3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Роль скуол в жизни Венеции

Я расскажу вам, какое место занимали скуолы в общественной жизни города и чем они занимались, ведь даже для венецианских дворян было особой честью принадлежать к так называемым «Скуоле Гранди». Члены скуол вели роскошный образ жизни и конкурировали друг с другом, именно поэтому со временем здания скуол стали украшаться лучшими архитекторами, художниками и скульпторами Венеции, соревнуясь в красоте и богатстве.

Увидеть и сравнить красивейшие скуолы

В Венеции насчитывается семь благотворительных скуол — мы посетим три из них: скуолу Кармини, скуолу Сан-Джовани Эванджелиста и скуолу Сан-Рокко. Каждую из скуол можно смело назвать сокровищницей шедевров эпохи Возрождения — над внутренним убранством дворцов трудились Тьеполо, Тинторенто и другие мастера венецианского ренессанса. На экскурсии вы узнаете о монашеских орденах и организациях, основавших скуолы, полюбуетесь изящными фресками, мраморными скульптурами и уникальными архитектурными деталями.

Живописные шедевры скуолы Святого Роха

Особое внимание мы, конечно же, уделим крупнейшей из Скуол Гранди, прекрасной скуоле Святого Роха, которой великий Тинторетто посвятил 20 лет своей жизни. Вы не только рассмотрите 69 картин художника, ставшие частью внутреннего убранства скуолы, но и узнаете, как хитроумный Тинторетто смог получил право на роспись скуолы. А еще познакомитесь с легендой о Святом Рохе и поймете, почему рядом со святым всегда изображается собака.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые хотят глубже познакомиться с историей Венеции и рассмотреть шедевры эпохи Возрождения.