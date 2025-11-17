Мои заказы

Фотосессия на площади Сан-Марко и каналах

Запечатлейте незабываемые моменты на площади Сан-Марко с профессиональным фотографом.

Забронируйте сейчас индивидуальную фотосессию и получите прекрасно отредактированные фотографии в течение 48 часов, чтобы заново пережить своё приключение в Венеции.
Ближайшие даты:
Описание фото-прогулки

Что вас ждёт? Сделайте свой визит в Венецию незабываемым благодаря профессиональной фотосессии на площади Сан-Марко. Наши местные фотографы знают лучшие места в окрестностях этой культовой достопримечательности. Попрощайтесь с неловкими селфи и просьбами незнакомцев сфотографироваться. Не чувствуете себя комфортно перед камерой? Не волнуйтесь! Наши опытные фотографы провели тысячи съёмок и точно знают, как помочь вам выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом. Они подстраивают каждую сессию под ваши предпочтения, чтобы вы могли расслабиться и получить удовольствие. После съёмки фотограф вручную отберёт лучшие фотографии в зависимости от количества выбранных вами снимков. Если вы хотите получить больше фотографий, чем выбрали изначально, у вас будет возможность приобрести дополнительные! Всего через 48 часов вы получите защищённую персональную галерею, где сможете получить доступ и загрузить отредактированные фотографии высокого качества прямо на свое устройство. Важно: вы сможете выбрать один из вариантов фотосессии:
  • Стандарт: длится 30 минут, и вы получите 20 фотографий.
  • Премиум: длится 60 минут, и вы получите 50 фотографий.

• VIP: длится 90 минут, и вы получите 80 фотографий. Важная информация:

  • Экскурсия также доступна для людей на инвалидных колясках.
  • Обратите внимание, что если вы опоздаете, фотосессия всё равно закончится в назначенное время, так как у фотографа могут быть другие заказы сразу после этого.
  • Если возникнут срочные вопросы, пожалуйста, сообщите нам об этом как можно скорее, чтобы избежать сбоев.
Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Caffè Florian
  • Площадь Сан-Марко
Что включено
  • Профессиональный англоговорящий фотограф
  • Индивидуальная фотосессия, основанная на ваших предпочтениях
  • Экспертное руководство по позированию
  • Отредактированные высококачественные фотографии (количество зависит от выбранного варианта)
Что не входит в цену
  • Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
P. za San Marco, 57, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсия также доступна для людей на инвалидных колясках
  • Обратите внимание, что если вы опоздаете, фотосессия всё равно закончится в назначенное время, так как у фотографа могут быть другие заказы сразу после этого
  • Если возникнут срочные вопросы, пожалуйста, сообщите нам об этом как можно скорее, чтобы избежать сбоев
  • Убедитесь, что WhatsApp доступен на вашем телефоне: это нужно для оперативной связи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Венеции

