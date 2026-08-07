12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я расскажу о легендарной площади, где у каждой детали своя история. Вы увидите архитектурные отсылки к Адаму и Еве, суду царя Соломона и химере, превратившейся в льва святого Марка. Я представлю вас Дожу и его трем неоспоримым спутникам, поделюсь историей путешествия святого Марка в Венецию и покажу знаменитую на весь мир одноименную базилику, которая впечатлит вас изящной мозаикой.
Дворец Дожей и район Риальто
Вы услышите историю дворца Дожей и его обитателей, увидите романтичный мост Вздохов и базилику Санта-Мария-делла-Салюте, построенную на деньги местных жителей. Следом не спеша перейдете в район Риальто, заглянете в настоящий венецианский Палаццо и рассмотрите самый красивый мост на Большом канале. А также сделаете потрясающие фотографии и насладитесь изумительным видом на Венецию.
Организационные детали
Экскурсия обзорная и предполагает только внешний осмотр достопримечательностей (за исключением Палаццо с бесплатным входом).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 4079 туристов
Я лицензированный гид с многолетним опытом работы и человек, влюблённый в Венецию и свою профессию. Живу здесь с 2005 года, часть этого времени работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия.
После читать дальшеуменьшить
окончания Венецианского университета Ca’ Foscari, где получила степень магистра искусств и гуманитарных наук, и после глубокого изучения истории Венецианской Республики, стараюсь делиться своими знаниями с гостями города.
Для меня, как для гида, самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев.
Буду рада посоветовать, где лучше остановиться и как провести время в Венеции, окажу поддержку и помощь в любых вопросах. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Марина
Экскурсия прошла прекрасно! Анна заинтересовала всех членов семьи интересным историческим рассказом, не скучно, с юмором и живостью. Мы посетили все основные достопримечательности, составили картину о городе в целом, о его районах. Получили красивые совместные фото) будем рады вернуться в Венецию!
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Г
Галина
Анна -великолепный рассказчик! Погрузила нас в историю Венеции! Четкие и структурные знания Анны помогли составить полную картину событий, мы задавали много вопросов и получили исчерпывающие ответы, наполненные интересными фактами! Очень хотели продолжить экскурсию на следующий день, но к Анне нужно записываться заранее! Благодарим от всей души! И вернемся еще! Очень уж понравилась компания нашего гида!
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M
Maryia
Огромное спасибо Анне за великолепную экскурсию по Венеции! С первых минут было понятно, что мы попали к настоящему профессионалу. Особенно хочется отметить, что экскурсовод сразу нашла подход к нашему сыну-подростку и читать дальшеуменьшить
смогла заинтересовать его рассказом. Экскурсия была очень интересной, живой и насыщенной. Материал подавался легко, с юмором и множеством увлекательных историй, благодаря которым Венеция буквально оживала на наших глазах. Маршрут был отлично продуман, время пролетело незаметно. Мы получили огромное удовольствие и узнали много нового. Спасибо за теплую атмосферу, профессионализм и искреннюю любовь к своему делу!
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П
Павел
Нам всё очень понравилось! Анна-замечательный гид, видно, что она отлично знает историю Венеции и любит своё дело. Рассказ был настолько интересным и насыщенным, что местами казалось, будто мы снова оказались читать дальшеуменьшить
в университете, только на лекции, с которой совсем не хотелось уходить. При этом Анна постоянно учитывала, что мы были с пятилетним ребёнком, который к концу экскурсии уже откровенно устал от жары, поэтому спокойно подстраивала темп прогулки. Спасибо за прекрасную экскурсию — смело рекомендуем!
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О
Ольга
Анна очень интересно рассказывает и адоптирует экскурсию под тебя. Мы отдыхали компанией подруг, Анна рассказала нам историю Венеции и показала много интересных мест, которые мы не смогли бы увидеть сами, а также посоветовала нам отличные рестораны. Очень приятная в общении и большой знаток истории. Мы остались очень довольны, рекомендуем 100%. Спасибо большое Анна!
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С
Сюсюра
Анна отлично знает историю Венеции и очень интересно рассказывает! 1,5 часа пролетели незаметно. Побывали у всех основных достопримечательностей. Анна подсказала куда ещё модно сходить и что посмотреть в дополнение. Были вдвоем с мамой и для нас было ценно, что она сделала нам совместные фото и помогала с позированием в процессе экскурсии ☺️
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