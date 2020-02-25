12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Площадь Сан-Марко

Я расскажу о легендарной площади, где у каждой детали своя история. Вы увидите архитектурные отсылки к Адаму и Еве, суду царя Соломона и химере, превратившейся в льва святого Марка. Я представлю вас Дожу и его трем неоспоримым спутникам, поделюсь историей путешествия святого Марка в Венецию и покажу знаменитую на весь мир одноименную базилику, которая впечатлит вас изящной мозаикой.

Дворец Дожей и район Риальто

Вы услышите историю дворца Дожей и его обитателей, увидите романтичный мост Вздохов и базилику Санта-Мария-делла-Салюте, построенную на деньги местных жителей. Следом не спеша перейдете в район Риальто, заглянете в настоящий венецианский Палаццо и рассмотрите самый красивый мост на Большом канале. А также сделаете потрясающие фотографии и насладитесь изумительным видом на Венецию.