12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Венеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто

Познакомиться с главными достопримечательностями города на воде и узнать их историю

Anya
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Anya – ваш гид
Вы увидите самые знаменитые места Венеции: площадь и базилику Сан-Марко, дворец Дожей, мосты Вздохов и Риальто.

Я расскажу о правителях и простых ремесленниках, карнавалах и азартных играх, преимуществах и ограничениях местной жизни.

А еще помогу уловить венецианское обаяние и полюбить это чарующее место.
95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.67
Венеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто
Венеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто

Что вас ожидает

Площадь Сан-Марко
Я расскажу о легендарной площади, где у каждой детали своя история. Вы увидите архитектурные отсылки к Адаму и Еве, суду царя Соломона и химере, превратившейся в льва святого Марка. Я представлю вас Дожу и его трем неоспоримым спутникам, поделюсь историей путешествия святого Марка в Венецию и покажу знаменитую на весь мир одноименную базилику, которая впечатлит вас изящной мозаикой.

Дворец Дожей и район Риальто
Вы услышите историю дворца Дожей и его обитателей, увидите романтичный мост Вздохов и базилику Санта-Мария-делла-Салюте, построенную на деньги местных жителей. Следом не спеша перейдете в район Риальто, заглянете в настоящий венецианский Палаццо и рассмотрите самый красивый мост на Большом канале. А также сделаете потрясающие фотографии и насладитесь изумительным видом на Венецию.

Организационные детали

  • Экскурсия обзорная и предполагает только внешний осмотр достопримечательностей (за исключением Палаццо с бесплатным входом)
  • По вашему желанию мы можем дополнительно включить в экскурсию посещение базилики Сан-Марко (30 минут). Стоимость — 30 евро. Бронь без очереди — 5 евро на человека.
Венеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто
Венеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто
Венеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто
Венеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто
Венеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто
Венеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто
Венеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anya
Anya
Добрый день! Меня зовут Анна, я лицензированный гид с многолетним опытом работы и просто человек, влюбленный в Венецию и свою профессию. Живу в Венеции уже 14 лет, большую часть из которых работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия, свадебные церемонии и этногастрономические туры. Для меня как гида самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев. Буду рада посоветовать вам, где лучше остановится и как провести время в Венеции, окажу телефонную поддержку и помощь в любых вопросах, касающихся вашей поездки. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Оценка плохо
Елена
23 февраля 2020
Мы в восторге и от Венеции ,и от экскурсии с Анной. Часто путешествуем ,и есть чем сравнить.., Теперь одна из лучших наших экскурсий -в копилке впечатлений. Интересно, нескучно, с юмором и любовью к этому потрясающему городу. Невероятная харизма и жизнелюбие, что заряжает невероятно, ну и знания потрясают...кажется Анна знает историю каждого камня этого невероятного места. Спасибо ,Анна ,вы сделали наш день незабываемым!
22 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась! Анна рассказала об истории города, о настоящем, о том, как живут в нем сейчас. Захотелось обязательно вернуться и взять у Анны еще пару экскурсий!
24 ноября 2019
Аня - истинный знаток Венеции. С ней легко , просто и очень интересно. Прекрасный маршрут, знания темы, подстраивается тут же под интересующихся. Супер!! 💕💕💕
15 ноября 2019
Были на экскурсии с Анной. Время пролетело быстро. Анна очень позитивно и эмоционально подавала исторический материал. Все понравилось.
5 октября 2019
Мы в восторге от Венеции, обязательно поедем еще раз. Остались довольны экскурсией и не пожалели что заказали, с помощью нашего гида Анны мы узнали много интересного об этом прекрасном городе, Анечка оказалась очень приятным человеком, ответила на все наши вопросы, спасибо вам Аня.
25 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась, очень информативная. Подача интересная и лёгкая. Экскурсовод ответила на все интересующие нас вопросы. Спасибо ей большое!
24 сентября 2019
Анна прекрасный рассказчик! Весь маршрут прошли на одном дыхании! Легко, интересно, позитивно! Сразу видно, что она очень любит Венецию и свою работу! Спасибо огромное еще раз!!!
21 сентября 2019
Спасибо большое Анне за такую замечательную экскурсию! Мы получили не только информацию о Венеции, мы просто влюбились в этот город! Путешествуя по Европе мы отмечаем себе города, куда хочется вернуться и уделить больше внимания и времени для знакомства с городом. Благодаря Анне Венеция стала первой в списке таких городов! Обязательно вернёмся сюда и тогда Анна берегитесь!!! Мы Вас ангажируем дней на пять, потому что как любите и знаете Венецию, и как интересно Вы рассказываете..... Ещё раз огромное спасибо и до встречи!!!
16 сентября 2019
Большое спасибо Анне за прекрасную экскурсию!
Изначально купили аудио экскурсию, но практически сразу же пожалели и решили воспользоваться персональной экскурсией и не разу не пожалели. Анна вдохновляет с первой минуты знакомства, экскурсия прошла замечательно , мы узнали самые интересные факты, которых в путеводителях нет. Еще раз хотим поблагодарит Анечку и желаем ей вдохновения, ведь благодаря ей мы влюбились в город раз и навсегда🥰Обнимаем и наделся на скорую встречу 🥰 Спасибо ❤️️
Ещё 2 отзыва

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