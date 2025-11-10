Мои заказы

Найдено 82 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Венеции на русском языке, цены от €7, скидки до 30%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Дворец дожей - путешествие во времени
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец дожей - путешествие во времени
Мы смогли увидеть и прочувствовать богатство Венецианской республики!
Начало: На площади Святого Марко
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Венецианская сказка для круизных путешественников
Пешая
2 часа
4 отзыва
Круиз
Венецианская сказка для круизных путешественников
Уникальная экскурсия по Венеции для круизных путешественников, желающих за один день увидеть главные достопримечательности и узнать тайны города
Начало: На Piazzale Roma
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€47 за человека
Венеция - первое свидание
Пешая
2.5 часа
-
5%
110 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция - первое свидание: уникальное путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и тайны этого волшебного города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€187€196 за всё до 4 чел.
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€174 за всё до 5 чел.
Запрятанные уголки Венеции
Пешая
2 часа
-
20%
132 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
€156€195 за всё до 5 чел.
Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
Пешая
2 часа
-
10%
84 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45€50 за человека
Ciao, Венеция, встречай нас
Пешая
3 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнавая её легенды и наслаждаясь местными деликатесами. Индивидуальная экскурсия по уникальным местам города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€134 за всё до 6 чел.
Из Венеции - на остров Мурано
Пешая
2.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
€187 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Венецию
Пешая
2.5 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Венецию
Время пролетело незаметно и даже пятилетний ребенок с удовольствием проходил пешком
Сегодня в 08:00
13 ноя в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Гастрономическое свидание с Венецией
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
21 ноя в 10:30
22 ноя в 10:30
€167 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Пешая
2.5 часа
-
5%
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»: история, культура, тайны
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€187€196 за всё до 4 чел.
Венеция глазами местного жителя
Пешая
4 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Пешая
4.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование венецианских островов
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив знаменитые острова Мурано, Бурано и Торчелло. Увидьте, как создаются шедевры из стекла и кружева
Начало: Место встречи обсудим в WhatsApp или другом мессен...
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Скрытая Венеция
Пешая
3 часа
-
10%
40 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Скрытая Венеция
Погулять по местам, где редко ступает нога туриста
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Сегодня в 10:30
13 ноя в 10:30
от €173€192 за всё до 9 чел.
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк: индивидуальная экскурсия
Узнайте о крылатом льве на флаге Венеции и о том, почему венецианцы избегают проходить между колоннами
Начало: На площади Сан-Марко
17 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
€160 за всё до 8 чел.
Нетуристическая Венеция в центре города
Пешая
2.5 часа
-
5%
29 отзывов
Водная прогулка
Нетуристическая Венеция в центре города
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€190€199 за всё до 8 чел.
По следам Казановы
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Казановы
Пройдите по улицам Венеции, где жил Казанова, узнайте его тайны и посетите знаковые места его жизни. Погружение в атмосферу 18 века гарантировано
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€160 за всё до 5 чел.
Первый день в Венеции
Пешая
2.5 часа
264 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
История и легенды Венеции
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
21 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
€187 за всё до 6 чел.
Живая Венеция
Пешая
2 часа
213 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая Венеция
Откройте для себя Венецию глазами местного жителя. Прогулка по знаковым местам и скрытым уголкам подарит вам незабываемые впечатления
19 ноя в 09:00
20 ноя в 09:00
от €219 за всё до 5 чел.
Венеция для гурманов
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция для гурманов: насладитесь вкусом традиционных закусок и вина
Откройте для себя настоящую Венецию через её вкусы: уникальные бакари, восхитительные чикетти и лучшие вина ждут вас
Начало: Мост Риальто Венеция
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
€227 за всё до 6 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Пешая
4.5 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
€265 за всё до 4 чел.
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
Пешая
1.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
20 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Венеция на вкус
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция на вкус: индивидуальная экскурсия с дегустацией
Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 11 чел.
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Путешествие по Венеции, раскрывающее истории женщин, которые изменили город. Уникальная экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о жизни венецианок
1 янв в 10:30
2 янв в 10:30
€251 за всё до 11 чел.
Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
Пешая
2.5 часа
106 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
€227 за всё до 4 чел.
По крышам Венеции
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам
Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны
Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс...
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Понять шедевры Тициана
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять шедевры Тициана: индивидуальная экскурсия по Венеции
Пройдите по трём районам Венеции, чтобы рассмотреть шедевры Тициана, узнать о его жизни и творчестве, а также найти скрытые смыслы на его полотнах
1 янв в 12:30
2 янв в 12:30
€329 за всё до 10 чел.
Прогулка по фотогеничной и аутентичной Венеции
Пешая
1.5 часа
79 отзывов
Индивидуальная
Прогулка по фотогеничной Венеции: секреты, история и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре
Начало: У моста Ponte delle Guglie
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
от €150 за человека
Венеция Бродского
Пешая
2.5 часа
-
20%
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция Бродского
Увидеть город, по которому поэт так скучал вдали, и понять, что заставляло его возвращаться
Начало: У галереи Accademia
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
€168€210 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Венецию за 3 часа
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€267 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    10 ноября 2025
    Венеция классическая: первая встреча
    Экскурсия очень понравилась и взрослым, и детям. Так как нас было семь человек, Татьяна предложила использовать оборудование. Благодаря этому, всем всё было прекрасно слышно. Также она предложила посмотреть Венецию с воды на кораблике, что стало настоящим украшением нашего тура.
  • V
    Viacheslav
    9 ноября 2025
    Курьёзы, легенды и мифы Венеции
    Алла провела для нас отличную экскурсию, маршрут был хорошо продуман и сопровождался юмором и историческими фактами, смешанными в идеальной пропорции.
  • Д
    Диана
    9 ноября 2025
    Знакомство с Венецией в мини-группе
    С Полиной было очень интересно. Замечательная Венеция и экскурсия. Спасибо
  • V
    Viktor
    8 ноября 2025
    Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
    Если бы у меня был список любимых гидов, то Алла была там лидером за явным преимуществом!
    Потрясающие познания как в истории,
    читать дальше

