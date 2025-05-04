3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Великолепная архитектура Венеции представлена не только соборами и дворцами - на этой экскурсии вам предстоит познакомиться с потрясающими скуолами, которые играли выдающуюся роль в общественной жизни города и стали сосредоточением читать дальшеуменьшить
шедевров мирового искусства.
Вы посетите три красивейшие Скуолы Гранде, сравните их историю и внутреннее убранство, а также полюбуетесь циклами картин величайших венецианских художников разных эпох.
Особое внимание будет уделено скуоле Святого Роха, где вы узнаете о хитроумных методах Тинторетто и легенде о Святом Рохе
Я расскажу вам, какое место занимали скуолы в общественной жизни города и чем они занимались, ведь даже для венецианских дворян было особой честью принадлежать к так называемым «Скуоле Гранди». Члены скуол вели роскошный образ жизни и конкурировали друг с другом, именно поэтому со временем здания скуол стали украшаться лучшими архитекторами, художниками и скульпторами Венеции, соревнуясь в красоте и богатстве.
Увидеть и сравнить красивейшие скуолы
В Венеции насчитывается семь благотворительных скуол — мы посетим три из них: скуолу Кармини, скуолу Сан-Джовани Эванджелиста и скуолу Сан-Рокко. Каждую из скуол можно смело назвать сокровищницей шедевров эпохи Возрождения — над внутренним убранством дворцов трудились Тьеполо, Тинторенто и другие мастера венецианского ренессанса. На экскурсии вы узнаете о монашеских орденах и организациях, основавших скуолы, полюбуетесь изящными фресками, мраморными скульптурами и уникальными архитектурными деталями.
Живописные шедевры скуолы Святого Роха
Особое внимание мы, конечно же, уделим крупнейшей из Скуол Гранди, прекрасной скуоле Святого Роха, которой великий Тинторетто посвятил 20 лет своей жизни. Вы не только рассмотрите 69 картин художника, ставшие частью внутреннего убранства скуолы, но и узнаете, как хитроумный Тинторетто смог получил право на роспись скуолы. А еще познакомитесь с легендой о Святом Рохе и поймете, почему рядом со святым всегда изображается собака.
Кому подойдет эта экскурсия
Путешественникам, которые хотят глубже познакомиться с историей Венеции и рассмотреть шедевры эпохи Возрождения.
Организационные детали
Билеты для посещения скуол не входят в стоимость экскурсии и приобретаются отдельно: Скуола Сан-Рокко 10 евро/чел., Скуола Кармини — 5 евро/чел., Скуола Сан-Джовани Эванджелиста — 8 евро/чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марко — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1830 туристов
Меня зовут Марко. Я являюсь единственным русскоговорящим венецианцем, который работает экскурсоводом с русскими туристами в Венеции. Благодаря своим огромным познаниям и профессиональной подготовке могу продумать план прогулки, который будет соответствовать вашим требованиям. Я люблю свой город и глубоко изучил его историю, архитектуру, искусство, традиции и особенности в каждой области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
Не упустите уникальную возможность услышать рассказ о Венеции и ее художниках от человека, который родился в этом городе и живет здесь. Знание живописи восхищает, русский язык безупречный!
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Л
Людмила
Экскурсия очень понравилась и по содержанию, и по задумке! Марко много знает и не стремиться упростить историю для „легкого переваривания», например, рассказывает разные мнения и гипотезы по одному и тому читать дальшеуменьшить
же событию или явлению. Кроме того это исключительный опыт - пообщаться с коренным жителем Венеции, да ещё и на русском языке! Экскурсия длилась дольше заявленного времени, но мы с удовольствием провели бы с Марко ещё несколько часов!
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Елена
Мы были в Венеции далеко не в первый раз и хотелось увидеть что то эдакое. И мы увидели) Во-первых Тинторетто, во-вторых Тициана и в-третьих венецианца. Марко. Преяиь что думает и читать дальшеуменьшить
что чувствует коренной житель этого поразительного города и обсудить с ним работы его великих земляков на таком уровне, что диссертацию можно писать очень круто!
Очень рекомендую для погружения в Венецию с головой.
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Maxim
Еще одна отличная экскурсия с Марко! Мы были с детьми, поэтому вместо запланированного маршрута по трем Скуолам сконцентрировались на Скуоле Сан Рокко и Соборе Санта-Мария-деи-Фрари. Темы были сложные, но Марко доступным языком излагал нам и нашим детям сложные концепции, используя вместо сложных выражений церковной лексики простые и понятные выражения. Спасибо.
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Анжелика
Очень понравилась великолепная экскурсия "Венецианское искусство в Скуолах Гранде", которую провел Марко. Узнала много нового и интересного о творчестве Тинторетто и других мастеров эпохи Возрождения. Марко сам очень увлечён темой, глубоко в нее погружён, а это всегда подкупает и вызывает уважение. Браво, Марко 👏
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Е
Елизавета
Мне 'посчастливилось' попасть на ливень стеной в Венеции, но от этого экскурсия стала наверно только более запоминающейся:) Марко - прекрасный рассказчик, владеет и темой экскурсии, и конечно кучей смежных знаний о венецианских истории, нравах и быте, как сейчас, так и в разные минувшие эпохи.
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