20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко

Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Загляните в самое сердце Венеции, где величественный Дворец дожей откроет вам свои тайны.

В компании опытного гида вы пройдете по залам, где звучали решения, определявшие судьбы мира, и узнаете, как жили и управляли дожи.

В музеях площади Сан-Марко вас ждут шедевры мирового искусства, каждый из которых хранит частицу истории. Три часа экскурсии пролетят незаметно, наполненные историями и открытиями
5
55 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Погружение в историю Венеции
  • 🎨 Шедевры живописи и скульптуры
  • 🏰 Величественная архитектура
  • 📚 Уникальные музеи
  • 👑 Королевские апартаменты
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко

Что можно увидеть

  • Дворец дожей
  • Музей Коррер
  • Библиотека Марчиана
  • Археологический музей
  • Мост Вздохов

Описание экскурсии

История Венеции во Дворце дожей

На экскурсии во Дворце дожей вы познакомитесь с венецианской готической архитектурой 14 века, рассмотрите великолепные залы, украшенные картинами всемирно известных художников, а также погрузитесь в историю Венеции. Я расскажу вам о необычной форме правления венецианского государства, об истории дворца, его функциях и многом другом. Также Дворец дожей удивит вас коллекцией древнего оружия, а в тюремной части, примыкающей к основному зданию, вы почувствуете весь ужас несчастных узников, которые когда-то проходили по Мосту Вздохов и бросали последний взгляд на Гранд-канал.

Шедевры музеев площади Сан-Марко

После знакомства с историей Венеции вас ждет погружение в мир венецианского искусства на площади Сан-Марко — мы посетим великолепный комплекс музеев, среди которых музей Коррер, монументальный зал библиотеки Марчиана и археологический музей. Вы увидите апартаменты императора Габсбурга и императрицы Сиси, бальный зал Наполеона, шедевры живописи 16 века, созданные Тицианом, Паоло Веронезе, Карпаччио, Беллини, а также великолепные скульптуры Антонио Канова, которого называли «вторым Фидием». Кроме того, часть музея Коррер посвящена истории и и внутренней жизни Венеции: строительству кораблей, местным монетам, интересным традициям и ремеслам.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты во дворец Дожей и музеи площади Сан-Марко — 20 евро/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марко
Марко — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1832 туристов
Меня зовут Марко. Я являюсь единственным русскоговорящим венецианцем, который работает экскурсоводом с русскими туристами в Венеции. Благодаря своим огромным познаниям и профессиональной подготовке могу продумать план прогулки, который будет соответствовать вашим требованиям. Я люблю свой город и глубоко изучил его историю, архитектуру, искусство, традиции и особенности в каждой области.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
1
3
2
1
Е
Марко - просто уан лав! Это не первая моя экскурсия с Марко, и качество и восторги путешественников стабильны!

Четко построенный и увлекательный рассказ, русский язык отличный, детали в том объеме, который
читать дальшеуменьшить

готова переварить конкретная аудитория на конкретном участке маршрута. Из его рассказа складывается ясное и системное понимание: например, в этот раз мы говорили об истории (и в меньшей степени об искусстве) - как появилось, как управлялось, что с Византией, что с Наполеоном, зачем Кипр, зачем мощи крали, почему дожи на коленях стоят во всех картинах палаццо, как сложилась та удивительная система управления Венеции и пр. Все дожи, куртизанки, тицианы и тд предстают в рассказе Марко живыми 3д персонами.

Марко - просто уан лав! Это не первая моя экскурсия с Марко, и качество и восторги путешественников стабильны!
Марко - просто уан лав! Это не первая моя экскурсия с Марко, и качество и восторги путешественников стабильны!
Марко - просто уан лав! Это не первая моя экскурсия с Марко, и качество и восторги путешественников стабильны!
Марко - просто уан лав! Это не первая моя экскурсия с Марко, и качество и восторги путешественников стабильны!
Марко - просто уан лав! Это не первая моя экскурсия с Марко, и качество и восторги путешественников стабильны!
Марко - просто уан лав! Это не первая моя экскурсия с Марко, и качество и восторги путешественников стабильны!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Марко - квалифицированный гид, эрудированный человек, настоящий патриот своего города! История Венеции, изложенная Марко поражает своим величием, многогранностью и великолепием. Марко рассказал нам про разные периоды в истории Венеции не
читать дальшеуменьшить

только то, что можно прочитать, а с точки зрения истинного гражданина, воспитанного в этом городе. Мы не попали на в одну очередь, все было предусмотрено и представлено с наилучшей точки обзора. Особенно хочется отметить прекрасное владение русским языком. Вспоминаем с большой благодарностью волшебный город и прекрасного человека!

Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Экскурсия была очень интересная,насыщенная. Наш гид Марко рассказал нам историю Венеции очень подробно,интересно. Рекомендую этого замечательного гида,который любит свой город и знает его историю в мельчайших подробностях
Вам был полезен этот отзыв?
К
Вдохновляющая экскурсия, погружающая в историю Венеции с любовью. Рекомендую экскурсовода, хорошее знание русского языка и истории Венеции. Венеция глазами венецианца - именно это хотелось увидеть и услышать.
Вам был полезен этот отзыв?
Roman
Марко оказался удивительно приятным человеком и отличным рассказчиком. Трехчасовая экскурсия прошла великолепно. Он не только рассказал нам об истории Венеции, но также и отвечал на все интересующие вопросы.

Крайне рекомендую. Большое спасибо!
Марко оказался удивительно приятным человеком и отличным рассказчиком. Трехчасовая экскурсия прошла великолепно. Он не только рассказал
Марко оказался удивительно приятным человеком и отличным рассказчиком. Трехчасовая экскурсия прошла великолепно. Он не только рассказал
Марко оказался удивительно приятным человеком и отличным рассказчиком. Трехчасовая экскурсия прошла великолепно. Он не только рассказал
Марко оказался удивительно приятным человеком и отличным рассказчиком. Трехчасовая экскурсия прошла великолепно. Он не только рассказал
Вам был полезен этот отзыв?
Оля
Однозначно рекомендуем!
Мы несколько раз уже были в Венеции, но именно Марко удалось очень чётко разложить историю и устройство этого удивительного города! Увлекательно рассказывает, время бежит незаметно.
Однозначно рекомендуем!
Однозначно рекомендуем!
Однозначно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Венеции

Похожие экскурсии на «Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко»

Здравствуй, Венеция
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Здравствуй, Венеция
Познакомьтесь с Венецианскими улочками, роскошным мостом Риальто и Гранд-каналом. Оцените интерьеры Дворца дожей и узнайте, как жили правители
Начало: У церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
Завтра в 09:30
22 авг в 09:30
€130 за человека
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца дожей
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца дожей
Начало: Сан Джакомето
Расписание: вт., чт., сб. в 09:30
€75 за человека
Экскурсия с посещением базилики Святого Марка и Дворца дожей
Пешая
3 часа
3 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Экскурсия с посещением базилики Святого Марка и Дворца дожей
Начало: Пьяцетта С. Марко, 30124 Венеция ВЕ, Италия
€129 за человека
Входной билет во Дворец Дожей
10 отзывов
Билеты
Входной билет во Дворец Дожей
Начало: П. за Сан Марко, 1, 30124 Венеция ВЭ, Италия
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
€35 за билет
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Венеции
от €365 за экскурсию