Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец дожей - путешествие во времени
Мы смогли увидеть и прочувствовать богатство Венецианской республики!
Начало: На площади Святого Марко
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Круиз
Венецианская сказка для круизных путешественников
Уникальная экскурсия по Венеции для круизных путешественников, желающих за один день увидеть главные достопримечательности и узнать тайны города
Начало: На Piazzale Roma
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€47 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция - первое свидание: уникальное путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и тайны этого волшебного города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€187
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€174 за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
€156
€195 за всё до 5 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45
€50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнавая её легенды и наслаждаясь местными деликатесами. Индивидуальная экскурсия по уникальным местам города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
€187 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Венецию
Время пролетело незаметно и даже пятилетний ребенок с удовольствием проходил пешком
Сегодня в 08:00
13 ноя в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
21 ноя в 10:30
22 ноя в 10:30
€167 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»: история, культура, тайны
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€187
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование венецианских островов
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив знаменитые острова Мурано, Бурано и Торчелло. Увидьте, как создаются шедевры из стекла и кружева
Начало: Место встречи обсудим в WhatsApp или другом мессен...
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 9 чел.
Скрытая Венеция
Погулять по местам, где редко ступает нога туриста
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Сегодня в 10:30
13 ноя в 10:30
от €173
€192 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк: индивидуальная экскурсия
Узнайте о крылатом льве на флаге Венеции и о том, почему венецианцы избегают проходить между колоннами
Начало: На площади Сан-Марко
17 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
€160 за всё до 8 чел.
-
5%
Водная прогулка
Нетуристическая Венеция в центре города
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€190
€199 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Казановы
Пройдите по улицам Венеции, где жил Казанова, узнайте его тайны и посетите знаковые места его жизни. Погружение в атмосферу 18 века гарантировано
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
История и легенды Венеции
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
21 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
€187 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая Венеция
Откройте для себя Венецию глазами местного жителя. Прогулка по знаковым местам и скрытым уголкам подарит вам незабываемые впечатления
19 ноя в 09:00
20 ноя в 09:00
от €219 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция для гурманов: насладитесь вкусом традиционных закусок и вина
Откройте для себя настоящую Венецию через её вкусы: уникальные бакари, восхитительные чикетти и лучшие вина ждут вас
Начало: Мост Риальто Венеция
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
€227 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
€265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
20 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция на вкус: индивидуальная экскурсия с дегустацией
Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Путешествие по Венеции, раскрывающее истории женщин, которые изменили город. Уникальная экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о жизни венецианок
1 янв в 10:30
2 янв в 10:30
€251 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам
Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны
Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс...
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять шедевры Тициана: индивидуальная экскурсия по Венеции
Пройдите по трём районам Венеции, чтобы рассмотреть шедевры Тициана, узнать о его жизни и творчестве, а также найти скрытые смыслы на его полотнах
1 янв в 12:30
2 янв в 12:30
€329 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Прогулка по фотогеничной Венеции: секреты, история и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре
Начало: У моста Ponte delle Guglie
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
от €150 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция Бродского
Увидеть город, по которому поэт так скучал вдали, и понять, что заставляло его возвращаться
Начало: У галереи Accademia
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
€168
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€267 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Павел10 ноября 2025Экскурсия очень понравилась и взрослым, и детям. Так как нас было семь человек, Татьяна предложила использовать оборудование. Благодаря этому, всем всё было прекрасно слышно. Также она предложила посмотреть Венецию с воды на кораблике, что стало настоящим украшением нашего тура.
Viacheslav9 ноября 2025Алла провела для нас отличную экскурсию, маршрут был хорошо продуман и сопровождался юмором и историческими фактами, смешанными в идеальной пропорции.
Диана9 ноября 2025С Полиной было очень интересно. Замечательная Венеция и экскурсия. Спасибо
Viktor8 ноября 2025Если бы у меня был список любимых гидов, то Алла была там лидером за явным преимуществом! Потрясающие познания как в истории,
Потрясающие познания как в истории,
- ЕЕлена8 ноября 2025Очень понравилась экскурсия, маршрут строится из пожеланий туриста или Татьяна сама порекомендует что посмотреть, интересный рассказ, море впечатлений, 2,5 часа пролетели незаметно, смело могу рекомендовать! Венеция прекрасна!
Анна8 ноября 2025Елена очень располагающий к себе человек. Мы несколько раз меняли время начала, подстраиваясь под наш групповой тур. Лена помогла купить
Ирина7 ноября 2025Экскурсия хорошая. Татьяна - очень приятный человек, готовый отдавать свое время и эмоционально участвовать в экскурсии, откликаться на пожелания клиентов.
Николай7 ноября 2025Познавательно, не утомительно, интересно. Познакомились с Венецией без толп и суеты.
Наталья7 ноября 2025Пробовали смотреть Венецию сами: красиво, аутентично, романтично, но прогулка с профессионалом куда интереснее. Нам очень повезло с погодой. В 9
- AAljona7 ноября 2025Маша -это интеллигентность, элегантность и очарование!
Красивая грамотная речь, прекрасное владение материалом, при этом легкость в общении, быстрая и четкая коммуникация - мечта туриста.
Мы, конечно, в который раз вернемся в Венецию, теперь и ради встречи с Машей тоже. Спасибо!
Марина6 ноября 2025Были на экскурсии по Венеции с детьми, гидом была Мария. Маршрут нестандартный, не только туристические места, но и интересные уголки
Евгений6 ноября 2025Спасибо большое Екатерине за содержательную, интересную экскурсию! Структурно, познавательно, системно. Отдельная благодарность за увлечённость историей Венеции и неподдельную любовь к городу и его жителям. Рекомендую!
Павел6 ноября 2025Отличная обзорная экскурсия)))
Сигита5 ноября 2025Очень понравилась экскурсия с Ольгой. Лёгкая в общении,с чувством юмора. Было здорово заходить внутрь зданий,например во дворец дожа. Один из
Светлана5 ноября 2025От души благодарим Валерию за потрясающее знакомство с Венецией ❤️ Валерия прекрасный рассказчик, было интересно, познавательно, увидели красивые места, сделали невероятные фотографии. Хочется вернуться вновь.
Ольга5 ноября 2025Понравился гид, которая очень интересно рассказывала, подстраивалась под нас и ситуацию. Мы ошиблись с покупкой одного билета и экскурсовод находчиво исправила ситуацию. Прекрасный рассказ, интересно, динамично, красивые фото.
Ольга5 ноября 2025Кристина просто великолепный гид! Она большая молодец. Нам было интересно, Кристина держит внимание, интересно и живо рассказывает о картинах и это совсем не скучно. Всем рекомендую сходить на эту экскурсию, точно будет интересно.
Валерия4 ноября 2025Кристина- лучший гид! Из всех программ только она по-настоящему владела информацией, живо и с интересом рассказала про главные работы Академии. Потрясающе!
Анастасия4 ноября 2025Экскурсия с Алмазом была хайлайтом нашего путешествия! Мы пошли с ребенком 6 лет на вечернюю экскурсию по Венеции в преддверии
Юлия3 ноября 2025Экскурсия-прогулка по прекрасному городу, которая доставила истинное удовольствие! Очень благодарны Анне за проведенное время, интересный рассказ, непринужденное общение и множество интересных фактов о прекрасной Венеции!
