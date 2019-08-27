Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари» в Венеции на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Cобор Фрари, могила Тициана, Кановы и квартал Сан Поло
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Cобор Фрари, могила Тициана, Кановы и квартал Сан Поло
Начало: San Polo, 3072, 30125 Venezia VE, Италия
Расписание: Каждую пятницу в 14:00
11 окт в 14:00
18 окт в 14:00
100 за всё до 4 чел.
Атмосферная Венеция без туристов
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Атмосферная Венеция без туристов
Начало: У моста Риальто
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
190 за всё до 3 чел.
Вечерняя групповая экскурсия «Венецианский закат»
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя групповая экскурсия «Венецианский закат»
Начало: Площадь Святого Марка
Расписание: Ежедневно в 17:30.
Завтра в 17:30
3 окт в 17:30
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • v
    veron.le
    27 августа 2019
    Нетуристическая Венеция
    Спасибо! Все понравилось! Юля провела в те места, куда бы мы и не зашли 😊 немного поговорили за жизнь… не знаю, сколько км мы прошли, ножки гудят))) Венеция прекрасна!
  • T
    Tadasika
    7 мая 2018
    Нетуристическая Венеция
    Экскурсия чудесная. Юля просто прелесть! Пять лет пытаюсь посмотреть другую Венецию и каждый раз одно и тоже: площадь Сан Марко,
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    Мост Риальто и всё!Видимо экскурсоводам так проще! Юля показала вообще другую Венецию - видимо ту, что любит сама, поэтому и запомнится она надолго. Вдруг оказалось, что Венеция полна чудес, великолепных храмов, нереально красивых палаццо, уютных площадей, удивительных книжных магазинов, которые сам никогда не найдёшь! Юля при этом очень тонко чувствует тех, для кого проводит экскурсию- где надо помолчит, понимая, что человек сейчас не воспринимает информацию, любуясь красотой, а где надо наооброт добавит много чего интересного., может мгновенно поменять маршрут, понимая, что ты уже был в этом месте неоднократно. Вообщем в этот раз нам удалось за 3 часа так и не попасть ни на Сан Марко, ни на Риальто и мы нигде не пересеклись с толпой оболдевших от информации туристов. Вообщем брависсимо, что ещё можно сказать в Италии!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Cобор Фрари, могила Тициана, Кановы и квартал Сан Поло
  2. Атмосферная Венеция без туристов
  3. Вечерняя групповая экскурсия «Венецианский закат»
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Дворец Дожей
  3. Мост Риальто
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Мурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в октябре 2024
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