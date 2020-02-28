20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с историей и искусством Венеции на экскурсии по её главным музеям

Marco
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Marco – ваш гид
Приготовьтесь провести три часа, погружаясь в историю Венеции, рассматривая изящную архитектуру и знакомясь с шедеврами живописи.

На моей экскурсии вы пройдете по роскошным залам Дворца дожей и прикоснетесь к истории венецианского государства, откроете секреты полотен Тициана и скульптур Антонио Канова в музее Коррер, заглянете в монументальный зал библиотеки Марчиана и покои императора Габсбурга, а также узнаете о традициях и религиозных особенностях Венеции.
208 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии20 отзывов
5
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко

Что вас ожидает

История Венеции во Дворце дожей
На экскурсии во Дворце дожей вы познакомитесь с венецианской готической архитектурой 14 века, рассмотрите великолепные залы, украшенные картинами всемирно известных художников, а также погрузитесь в историю Венеции. Я расскажу вам о необычной форме правления венецианского государства, об истории дворца, его функциях и многом другом. Также Дворец дожей удивит вас коллекцией древнего оружия, а в тюремной части, примыкающей к основному зданию, вы почувствуете весь ужас несчастных узников, которые когда-то проходили по Мосту Вздохов и бросали последний взгляд на Гранд-канал.

Шедевры музеев площади Сан-Марко
После знакомства с историей Венеции вас ждет погружение в мир венецианского искусства на площади Сан-Марко — мы посетим великолепный комплекс музеев, среди которых музей Коррер, монументальный зал библиотеки Марчиана и археологический музей. Вы увидите апартаменты императора Габсбурга и императрицы Сиси, бальный зал Наполеона, шедевры живописи 16 века, созданные Тицианом, Паоло Веронезе, Карпаччио, Беллини, а также великолепные скульптуры Антонио Канова, которого называли «вторым Фидием». Кроме того, часть музея Коррер посвящена истории и и внутренней жизни Венеции: строительству кораблей, местным монетам, интересным традициям и ремеслам.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты во дворец Дожей и музеи площади Сан-Марко — 20 евро/чел.

Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marco
Marco
Меня зовут Марко. Я являюсь единственным русскоговорящим венецианцем, который работает экскурсоводом с русскими туристами в Венеции. Благодаря своим огромным познаниям и профессиональной подготовке могу продумать план прогулки, который будет соответствовать вашим требованиям. Я люблю свой город и глубоко изучил его историю, архитектуру, искусство, традиции и особенности в каждой области.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Очень понравилось знакомиться с Венецией с гидом Марко, который родился и вырос в Венеции, играл мальчиком в футбол на площадях города, знает и любит каждую улочку города, знает историю своего города, может рассказать какая была Венеция в его детстве и какая сейчас. Спасибо Марко!
21 февраля 2020
Спасибо, Марко! Все было замечательно!
10 ноября 2019
Спасибо большое, Марко. Очень интересный рассказ, отличная экскурсия, мы очень благодарны!
28 октября 2019
Марко- отличный экскурсовод. Прекрасно знает и очень любит Венецию! Для нас очень важно, что дети увидели город глазами коренного венецианца. Экскурсия более чем содержательна. Мы узнали много интересных деталей. Тот редкий случай когда рассказывают профессионалы!....спасибо.
27 октября 2019
Отлично ! Жалко, что не было возможности быть на других экскурсиях Марко.
Спасибо, Марко !
Елена
26 октября 2019
Экскурсия очень понравилась!
22 октября 2019
Очень интересная экскурсия, еще и с местным жителем! Всем очень советую :)
18 сентября 2019
Понравилось все.
Марко отлично знает тему .
Подойдет скорее людям зрелым .
Olga
17 сентября 2019
Очень интересно гулять по Венеции с коренным венецианцем, влюблённым в свой город! Как-будто бы ты смотришь на мир с другой стороны - замечательно!
Марко хочет рассказать больше, чем это возможно в рамках экскурсии и возможностей восприятия информации человеческим мозгом. Уж очень богата Венеция историей, архитектурой, живописью. Большое спасибо Марко - было интересно и необычно.
16 сентября 2019
Марко, огромное Вам спасибо! Мы получили большое удовольствие от Вашей замечательной экскурсии. Мы услышали увлекательный рассказ об истории Венеции который был не только насыщен интересными фактами, но и тонкими эмоциями доступными только истинному Венецианскому аристократу. Еще раз, спасибо!
Ещё 10 отзывов

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