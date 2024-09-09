Колокольня базилики Сан-Марко – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Колокольня базилики Сан-Марко» в Венеции на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Вся Венеция за 2 часа
Пешая
376 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Венеции: история, архитектура, легенды
Исследуйте сокровища Венеции в компании опытного гида, узнайте местные истории и легенды, познакомьтесь с настоящей Венецией
Начало: Станция Santa Lucia
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 09:00 Вт, чт в 17:00
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
40 за человека
Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
Пешая
1 отзыв
2 часа
Аудиогид
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
10 за человека
Венеция для путешественников с детьми
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Венеция для путешественников с детьми
Начало: В любом удобном для вас месте
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
180 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alla
    9 сентября 2024
    Вся Венеция за 2 часа
    Ирина познакомила нас с Венецией и влюбила нас в Венецию… узнали много интересного и нового. Большое спасибо за незабываемую экскурсию.
  • И
    Ирина
    31 июля 2023
    Первый день в Венеции. История и легенды
    Замечательный гид Анна, по настоящему любит свой город, захватывающе рассказывает историю возникновения Венеции, обращает ваше внимание на интересные особенности окружающей
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    красоты, одновременно не забывая и про наши дни. И вообще красивая девушка и внимательный человек, очень помогла нам в решении одного личного вопроса, за что ей отдельное спасибо!

  • Е
    Екатерина
    28 октября 2022
    Первый день в Венеции. История и легенды
    Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия! Была затронута история основания Венеции, особенности ее становления и вообще как этот красивый город
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    существовал и почему ему удаётся существовать. С удовольствием взяли бы ещё одну экскурсию, но, к сожалению, уже надо было уезжать ….( Анна нам рассказывала интересно, емко и главное нам многое удалось запомнить и усвоить) а это бывает далеко не после каждой экскурсии 😀 В общем спасибо Анне, мы очень дjвольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Колокольня базилики Сан-Марко»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вся Венеция за 2 часа
  2. Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
  3. Венеция для путешественников с детьми
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Мост Риальто
  3. Дворец Дожей
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Площадь Сан-Марко
  8. Набережная
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Мурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в октябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Колокольня базилики Сан-Марко" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 180. Туристы уже оставили гидам 377 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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