20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Загляните в самое сердце Венеции, где величественный Дворец дожей откроет вам свои тайны. В компании опытного гида вы пройдете по залам, где звучали решения, определявшие судьбы мира, и узнаете, как жили и управляли дожи. В музеях площади Сан-Марко вас ждут шедевры мирового искусства, каждый из которых хранит частицу истории. Три часа экскурсии пролетят незаметно, наполненные историями и открытиями

Описание экскурсии

История Венеции во Дворце дожей

На экскурсии во Дворце дожей вы познакомитесь с венецианской готической архитектурой 14 века, рассмотрите великолепные залы, украшенные картинами всемирно известных художников, а также погрузитесь в историю Венеции. Я расскажу вам о необычной форме правления венецианского государства, об истории дворца, его функциях и многом другом. Также Дворец дожей удивит вас коллекцией древнего оружия, а в тюремной части, примыкающей к основному зданию, вы почувствуете весь ужас несчастных узников, которые когда-то проходили по Мосту Вздохов и бросали последний взгляд на Гранд-канал.

Шедевры музеев площади Сан-Марко

После знакомства с историей Венеции вас ждет погружение в мир венецианского искусства на площади Сан-Марко — мы посетим великолепный комплекс музеев, среди которых музей Коррер, монументальный зал библиотеки Марчиана и археологический музей. Вы увидите апартаменты императора Габсбурга и императрицы Сиси, бальный зал Наполеона, шедевры живописи 16 века, созданные Тицианом, Паоло Веронезе, Карпаччио, Беллини, а также великолепные скульптуры Антонио Канова, которого называли «вторым Фидием». Кроме того, часть музея Коррер посвящена истории и и внутренней жизни Венеции: строительству кораблей, местным монетам, интересным традициям и ремеслам.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты во дворец Дожей и музеи площади Сан-Марко — 20 евро/чел.