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Мост Риальто и всё!Видимо экскурсоводам так проще! Юля показала вообще другую Венецию - видимо ту, что любит сама, поэтому и запомнится она надолго. Вдруг оказалось, что Венеция полна чудес, великолепных храмов, нереально красивых палаццо, уютных площадей, удивительных книжных магазинов, которые сам никогда не найдёшь! Юля при этом очень тонко чувствует тех, для кого проводит экскурсию- где надо помолчит, понимая, что человек сейчас не воспринимает информацию, любуясь красотой, а где надо наооброт добавит много чего интересного., может мгновенно поменять маршрут, понимая, что ты уже был в этом месте неоднократно. Вообщем в этот раз нам удалось за 3 часа так и не попасть ни на Сан Марко, ни на Риальто и мы нигде не пересеклись с толпой оболдевших от информации туристов. Вообщем брависсимо, что ещё можно сказать в Италии!!!!!