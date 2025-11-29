Добро пожаловать на остров, где делают знаменитое муранское стекло! Вы узнаете всё об этом ремесле и разгадаете его секреты. Почему Мурано стал пристанищем стеклодувов, из-за чего покинувшие остров считались предателями и как ремесленникам удалось сохранить средневековые секреты — я открою вам мир удивительного искусства.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Всё о муранском стекле

Я приведу вас в мастерскую стеклодувов. Вы увидите, как ремесленники создают шедевры, и рассмотрите изделия, каждое из которых делают вручную и только в единственном экземпляре. Поймёте, из-за чего в 13 веке стеклодувов принудили покинуть Венецию, почему с острова нельзя было переезжать и чем грозил побег с него. Услышите о династиях мастеров и «золотой книге» стеклодувов. Я расскажу, почему городская полиция не арестовывала жителей острова и какие привилегии им дал переезд на Мурано. История производства, его традиции и современность — интереснейшее ремесло откроется вам со всех сторон.

Остров стеклодувов: инструкция по применению

После экскурсии по фабрике, изделия которой можно найти в глянцевых журналах, вы сможете самостоятельно погулять по острову. Я порекомендую интересные места: первый в мире ботанический сад, монастырь, связанный с жизнью Казановы, и церкви, украшенные муранским стеклом. Посоветую рестораны и лучшие точки по продаже оригинальных изделий. Вы сможете купить сувениры самого высшего качества по лучшей цене: на Мурано нет подделок!

Организационные детали