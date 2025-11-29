Отправиться на необычный остров Мурано и изучить тонкости уникального производства
Добро пожаловать на остров, где делают знаменитое муранское стекло! Вы узнаете всё об этом ремесле и разгадаете его секреты.
Почему Мурано стал пристанищем стеклодувов, из-за чего покинувшие остров считались предателями и как ремесленникам удалось сохранить средневековые секреты — я открою вам мир удивительного искусства.
Описание экскурсии
Всё о муранском стекле
Я приведу вас в мастерскую стеклодувов. Вы увидите, как ремесленники создают шедевры, и рассмотрите изделия, каждое из которых делают вручную и только в единственном экземпляре. Поймёте, из-за чего в 13 веке стеклодувов принудили покинуть Венецию, почему с острова нельзя было переезжать и чем грозил побег с него. Услышите о династиях мастеров и «золотой книге» стеклодувов. Я расскажу, почему городская полиция не арестовывала жителей острова и какие привилегии им дал переезд на Мурано. История производства, его традиции и современность — интереснейшее ремесло откроется вам со всех сторон.
Остров стеклодувов: инструкция по применению
После экскурсии по фабрике, изделия которой можно найти в глянцевых журналах, вы сможете самостоятельно погулять по острову. Я порекомендую интересные места: первый в мире ботанический сад, монастырь, связанный с жизнью Казановы, и церкви, украшенные муранским стеклом. Посоветую рестораны и лучшие точки по продаже оригинальных изделий. Вы сможете купить сувениры самого высшего качества по лучшей цене: на Мурано нет подделок!
Организационные детали
Дополнительные расходы: проезд до острова — 9,5 евро с человека в одну сторону (детям до 6 лет бесплатно). По желанию: шопинг (стоимость скульптуры из муранского стекла — от 30 до 100 евро, украшения — 25-300 евро), чаевые для стеклодувов.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
Экскурсия пешеходная.
во вторник и пятницу в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Жд вокзал Santa Lucia
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 6494 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в читать дальше
2022-м, потому что для нас важно дать внимание и тепло каждому гостю. Мы сохраняем группы камерными, чтобы дарить индивидуальный подход даже на групповой экскурсии. Мы знаем, как сложно в чужой стране, поэтому всегда на связи по любым вопросам. В команде только лицензированные гиды.