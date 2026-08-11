20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии во Дворце дожей вы познакомитесь с венецианской готической архитектурой 14 века, рассмотрите великолепные залы, украшенные картинами всемирно известных художников, а также погрузитесь в историю Венеции. Я расскажу вам о необычной форме правления венецианского государства, об истории дворца, его функциях и многом другом. Также Дворец дожей удивит вас коллекцией древнего оружия, а в тюремной части, примыкающей к основному зданию, вы почувствуете весь ужас несчастных узников, которые когда-то проходили по Мосту Вздохов и бросали последний взгляд на Гранд-канал.
Шедевры музеев площади Сан-Марко
После знакомства с историей Венеции вас ждет погружение в мир венецианского искусства на площади Сан-Марко — мы посетим великолепный комплекс музеев, среди которых музей Коррер, монументальный зал библиотеки Марчиана и археологический музей. Вы увидите апартаменты императора Габсбурга и императрицы Сиси, бальный зал Наполеона, шедевры живописи 16 века, созданные Тицианом, Паоло Веронезе, Карпаччио, Беллини, а также великолепные скульптуры Антонио Канова, которого называли «вторым Фидием». Кроме того, часть музея Коррер посвящена истории и и внутренней жизни Венеции: строительству кораблей, местным монетам, интересным традициям и ремеслам.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются билеты во дворец Дожей и музеи площади Сан-Марко — 20 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марко — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1832 туристов
Меня зовут Марко. Я являюсь единственным русскоговорящим венецианцем, который работает экскурсоводом с русскими туристами в Венеции. Благодаря своим огромным познаниям и профессиональной подготовке могу продумать план прогулки, который будет соответствовать вашим требованиям. Я люблю свой город и глубоко изучил его историю, архитектуру, искусство, традиции и особенности в каждой области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елизавета
Марко - просто уан лав! Это не первая моя экскурсия с Марко, и качество и восторги путешественников стабильны!
Четко построенный и увлекательный рассказ, русский язык отличный, детали в том объеме, который читать дальшеуменьшить
готова переварить конкретная аудитория на конкретном участке маршрута. Из его рассказа складывается ясное и системное понимание: например, в этот раз мы говорили об истории (и в меньшей степени об искусстве) - как появилось, как управлялось, что с Византией, что с Наполеоном, зачем Кипр, зачем мощи крали, почему дожи на коленях стоят во всех картинах палаццо, как сложилась та удивительная система управления Венеции и пр. Все дожи, куртизанки, тицианы и тд предстают в рассказе Марко живыми 3д персонами.
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О
Ольга
Марко - квалифицированный гид, эрудированный человек, настоящий патриот своего города! История Венеции, изложенная Марко поражает своим величием, многогранностью и великолепием. Марко рассказал нам про разные периоды в истории Венеции не читать дальшеуменьшить
только то, что можно прочитать, а с точки зрения истинного гражданина, воспитанного в этом городе. Мы не попали на в одну очередь, все было предусмотрено и представлено с наилучшей точки обзора. Особенно хочется отметить прекрасное владение русским языком. Вспоминаем с большой благодарностью волшебный город и прекрасного человека!
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Мария
Экскурсия была очень интересная,насыщенная. Наш гид Марко рассказал нам историю Венеции очень подробно,интересно. Рекомендую этого замечательного гида,который любит свой город и знает его историю в мельчайших подробностях
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К
Ксения
Вдохновляющая экскурсия, погружающая в историю Венеции с любовью. Рекомендую экскурсовода, хорошее знание русского языка и истории Венеции. Венеция глазами венецианца - именно это хотелось увидеть и услышать.
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Roman
Марко оказался удивительно приятным человеком и отличным рассказчиком. Трехчасовая экскурсия прошла великолепно. Он не только рассказал нам об истории Венеции, но также и отвечал на все интересующие вопросы.
Крайне рекомендую. Большое спасибо!
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Оля
Однозначно рекомендуем! Мы несколько раз уже были в Венеции, но именно Марко удалось очень чётко разложить историю и устройство этого удивительного города! Увлекательно рассказывает, время бежит незаметно.
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