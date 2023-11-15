Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Венеции: путешествие в 18 век
Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Билеты
Гранд-канал: передвижная опера в историческом месте
Начало: Fondamenta Duodo o Barbarigo, Venezia
«В этом историческом месте был придуман инновационный подход к опере с формулой, которая фокусируется на взаимодействии певцов, музыкантов и зрителей»
Расписание: См. календарь
29 мая в 20:30
31 мая в 20:30
€95 за билет
Билеты
Концерт классической музыки в церкви Сан-Видаль
Начало: Calle Frutarol, 2864-2865, Venezia
«Что вас ожидает: Музыкальная Венеция Откройте для себя композиторов, стоящих за музыкальной эпохой Венеции XVIII века, на концерте классической музыки в церкви Сан-Видаль»
Расписание: См. календарь
Завтра в 21:00
26 мая в 21:00
€38.90 за билет
Билеты
Концерт Вивальди Four Seasons и посещение музыкального музея
Начало: Campo S. Vidal, 2862, 30124 Venezia VE, Italy
«Ранее, в тот же день, с этим билетом вы можете бесплатно посетить Museo della Musica di Venezia, коллекцию из 200 оригинальных музыкальных инструментов, созданных с 1600 по 1900 год»
Расписание: См. календарь
27 мая в 20:30
29 мая в 20:30
€34 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- SStan15 ноября 2023Интересная и содержательная экскурсия, которая даст представление о том, как формировалась культурная Венеция в 18 веке. Очень удобной особенностью нам показалась
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Музыкальные»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в мае 2025
Сейчас в Венеции в категории "Музыкальные" можно забронировать 4 экскурсии от 34 до 160. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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