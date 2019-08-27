1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Cобор Фрари, могила Тициана, Кановы и квартал Сан Поло
Начало: San Polo, 3072, 30125 Venezia VE, Италия
Расписание: Каждую пятницу в 14:00
11 окт в 14:00
18 окт в 14:00
€100 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Атмосферная Венеция без туристов
Начало: У моста Риальто
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
€190 за всё до 3 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя групповая экскурсия «Венецианский закат»
Начало: Площадь Святого Марка
Расписание: Ежедневно в 17:30.
Завтра в 17:30
3 окт в 17:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- vveron.le27 августа 2019Нетуристическая ВенецияСпасибо! Все понравилось! Юля провела в те места, куда бы мы и не зашли 😊 немного поговорили за жизнь… не знаю, сколько км мы прошли, ножки гудят))) Венеция прекрасна!
- TTadasika7 мая 2018Нетуристическая ВенецияЭкскурсия чудесная. Юля просто прелесть! Пять лет пытаюсь посмотреть другую Венецию и каждый раз одно и тоже: площадь Сан Марко,
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