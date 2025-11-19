Погрузитесь в мир Венеции XVI века и откройте для себя жизнь и творчество одного из величайших художников эпохи Возрождения — Тициана, Принца Венецианской живописи.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииПогрузитесь в мир Венеции XVI века и откройте для себя жизнь и творчество одного из величайших художников эпохи Возрождения — Тициана, Принца Венецианской живописи. На этой экскурсии вы узнаете о его творческом пути, друзьях, покровителях, местах, где он жил и работал, а также о людях, которые вдохновляли его гениальные полотна. На экскурсии мы поговорим о жизни и творчестве Тициана, а также о том, как его работы стали символом эпохи Возрождения. Вы узнаете: - Как молодой художник из деревни Кадоре стал величайшим мастером Венеции. - Какие связи связывали Тициана с дожами, аристократией и другими выдающимися личностями его времени. - Почему Тициан называл Венецию своим источником вдохновения и как её архитектура и атмосфера отразились в его творчестве. - Какие секреты скрывают его картины, включая "Вознесение Девы Марии" и "Поклонение Венере". - Как личная жизнь и мировоззрение мастера повлияли на его художественный стиль. - Истории заказов, конкуренции с современниками и новаторских подходов, которые изменили искусство. - Мы также обсудим роль Тициана в развитии венецианской школы живописи и почему его творчество остаётся актуальным спустя века. Примерный маршрут: - Площадь Сан-Марко: начало экскурсии, рассказ о влиянии культурного контекста Венеции на становление Тициана. - Базилика Санта-Мария-Глорьоза-деи-Фрари: осмотр одной из самых известных работ Тициана —"Вознесение Девы Марии". - Площадь Сан-Поло и дом художника: прогулка по району, где жил Тициан, и обсуждение его повседневной жизни. - Соборы и дворцы с работами мастера: посещение мест, где находятся шедевры Тициана, включая его портреты и алтарные композиции. - Панорамные виды Венеции: завершение экскурсии на смотровой площадке, где вы услышите историю последних лет жизни художника и его наследия.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Сан-Марко
- Базилика Санта-Мария-Глорьоза-деи-Фрари
- Площадь Сан-Поло
- Дом Тициана
- Соборы и дворцы с работами Тициана
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Взносы в церкви: 2-5 евро
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