    так и в живописи, и просто жизни города. Огромная энергия. Экскурсия длилась 4.5ч, мы еле шли, а она будто только начала!
    Алла, большое спасибо за экскурсию, это было великолепно!

  • Е
    Елена
    8 ноября 2025
    Венеция классическая: первая встреча
    Очень понравилась экскурсия, маршрут строится из пожеланий туриста или Татьяна сама порекомендует что посмотреть, интересный рассказ, море впечатлений, 2,5 часа пролетели незаметно, смело могу рекомендовать! Венеция прекрасна!
    Очень понравилась экскурсия, маршрут строится из пожеланий туриста или Татьяна сама порекомендует что посмотреть, интересный рассказ, море впечатлений, 2,5 часа пролетели незаметно, смело могу рекомендовать! Венеция прекрасна!
  • А
    Анна
    8 ноября 2025
    Из Венеции в Мурано: стекло, традиции и реликвии
    Елена очень располагающий к себе человек. Мы несколько раз меняли время начала, подстраиваясь под наш групповой тур. Лена помогла купить
    читать дальше

    билеты и понять что выгодно, дала все советы ао Венеции (где поесть, как добраться до дома). Ну а экскурсия нам очень понравилась! Очень простым понятным языком был удивительный рассказ, дети ни разу не сказали скучно. На все наши вопросы получили интересные ответы. А еще нас отвели в прекрасную мастерскую, где мы посмотрели как делают стаканы и лошадку из мурманского стекла. И показали где купить настоящее, оказывается вся Венеция запружена китайскими подделками. А еще Лена знает где сделать красивые фото. И не заканчивает по часам экскурсию, а заканчивает тогда, когда все вопросы заданы и все закоулки пройдены)) Очень рекомендуем этого экскурсовода, получите огромное удовольствие!

    Елена очень располагающий к себе человек. Мы несколько раз меняли время начала, подстраиваясь под наш групповойЕлена очень располагающий к себе человек. Мы несколько раз меняли время начала, подстраиваясь под наш групповойЕлена очень располагающий к себе человек. Мы несколько раз меняли время начала, подстраиваясь под наш групповойЕлена очень располагающий к себе человек. Мы несколько раз меняли время начала, подстраиваясь под наш групповой
  • И
    Ирина
    7 ноября 2025
    Венеция глазами местного жителя
    Экскурсия хорошая. Татьяна - очень приятный человек, готовый отдавать свое время и эмоционально участвовать в экскурсии, откликаться на пожелания клиентов.
    читать дальше

    Вообще с человеческой точки зрения – одна из лучших экскурсоводов, которых я встречала.

    Не хватило искусствоведческих знаний, но Татьяна на них и не претендовала. Единственное, пожалуй, для нас «но» – это 4 часа экскурсии, для двоих из троих они оказались утомительными.

  • Н
    Николай
    7 ноября 2025
    Запрятанные уголки Венеции
    Познавательно, не утомительно, интересно. Познакомились с Венецией без толп и суеты.
  • Н
    Наталья
    7 ноября 2025
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Пробовали смотреть Венецию сами: красиво, аутентично, романтично, но прогулка с профессионалом куда интереснее. Нам очень повезло с погодой. В 9
    читать дальше

    утра было тепло и комфортно. Очень понравился размеренный шаг экскурсовода по тихим улочкам.

    Услышали про историю создания города государства, про психологический портрет людей, которые здесь живут. Поняли, почему Венеция - являлась центром финансовых потоков мира. Смогли задать вопросы про современность, про лайфхаки для туристов, где лучше покушать, что попробовать и т. д.
    Все было прекрасно! Спасибо за атмосферу и желание ответить на все вопросы

    Пробовали смотреть Венецию сами: красиво, аутентично, романтично, но прогулка с профессионалом куда интереснее. Нам очень повезло с погодой. В 9 утра было тепло и комфортно. Очень понравился размеренный шаг экскурсовода по тихим улочкам.

