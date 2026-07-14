68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себя идущим по узким улочкам Венеции, где каждый поворот скрывает историю, а каждый мостик предлагает неповторимый вид.Эта экскурсия позволит вам не только увидеть известные достопримечательности, но и открыть скрытые

сокровища города, о которых знают только местные. Вас ждут необычные книжные магазины, исторические здания и аутентичные венецианские дворики. Вместе с личными рассказами о жизни в Венеции и советами, где попробовать лучший кофе или насладиться аперитивом, эта прогулка станет незабываемым путешествием в сердце Венеции

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Венеция в объективе — историческая и скрытая

В поисках красивых кадров я исходила Венецию вдоль и поперек — и теперь отведу вас в самые живописные уголки города. Вы посмотрите на венецианские многоэтажки (целых 8 этажей!) и дома с фотогеничной обшарпанностью в первом в мире гетто. Прогуляетесь по набережной до моста Риальто и заглянете в атмосферные дворики. Я помогу найти необычный книжный магазин, мелькающий у блогеров, гондолу, на которую можно смело зайти для фото, и мост без перил. А еще вы сможете прокатиться на городской гондоле всего за два евро и полюбоваться Венецией с крыши.

Дружеский формат и ценные рекомендации

Прогулку также наполнят мои рассказы об опыте жизни в Венеции и советы классных мест, где можно выпить аперитив, поужинать с видом на город и попробовать лучший кофе. И конечно, я подскажу идеи для фотографий и интересные ракурсы, смогу пофотографировать вас. В конце прогулки мы проведем экспресс-анализ проделанной работы за чашкой кофе.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые не ищут исторических экскурсий от профессиональных гидов

Увлеченным любителям фотографировать и тем, кто хочет узнать о жизни в Венеции изнутри

Организационные детали

📸 Не забудьте захватить с собой камеру, мобильный телефон или любое другое фотографирующее устройство!