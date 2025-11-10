Что вас ожидает: Прочувствовать оперу изнутри Оцените итальянскую оперу в одном из самых важных готических дворцов Венеции — Палаццо Барбариго-Минотто. В этом историческом месте был придуман инновационный подход к опере с формулой, которая фокусируется на взаимодействии певцов, музыкантов и зрителей. Это дает зрителям возможность прочувствовать оперу изнутри. Такое ощущение достигается благодаря умному круговому использованию сцены и рассадке гостей в трех разных залах дворца. В каждом зале проводится по одному акту представления. Меняется место действия, а не только декорации. Такое переосмысление процесса возродило традиции, восходящие к концу XIX века. В шоу участвуют одни из лучших лирических вокалистов, небольшая струнная группа и фортепиано — виртуозный ансамбль, выступающий в самых престижных концертных залах мира. Оперы на выбор:

«Травиата» — мелодрама Джузеппе Верди в трех действиях (понедельник, вторник, четверг, суббота).

«Севильский цирюльник» — легкая мелодрамы Джоаккино Россини в двух действиях (среда, воскресенье).

• «Риголетто» — напряженная драма Джузеппе Верди о любви и мести (пятница). Важная информация:

К участию не допускаются лица младше 4 лет.

Сопровождающий/встречающий: Английский, Французский, Итальянский • Чтобы попасть в концертный зал, нужно подняться по 30 ступенькам. Лифт не предусмотрен.

В тур не входят предварительно зарезервированные места. Места занимаются гостями по прибытии.

Каждый гость получит членскую карту Musica a Palazzo.

Обязательного дресс-кода нет, но гостям рекомендуется надеть подходящую одежду (например, длинные брюки и закрытую обувь для мужчин).

Вход на представление открывается за 30 минут до начала шоу.

В помещениях не разрешается проносить еду.

Шоу длится около 2 часов.

• Программа: «Травиата» (понедельник, вторник, четверг, суббота), «Севильский цирюльник» (среда, воскресенье), «Риголетто» (пятница). Меры по борьбе с Covid-19:

Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой • Вы должны заполнить анкету путешественника • Все участники в возрасте от 12 лет должны предъявить Reinforced Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Reinforced Green Pass можно получить, только загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19.