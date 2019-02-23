3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия по скуолам Святого Роха, Кармини и Святого Иоанна Евангелиста

Marco
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Marco – ваш гид
Великолепная архитектура Венеции представлена не только соборами и дворцами — на моей экскурсии вам предстоит познакомиться с потрясающими скуолами, которые играли выдающуюся роль в общественной жизни города и стали сосредоточением шедевров мирового искусства.

Вы посетите три красивейшие Скуолы Гранде, сравните их историю и внутреннее убранство, а также полюбуетесь циклами картин величайших венецианских художников разных эпох.
167 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Венецианское искусство в Скуолах Гранде

Что вас ожидает

Роль скуол в жизни Венеции
Я расскажу вам, какое место занимали скуолы в общественной жизни города и чем они занимались, ведь даже для венецианских дворян было особой честью принадлежать к так называемым «Скуоле Гранди». Члены скуол вели роскошный образ жизни и конкурировали друг с другом, именно поэтому со временем здания скуол стали украшаться лучшими архитекторами, художниками и скульпторами Венеции, соревнуясь в красоте и богатстве.

Увидеть и сравнить красивейшие скуолы
В Венеции насчитывается семь благотворительных скуол — мы посетим три из них: скуолу Кармини, скуолу Сан-Джовани Эванджелиста и скуолу Сан-Рокко. Каждую из скуол можно смело назвать сокровищницей шедевров эпохи Возрождения — над внутренним убранством дворцов трудились Тьеполо, Тинторенто и другие мастера венецианского ренессанса. На экскурсии вы узнаете о монашеских орденах и организациях, основавших скуолы, полюбуетесь изящными фресками, мраморными скульптурами и уникальными архитектурными деталями.

Живописные шедевры скуолы Святого Роха
Особое внимание мы, конечно же, уделим крупнейшей из Скуол Гранди, прекрасной скуоле Святого Роха, которой великий Тинторетто посвятил 20 лет своей жизни. Вы не только рассмотрите 69 картин художника, ставшие частью внутреннего убранства скуолы, но и узнаете, как хитроумный Тинторетто смог получил право на роспись скуолы. А еще познакомитесь с легендой о Святом Рохе и поймете, почему рядом со святым всегда изображается собака.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые хотят глубже познакомиться с историей Венеции и рассмотреть шедевры эпохи Возрождения.

Организационные детали

Билеты для посещения скуол не входят в стоимость экскурсии и приобретаются отдельно: Скуола Сан-Рокко 10 евро/чел., Скуола Кармини — 5 евро/чел., Скуола Сан-Джовани Эванджелиста — 8 евро/чел.

Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Венецианское искусство в Скуолах Гранде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marco
Marco
Меня зовут Марко. Я являюсь единственным русскоговорящим венецианцем, который работает экскурсоводом с русскими туристами в Венеции. Благодаря своим огромным познаниям и профессиональной подготовке могу продумать план прогулки, который будет соответствовать вашим требованиям. Я люблю свой город и глубоко изучил его историю, архитектуру, искусство, традиции и особенности в каждой области.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Maxim
23 февраля 2019
Еще одна отличная экскурсия с Марко! Мы были с детьми, поэтому вместо запланированного маршрута по трем Скуолам сконцентрировались на Скуоле Сан Рокко и Соборе Санта-Мария-деи-Фрари. Темы были сложные, но Марко доступным языком излагал нам и нашим детям сложные концепции, используя вместо сложных выражений церковной лексики простые и понятные выражения. Спасибо.
14 августа 2018
Прекрасная экскурсия. Конечно, самостоятельно найти Скуолы в лабиринтах Венеции непросто. Поэтому рекомендую пойти на такую прогулку по Венеции именно с Марко, как с коренным венецианцем. Интересный рассказ, любовь к своему городу, фантастическое искусство Тинторетто и Тициана, волшебная Венеция.
1 апреля 2018
Экскурсия очень понравилась и по содержанию, и по задумке! Марко много знает и не стремиться упростить историю для „легкого переваривания», например, рассказывает разные мнения и гипотезы по одному и тому же событию или явлению. Кроме того это исключительный опыт - пообщаться с коренным жителем Венеции, да ещё и на русском языке ! Экскурсия длилась дольше заявленного времени, но мы с удовольствием провели бы с Марко ещё несколько часов!

Marco проводит ещё 4 экскурсии

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