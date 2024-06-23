Площадь Сан-Марко – экскурсии в Венеции

Найдено 4 экскурсии в категории «Площадь Сан-Марко» в Венеции на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
4 июля в 11:00
45 за человека
Образы Венеции: главные достопримечательности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
Завтра в 13:00
4 июля в 17:00
120 за всё до 5 чел.
Гранд-канал: катание на катере или на гондоле
🚤 На катере
🛶 На гондоле
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Гранд-канал: катание на катере или на гондоле
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
4 июля в 12:00
5 июля в 12:00
90 за всё до 4 чел.
Oбзорная экскурсия по Венеции с гидом архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Oбзорная экскурсия по Венеции с гидом архитектором
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
Расписание: Ежедневно в 12:00
5 июля в 10:00
9 июля в 10:00
100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    23 июня 2024
    Гранд-канал: катание на катере или на гондоле
    Отличная экскурсия, всё было так как договорено, мы были в Венеции впервые, очень сильные впечатления и эмоции
  • N
    Nikolay
    18 июня 2024
    Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
    Очень понравилась экскурсия по Венеции с гидом Полиной. Приятное, продуманное путешествие по городу, нам с супругой очень понравилась. Большое спасибо!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
    Я получила огромнейшее удовольствие от прогулки по Венеции. Моим гидом была Нонна Фролова, которая меня просто очаровала Венецией. Качественная экскурсия,
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    со множеством подробностей и легенд, так как я люблю. Я ещё очень долго буду переваривать всю полученную информацию. Появилось желание самостоятельно почитать о городе. Спасибо большое!

  • E
    Elvyra
    31 мая 2024
    Образы Венеции: главные достопримечательности
    В Венецию приехали на один день, поэтому взяли обзорную экскурсию. Елена очень опытный экскурсовод. И 2 часа пролетели как одно
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    мгновение и даже дождь был нам не помеха. Провела нас по основным достопримечательности, показала места куда туристы не попадают. Порекомендовала хороший ресторанчик, в тихом месте, с вкусной едой и приветливым персоналом. Мы остались очень довольны. Рекомендую!

  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Образы Венеции: главные достопримечательности
    Елена прекрасный и очень опытный гид. Рекомендуем.
  • Е
    Елена
    29 июля 2023
    Прогулка по легендам Венеции
    Было просто все супер! Валерий очень интересный человек и замечательный гид. Спасибо ему большое за прекрасно проверенное время. Мы получили массу удовольствия!
  • l
    lilianal
    29 декабря 2019
    Прогулка по легендам Венеции
    Узнали как появился город, почему так ценно это место, когда и как строили город на воде, интересные факты о жизни в разные эпохи.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Площадь Сан-Марко»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
  2. Образы Венеции: главные достопримечательности
  3. Гранд-канал: катание на катере или на гондоле
  4. Oбзорная экскурсия по Венеции с гидом архитектором
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Остров Мурано
  9. Остров Бурано
  10. Рынок Риальто
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2024
Сейчас в Венеции в категории "Площадь Сан-Марко" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 120. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Площадь Сан-Марко», 47 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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