мост без перил. А еще вы сможете прокатиться на городской гондоле всего за два евро и полюбоваться Венецией с крыши.

Дружеский формат и ценные рекомендации
Прогулку также наполнят мои рассказы об опыте жизни в Венеции и советы классных мест, где можно выпить аперитив, поужинать с видом на город и попробовать лучший кофе. И конечно, я подскажу идеи для фотографий и интересные ракурсы, смогу пофотографировать вас. В конце инста-прогулки мы проведем экспресс-анализ проделанной работы за чашкой кофе.

Кому подойдет прогулка

  • Путешественникам, которые не ищут исторических экскурсий от профессиональных гидов
  • Увлеченным любителям фотографировать и тем, кто хочет узнать о жизни в Венеции изнутри

Организационные детали

📸 Не забудьте захватить с собой камеру, мобильный телефон или любое другое фотографирующее устройство!

Прогулку можно провести в индивидуальном формате (1-4 человека) – стоимость 210€.

Инстаграм-прогулка по аутентичной Венеции
Инстаграм-прогулка по аутентичной Венеции
Инстаграм-прогулка по аутентичной Венеции
Инстаграм-прогулка по аутентичной Венеции
Инстаграм-прогулка по аутентичной Венеции
Инстаграм-прогулка по аутентичной Венеции
Инстаграм-прогулка по аутентичной Венеции
Инстаграм-прогулка по аутентичной Венеции
Инстаграм-прогулка по аутентичной Венеции
Инстаграм-прогулка по аутентичной Венеции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Местов встречи для начала тура у моста Ponte delle Guglie.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Регина
Регина
Привет, меня зовут Регина, и я живу в Венеции с 2015 года. По профессии архитектор, обожаю instagram. Я не профессиональный гид, но влюбленный в Венецию местный житель. Уже более 3 лет я изучаю все её красивые скрытые и секретные места, которые буду рада показать вам!
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68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Очаровательно, легко и познавательно прошла наша экскурсия с умничкой Региной! Ее рассказы, наши фотографии и советы доставили массу удовольствий и впечатлений!!!
19 февраля 2020
Супер,просто супер экскурсия,пофоткали)Регина заказала билеты заранее,все было без проблем)если будем там снова,я обязательно попрошу провести прогулку
15 февраля 2020
Замечательная прогулка. Регина хорошо рассказывает и делает потрясающие фото
15 февраля 2020
Региночка! спасибо за прекрасные впечатления! время пролетело как один миг, и компания попалась отличная! спасибо за лёгкость, за твой подход, за великолепные фотки! очень хотим вернуться и встретиться с тобой ещё!
17 января 2020
Регина придумала очень интересный формат экскурсии. Экскурсия интересная, по местам, которых нет в путеводителях. Рекомендую всем кто устал от традиционных нудных экскурсий. 10 000 шагов по Венеции, которую вы узнаете с нового необычного взгляда.
8 января 2020
Замечательная девушка Регина с обворожительной улыбкой и роскошными волосами провела потрясающую экскурсию! Все очень понравилось!
6 января 2020
Интересная экскурсия и оч лёгкая к восприятию даже с детьми!
4 января 2020
Большое спасибо чудесной Регине, три часа пролетели незаметно!
Маршрут продуман, снимки потрясающие, компания волей случая выдалась отличная.
24 ноября 2019
Все понравилось. Регина любезно согласилась перенести время экскурсии, так как наш поезд прибывал позже предложенного времени. Наша экскурсия проходила на 2 языках, что было очень приятно. Маршрут проходил по очень интересным не туристическим местам. Хочу выразить благодарность Регине за отличные фото.
17 ноября 2019
Прогулка называется «Инстаграм-прогулка...» и полночью этому соответствует. Если хотите иметь потрясающие фотографии с невероятными видами, то это точно к Регине! Венеция сама по себе безумно красивая и Регина помогла все это отразить на фото. Плюс, безусловно, мы получили представление о Венеции, полезные советы и кучу эмоций. Видно, что она любит этот необычный город. До последнего мы боялись ехать из-за наводнения - в новостях передавали о нем так, что наши родные не хотели нас пускать. Регина смогла нас у покоить и дать грамотную актуальную информацию. В итоге ножки мы не промочили, не искупались и не утонули, как нам пророчили все знакомые 😂. Ноябрьская Венеция очаровательна по своему, ни грамма не жалеем, что выбрали это время для знакомства с городом. Региночка, огромное спасибо!
Ещё 58 отзывов

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