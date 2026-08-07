12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто

Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
Откройте для себя Венецию с её неповторимым очарованием, начиная с площади Сан-Марко и заканчивая мостом Риальто.

Архитектурные шедевры, такие как базилика Сан-Марко и дворец Дожей, расскажут о величии и истории города.

Мост Вздохов и район Риальто предложат удивительные виды и возможность сделать великолепные фотографии.

Экскурсия охватывает внешний осмотр главных достопримечательностей и посещение венецианского Палаццо, погружая вас в атмосферу этого уникального города
5
72 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 📸 Великолепные фотомоменты
  • 🏛 Посещение знаковых мест
  • 🎭 Погружение в культуру Венеции
  • 🕰 Путешествие во времени
  • 🗺 Индивидуальный маршрут
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто

Что можно увидеть

  • Площадь Сан-Марко
  • Базилика Сан-Марко
  • Дворец Дожей
  • Мост Вздохов
  • Мост Риальто
  • Базилика Санта-Мария-делла-Салюте
  • Район Риальто

Описание экскурсии

Площадь Сан-Марко

Я расскажу о легендарной площади, где у каждой детали своя история. Вы увидите архитектурные отсылки к Адаму и Еве, суду царя Соломона и химере, превратившейся в льва святого Марка. Я представлю вас Дожу и его трем неоспоримым спутникам, поделюсь историей путешествия святого Марка в Венецию и покажу знаменитую на весь мир одноименную базилику, которая впечатлит вас изящной мозаикой.

Дворец Дожей и район Риальто

Вы услышите историю дворца Дожей и его обитателей, увидите романтичный мост Вздохов и базилику Санта-Мария-делла-Салюте, построенную на деньги местных жителей. Следом не спеша перейдете в район Риальто, заглянете в настоящий венецианский Палаццо и рассмотрите самый красивый мост на Большом канале. А также сделаете потрясающие фотографии и насладитесь изумительным видом на Венецию.

Организационные детали

Экскурсия обзорная и предполагает только внешний осмотр достопримечательностей (за исключением Палаццо с бесплатным входом).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 4079 туристов
Я лицензированный гид с многолетним опытом работы и человек, влюблённый в Венецию и свою профессию. Живу здесь с 2005 года, часть этого времени работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия. После
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окончания Венецианского университета Ca’ Foscari, где получила степень магистра искусств и гуманитарных наук, и после глубокого изучения истории Венецианской Республики, стараюсь делиться своими знаниями с гостями города. Для меня, как для гида, самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев. Буду рада посоветовать, где лучше остановиться и как провести время в Венеции, окажу поддержку и помощь в любых вопросах. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
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М
Экскурсия прошла прекрасно! Анна заинтересовала всех членов семьи интересным историческим рассказом, не скучно, с юмором и живостью. Мы посетили все основные достопримечательности, составили картину о городе в целом, о его районах. Получили красивые совместные фото) будем рады вернуться в Венецию!
Экскурсия прошла прекрасно! Анна заинтересовала всех членов семьи интересным историческим рассказом, не скучно, с юмором и
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Г
Анна -великолепный рассказчик! Погрузила нас в историю Венеции! Четкие и структурные знания Анны помогли составить полную картину событий, мы задавали много вопросов и получили исчерпывающие ответы, наполненные интересными фактами! Очень хотели продолжить экскурсию на следующий день, но к Анне нужно записываться заранее! Благодарим от всей души! И вернемся еще! Очень уж понравилась компания нашего гида!
Анна -великолепный рассказчик! Погрузила нас в историю Венеции! Четкие и структурные знания Анны помогли составить полную
Анна -великолепный рассказчик! Погрузила нас в историю Венеции! Четкие и структурные знания Анны помогли составить полную
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M
Огромное спасибо Анне за великолепную экскурсию по Венеции!
С первых минут было понятно, что мы попали к настоящему профессионалу. Особенно хочется отметить, что экскурсовод сразу нашла подход к нашему сыну-подростку и
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смогла заинтересовать его рассказом.
Экскурсия была очень интересной, живой и насыщенной. Материал подавался легко, с юмором и множеством увлекательных историй, благодаря которым Венеция буквально оживала на наших глазах. Маршрут был отлично продуман, время пролетело незаметно.
Мы получили огромное удовольствие и узнали много нового.
Спасибо за теплую атмосферу, профессионализм и искреннюю любовь к своему делу!

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П
Нам всё очень понравилось! Анна-замечательный гид, видно, что она отлично знает историю Венеции и любит своё дело. Рассказ был настолько интересным и насыщенным, что местами казалось, будто мы снова оказались
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в университете, только на лекции, с которой совсем не хотелось уходить. При этом Анна постоянно учитывала, что мы были с пятилетним ребёнком, который к концу экскурсии уже откровенно устал от жары, поэтому спокойно подстраивала темп прогулки. Спасибо за прекрасную экскурсию — смело рекомендуем!

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О
Анна очень интересно рассказывает и адоптирует экскурсию под тебя. Мы отдыхали компанией подруг, Анна рассказала нам историю Венеции и показала много интересных мест, которые мы не смогли бы увидеть сами, а также посоветовала нам отличные рестораны. Очень приятная в общении и большой знаток истории. Мы остались очень довольны, рекомендуем 100%.
Спасибо большое Анна!
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С
Анна отлично знает историю Венеции и очень интересно рассказывает! 1,5 часа пролетели незаметно. Побывали у всех основных достопримечательностей. Анна подсказала куда ещё модно сходить и что посмотреть в дополнение. Были вдвоем с мамой и для нас было ценно, что она сделала нам совместные фото и помогала с позированием в процессе экскурсии ☺️
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