3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Великолепная архитектура Венеции представлена не только соборами и дворцами - на этой экскурсии вам предстоит познакомиться с потрясающими скуолами, которые играли выдающуюся роль в общественной жизни города и стали сосредоточением

шедевров мирового искусства. Вы посетите три красивейшие Скуолы Гранде, сравните их историю и внутреннее убранство, а также полюбуетесь циклами картин величайших венецианских художников разных эпох. Особое внимание будет уделено скуоле Святого Роха, где вы узнаете о хитроумных методах Тинторетто и легенде о Святом Рохе

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Роль скуол в жизни Венеции

Я расскажу вам, какое место занимали скуолы в общественной жизни города и чем они занимались, ведь даже для венецианских дворян было особой честью принадлежать к так называемым «Скуоле Гранди». Члены скуол вели роскошный образ жизни и конкурировали друг с другом, именно поэтому со временем здания скуол стали украшаться лучшими архитекторами, художниками и скульпторами Венеции, соревнуясь в красоте и богатстве.

Увидеть и сравнить красивейшие скуолы

В Венеции насчитывается семь благотворительных скуол — мы посетим три из них: скуолу Кармини, скуолу Сан-Джовани Эванджелиста и скуолу Сан-Рокко. Каждую из скуол можно смело назвать сокровищницей шедевров эпохи Возрождения — над внутренним убранством дворцов трудились Тьеполо, Тинторенто и другие мастера венецианского ренессанса. На экскурсии вы узнаете о монашеских орденах и организациях, основавших скуолы, полюбуетесь изящными фресками, мраморными скульптурами и уникальными архитектурными деталями.

Живописные шедевры скуолы Святого Роха

Особое внимание мы, конечно же, уделим крупнейшей из Скуол Гранди, прекрасной скуоле Святого Роха, которой великий Тинторетто посвятил 20 лет своей жизни. Вы не только рассмотрите 69 картин художника, ставшие частью внутреннего убранства скуолы, но и узнаете, как хитроумный Тинторетто смог получил право на роспись скуолы. А еще познакомитесь с легендой о Святом Рохе и поймете, почему рядом со святым всегда изображается собака.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые хотят глубже познакомиться с историей Венеции и рассмотреть шедевры эпохи Возрождения.

Организационные детали

Билеты для посещения скуол не входят в стоимость экскурсии и приобретаются отдельно: Скуола Сан-Рокко 10 евро/чел., Скуола Кармини — 5 евро/чел., Скуола Сан-Джовани Эванджелиста — 8 евро/чел.