    Услышали про историю создания города государства, про психологический портрет людей, которые здесь живут. Поняли, почему Венеция - являлась центром финансовых потоков мира. Смогли задать вопросы про современность, про лайфхаки для туристов, где лучше покушать, что попробовать и т. д.
    Все было прекрасно! Спасибо за атмосферу и желание ответить на все вопросы
  • A
    Aljona
    7 ноября 2025
    Дорсодуро: искусство жить красиво
    Маша -это интеллигентность, элегантность и очарование!
    Красивая грамотная речь, прекрасное владение материалом, при этом легкость в общении, быстрая и четкая коммуникация - мечта туриста.
    Мы, конечно, в который раз вернемся в Венецию, теперь и ради встречи с Машей тоже. Спасибо!
  • М
    Марина
    6 ноября 2025
    День из жизни венецианца
    Были на экскурсии по Венеции с детьми, гидом была Мария. Маршрут нестандартный, не только туристические места, но и интересные уголки
    читать дальше

    города. Тема, может, не совсем для детей, но им всё равно было любопытно. Мария — очень приятная и знающая, рассказывала живо, с множеством деталей о жизни венецианцев тогда и сейчас. На вопросы отвечала с удовольствием. Всем понравилось, рекомендуем!

  • Е
    Евгений
    6 ноября 2025
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Спасибо большое Екатерине за содержательную, интересную экскурсию! Структурно, познавательно, системно. Отдельная благодарность за увлечённость историей Венеции и неподдельную любовь к городу и его жителям. Рекомендую!
  • П
    Павел
    6 ноября 2025
    Первый день в Венеции
    Отличная обзорная экскурсия)))
  • С
    Сигита
    5 ноября 2025
    Венеция Бродского, Айвазовского и Вероники Франко
    Очень понравилась экскурсия с Ольгой. Лёгкая в общении,с чувством юмора. Было здорово заходить внутрь зданий,например во дворец дожа. Один из
    читать дальше

    них мне понравился особенно,Палаццо Кавалли Франкетти,где на тот момент выставляли свою экспозицию Арабские Эмираты в рамках биеннале.
    Было интересно узнать о связи Трубецкого и Марии Тальони.
    А еще многое о современной Венеции, например нам рассказала почему на парковке у нас забрали ключи и почему в итоге наша машина стояла на другом месте. Или показала как развлекается "золотая молодежь" только не на BMW,как у нас привычно,а на лодке.
    P.s. Муж интересуется написала ли я про колодцы Венеции,это то что впечатлило его. Но об этом вам расскажет Ольга☺️

    Очень понравилась экскурсия с Ольгой. Лёгкая в общении,с чувством юмора. Было здорово заходить внутрь зданий,например воОчень понравилась экскурсия с Ольгой. Лёгкая в общении,с чувством юмора. Было здорово заходить внутрь зданий,например во
  • С
    Светлана
    5 ноября 2025
    Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
    От души благодарим Валерию за потрясающее знакомство с Венецией ❤️ Валерия прекрасный рассказчик, было интересно, познавательно, увидели красивые места, сделали невероятные фотографии. Хочется вернуться вновь.
  • О
    Ольга
    5 ноября 2025
    Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк
    Понравился гид, которая очень интересно рассказывала, подстраивалась под нас и ситуацию. Мы ошиблись с покупкой одного билета и экскурсовод находчиво исправила ситуацию. Прекрасный рассказ, интересно, динамично, красивые фото.
  • О
    Ольга
    5 ноября 2025
    Галерея Академии: шедевры венецианских художников
    Кристина просто великолепный гид! Она большая молодец. Нам было интересно, Кристина держит внимание, интересно и живо рассказывает о картинах и это совсем не скучно. Всем рекомендую сходить на эту экскурсию, точно будет интересно.
  • В
    Валерия
    4 ноября 2025
    Галерея Академии: шедевры венецианских художников
    Кристина- лучший гид! Из всех программ только она по-настоящему владела информацией, живо и с интересом рассказала про главные работы Академии. Потрясающе!
  • А
    Анастасия
    4 ноября 2025
    Тайны и легенды Венеции
    Экскурсия с Алмазом была хайлайтом нашего путешествия! Мы пошли с ребенком 6 лет на вечернюю экскурсию по Венеции в преддверии
    читать дальше

    Хэллоуина и Алмаз идеально подстроил маршрут и содержание под мистическо-страшноватое настроение, было интересно и мне и ребенку, время пролетело быстро. В конце Алмаз любезно проводил нас до нужной остановки вапоретто и дал несколько дельных советов для нашего путешествия. Спасибо ему!

  • Ю
    Юлия
    3 ноября 2025
    Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
    Экскурсия-прогулка по прекрасному городу, которая доставила истинное удовольствие! Очень благодарны Анне за проведенное время, интересный рассказ, непринужденное общение и множество интересных фактов о прекрасной Венеции!
    Экскурсия-прогулка по прекрасному городу, которая доставила истинное удовольствие! Очень благодарны Анне за проведенное время, интересный рассказ

