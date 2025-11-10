Оцените оперу в более тесной обстановке без расстояния, отделяющего зрителей от певцов и музыкантов. Выберите одну из трех знаменитых итальянских опер: «Травиата», «Севильский цирюльник» и «Риголетто».
Осмотрите старинный венецианский Палаццо с видом на Гранд-канал, картинами Тьеполо и красивой отделкой.
Описание билета
Что вас ожидает: Прочувствовать оперу изнутри Оцените итальянскую оперу в одном из самых важных готических дворцов Венеции — Палаццо Барбариго-Минотто. В этом историческом месте был придуман инновационный подход к опере с формулой, которая фокусируется на взаимодействии певцов, музыкантов и зрителей. Это дает зрителям возможность прочувствовать оперу изнутри. Такое ощущение достигается благодаря умному круговому использованию сцены и рассадке гостей в трех разных залах дворца. В каждом зале проводится по одному акту представления. Меняется место действия, а не только декорации. Такое переосмысление процесса возродило традиции, восходящие к концу XIX века. В шоу участвуют одни из лучших лирических вокалистов, небольшая струнная группа и фортепиано — виртуозный ансамбль, выступающий в самых престижных концертных залах мира. Оперы на выбор:
- «Травиата» — мелодрама Джузеппе Верди в трех действиях (понедельник, вторник, четверг, суббота).
- «Севильский цирюльник» — легкая мелодрамы Джоаккино Россини в двух действиях (среда, воскресенье).
• «Риголетто» — напряженная драма Джузеппе Верди о любви и мести (пятница). Важная информация:
- К участию не допускаются лица младше 4 лет.
- Сопровождающий/встречающий: Английский, Французский, Итальянский • Чтобы попасть в концертный зал, нужно подняться по 30 ступенькам. Лифт не предусмотрен.
- В тур не входят предварительно зарезервированные места. Места занимаются гостями по прибытии.
- Каждый гость получит членскую карту Musica a Palazzo.
- Обязательного дресс-кода нет, но гостям рекомендуется надеть подходящую одежду (например, длинные брюки и закрытую обувь для мужчин).
- Вход на представление открывается за 30 минут до начала шоу.
- В помещениях не разрешается проносить еду.
- Шоу длится около 2 часов.
• Программа: «Травиата» (понедельник, вторник, четверг, суббота), «Севильский цирюльник» (среда, воскресенье), «Риголетто» (пятница). Меры по борьбе с Covid-19:
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой • Вы должны заполнить анкету путешественника • Все участники в возрасте от 12 лет должны предъявить Reinforced Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Reinforced Green Pass можно получить, только загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19.
Ответы на вопросы
Что включено
- Членский билет Musica a Palazzo
- Бокал вина (или безалкогольные напитки) в течение первого антракта
Что не входит в цену
- Еда (не допускается в здании)
- Забронированные места (гости сами выбирают места по прибытии)
Место начала и завершения?
Fondamenta Duodo o Barbarigo, Venezia
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
