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опция старта от отеля. Т. к. город для нас новый, то найтись в людном центре было бы на порядок сложнее. Интересный маршрут, включающий в себя как тематические точки, так и неприметные улочки и дворики, которые было очень интересно изучить. Прошли большую часть города.