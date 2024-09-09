2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Венеции: история, архитектура, легенды
Исследуйте сокровища Венеции в компании опытного гида, узнайте местные истории и легенды, познакомьтесь с настоящей Венецией
Начало: Станция Santa Lucia
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 09:00 Вт, чт в 17:00
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
€40 за человека
2 часа
Аудиогид
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
€10 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Венеция для путешественников с детьми
Начало: В любом удобном для вас месте
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlla9 сентября 2024Ирина познакомила нас с Венецией и влюбила нас в Венецию… узнали много интересного и нового. Большое спасибо за незабываемую экскурсию.
- ИИрина31 июля 2023Первый день в Венеции. История и легендыЗамечательный гид Анна, по настоящему любит свой город, захватывающе рассказывает историю возникновения Венеции, обращает ваше внимание на интересные особенности окружающей
- ЕЕкатерина28 октября 2022Первый день в Венеции. История и легендыДобрый день. Нам очень понравилась экскурсия! Была затронута история основания Венеции, особенности ее становления и вообще как этот красивый город
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Колокольня базилики Сан-Марко»
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