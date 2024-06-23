1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
4 июля в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
2 часа
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
Завтра в 13:00
4 июля в 17:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Гранд-канал: катание на катере или на гондоле
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
4 июля в 12:00
5 июля в 12:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Oбзорная экскурсия по Венеции с гидом архитектором
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
Расписание: Ежедневно в 12:00
5 июля в 10:00
9 июля в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman23 июня 2024Отличная экскурсия, всё было так как договорено, мы были в Венеции впервые, очень сильные впечатления и эмоции
- NNikolay18 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Венеции с гидом Полиной. Приятное, продуманное путешествие по городу, нам с супругой очень понравилась. Большое спасибо!
- ТТатьяна4 июня 2024Я получила огромнейшее удовольствие от прогулки по Венеции. Моим гидом была Нонна Фролова, которая меня просто очаровала Венецией. Качественная экскурсия,
- EElvyra31 мая 2024В Венецию приехали на один день, поэтому взяли обзорную экскурсию. Елена очень опытный экскурсовод. И 2 часа пролетели как одно
- ССергей28 мая 2024Елена прекрасный и очень опытный гид. Рекомендуем.
- ЕЕлена29 июля 2023Прогулка по легендам ВенецииБыло просто все супер! Валерий очень интересный человек и замечательный гид. Спасибо ему большое за прекрасно проверенное время. Мы получили массу удовольствия!
- llilianal29 декабря 2019Прогулка по легендам ВенецииУзнали как появился город, почему так ценно это место, когда и как строили город на воде, интересные факты о жизни в разные эпохи.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Площадь Сан-Марко»
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