R Roman Гранд-канал: катание на катере или на гондоле Отличная экскурсия, всё было так как договорено, мы были в Венеции впервые, очень сильные впечатления и эмоции

N Nikolay Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции» Очень понравилась экскурсия по Венеции с гидом Полиной. Приятное, продуманное путешествие по городу, нам с супругой очень понравилась. Большое спасибо!

Т Татьяна Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции» читать дальше со множеством подробностей и легенд, так как я люблю. Я ещё очень долго буду переваривать всю полученную информацию. Появилось желание самостоятельно почитать о городе. Спасибо большое! Я получила огромнейшее удовольствие от прогулки по Венеции. Моим гидом была Нонна Фролова, которая меня просто очаровала Венецией. Качественная экскурсия,

E Elvyra Образы Венеции: главные достопримечательности читать дальше мгновение и даже дождь был нам не помеха. Провела нас по основным достопримечательности, показала места куда туристы не попадают. Порекомендовала хороший ресторанчик, в тихом месте, с вкусной едой и приветливым персоналом. Мы остались очень довольны. Рекомендую! В Венецию приехали на один день, поэтому взяли обзорную экскурсию. Елена очень опытный экскурсовод. И 2 часа пролетели как одно

С Сергей Образы Венеции: главные достопримечательности Елена прекрасный и очень опытный гид. Рекомендуем.

Е Елена Прогулка по легендам Венеции Было просто все супер! Валерий очень интересный человек и замечательный гид. Спасибо ему большое за прекрасно проверенное время. Мы получили массу удовольствия!