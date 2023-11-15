Музыкальные – экскурсии в Венеции

Найдено 4 экскурсии в категории «Музыкальные» в Венеции на русском языке, цены от €34. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Венеция: отражение 18 века
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Венеции: путешествие в 18 век
Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Гранд-канал: передвижная опера в историческом месте
Пешая
2 часа
Билеты
Гранд-канал: передвижная опера в историческом месте
Начало: Fondamenta Duodo o Barbarigo, Venezia
«В этом историческом месте был придуман инновационный подход к опере с формулой, которая фокусируется на взаимодействии певцов, музыкантов и зрителей»
Расписание: См. календарь
29 мая в 20:30
31 мая в 20:30
€95 за билет
Концерт классической музыки в церкви Сан-Видаль
Пешая
1.5 часа
Билеты
Концерт классической музыки в церкви Сан-Видаль
Начало: Calle Frutarol, 2864-2865, Venezia
«Что вас ожидает: Музыкальная Венеция Откройте для себя композиторов, стоящих за музыкальной эпохой Венеции XVIII века, на концерте классической музыки в церкви Сан-Видаль»
Расписание: См. календарь
Завтра в 21:00
26 мая в 21:00
€38.90 за билет
Концерт Вивальди Four Seasons и посещение музыкального музея
1 час
Билеты
Концерт Вивальди Four Seasons и посещение музыкального музея
Начало: Campo S. Vidal, 2862, 30124 Venezia VE, Italy
«Ранее, в тот же день, с этим билетом вы можете бесплатно посетить Museo della Musica di Venezia, коллекцию из 200 оригинальных музыкальных инструментов, созданных с 1600 по 1900 год»
Расписание: См. календарь
27 мая в 20:30
29 мая в 20:30
€34 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Stan
    15 ноября 2023
    Венеция: отражение 18 века
    Интересная и содержательная экскурсия, которая даст представление о том, как формировалась культурная Венеция в 18 веке. Очень удобной особенностью нам показалась
    читать дальше

    опция старта от отеля. Т. к. город для нас новый, то найтись в людном центре было бы на порядок сложнее. Интересный маршрут, включающий в себя как тематические точки, так и неприметные улочки и дворики, которые было очень интересно изучить. Прошли большую часть города.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Музыкальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Венеция: отражение 18 века
  2. Гранд-канал: передвижная опера в историческом месте
  3. Концерт классической музыки в церкви Сан-Видаль
  4. Концерт Вивальди Four Seasons и посещение музыкального музея
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Гранд-канал
  6. Мост Вздохов
  7. Рынок Риальто
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Собор Святого Марка
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в мае 2025
Сейчас в Венеции в категории "Музыкальные" можно забронировать 4 экскурсии от 34 до 160. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Музыкальные», 1 ⭐ отзыв, цены от €34. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль