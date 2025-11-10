П Павел Венеция классическая: первая встреча Экскурсия очень понравилась и взрослым, и детям. Так как нас было семь человек, Татьяна предложила использовать оборудование. Благодаря этому, всем всё было прекрасно слышно. Также она предложила посмотреть Венецию с воды на кораблике, что стало настоящим украшением нашего тура.

V Viacheslav Курьёзы, легенды и мифы Венеции Алла провела для нас отличную экскурсию, маршрут был хорошо продуман и сопровождался юмором и историческими фактами, смешанными в идеальной пропорции.

Д Диана Знакомство с Венецией в мини-группе С Полиной было очень интересно. Замечательная Венеция и экскурсия. Спасибо

V Viktor Площадь Сан-Марко - сердце Венеции

Алла, большое спасибо за экскурсию, это было великолепно! Если бы у меня был список любимых гидов, то Алла была там лидером за явным преимуществом!Потрясающие познания как в истории,

Е Елена Венеция классическая: первая встреча Очень понравилась экскурсия, маршрут строится из пожеланий туриста или Татьяна сама порекомендует что посмотреть, интересный рассказ, море впечатлений, 2,5 часа пролетели незаметно, смело могу рекомендовать! Венеция прекрасна!

А Анна Из Венеции в Мурано: стекло, традиции и реликвии читать дальше билеты и понять что выгодно, дала все советы ао Венеции (где поесть, как добраться до дома). Ну а экскурсия нам очень понравилась! Очень простым понятным языком был удивительный рассказ, дети ни разу не сказали скучно. На все наши вопросы получили интересные ответы. А еще нас отвели в прекрасную мастерскую, где мы посмотрели как делают стаканы и лошадку из мурманского стекла. И показали где купить настоящее, оказывается вся Венеция запружена китайскими подделками. А еще Лена знает где сделать красивые фото. И не заканчивает по часам экскурсию, а заканчивает тогда, когда все вопросы заданы и все закоулки пройдены)) Очень рекомендуем этого экскурсовода, получите огромное удовольствие! Елена очень располагающий к себе человек. Мы несколько раз меняли время начала, подстраиваясь под наш групповой тур. Лена помогла купить

И Ирина Венеция глазами местного жителя читать дальше Вообще с человеческой точки зрения – одна из лучших экскурсоводов, которых я встречала.



Не хватило искусствоведческих знаний, но Татьяна на них и не претендовала. Единственное, пожалуй, для нас «но» – это 4 часа экскурсии, для двоих из троих они оказались утомительными. Экскурсия хорошая. Татьяна - очень приятный человек, готовый отдавать свое время и эмоционально участвовать в экскурсии, откликаться на пожелания клиентов.

Н Николай Запрятанные уголки Венеции Познавательно, не утомительно, интересно. Познакомились с Венецией без толп и суеты.

Н Наталья Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу читать дальше утра было тепло и комфортно. Очень понравился размеренный шаг экскурсовода по тихим улочкам.



Услышали про историю создания города государства, про психологический портрет людей, которые здесь живут. Поняли, почему Венеция - являлась центром финансовых потоков мира. Смогли задать вопросы про современность, про лайфхаки для туристов, где лучше покушать, что попробовать и т. д.

Все было прекрасно! Спасибо за атмосферу и желание ответить на все вопросы Пробовали смотреть Венецию сами: красиво, аутентично, романтично, но прогулка с профессионалом куда интереснее. Нам очень повезло с погодой. В 9

A Aljona Дорсодуро: искусство жить красиво Маша -это интеллигентность, элегантность и очарование!

Красивая грамотная речь, прекрасное владение материалом, при этом легкость в общении, быстрая и четкая коммуникация - мечта туриста.

Мы, конечно, в который раз вернемся в Венецию, теперь и ради встречи с Машей тоже. Спасибо!

М Марина День из жизни венецианца читать дальше города. Тема, может, не совсем для детей, но им всё равно было любопытно. Мария — очень приятная и знающая, рассказывала живо, с множеством деталей о жизни венецианцев тогда и сейчас. На вопросы отвечала с удовольствием. Всем понравилось, рекомендуем! Были на экскурсии по Венеции с детьми, гидом была Мария. Маршрут нестандартный, не только туристические места, но и интересные уголки

Е Евгений Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу Спасибо большое Екатерине за содержательную, интересную экскурсию! Структурно, познавательно, системно. Отдельная благодарность за увлечённость историей Венеции и неподдельную любовь к городу и его жителям. Рекомендую!

П Павел Первый день в Венеции Отличная обзорная экскурсия)))

С Сигита Венеция Бродского, Айвазовского и Вероники Франко читать дальше них мне понравился особенно,Палаццо Кавалли Франкетти,где на тот момент выставляли свою экспозицию Арабские Эмираты в рамках биеннале.

Было интересно узнать о связи Трубецкого и Марии Тальони.

А еще многое о современной Венеции, например нам рассказала почему на парковке у нас забрали ключи и почему в итоге наша машина стояла на другом месте. Или показала как развлекается "золотая молодежь" только не на BMW,как у нас привычно,а на лодке.

P.s. Муж интересуется написала ли я про колодцы Венеции,это то что впечатлило его. Но об этом вам расскажет Ольга☺️ Очень понравилась экскурсия с Ольгой. Лёгкая в общении,с чувством юмора. Было здорово заходить внутрь зданий,например во дворец дожа. Один из

С Светлана Авторская экскурсия «Контрасты Венеции» От души благодарим Валерию за потрясающее знакомство с Венецией ❤️ Валерия прекрасный рассказчик, было интересно, познавательно, увидели красивые места, сделали невероятные фотографии. Хочется вернуться вновь.

О Ольга Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк Понравился гид, которая очень интересно рассказывала, подстраивалась под нас и ситуацию. Мы ошиблись с покупкой одного билета и экскурсовод находчиво исправила ситуацию. Прекрасный рассказ, интересно, динамично, красивые фото.

О Ольга Галерея Академии: шедевры венецианских художников Кристина просто великолепный гид! Она большая молодец. Нам было интересно, Кристина держит внимание, интересно и живо рассказывает о картинах и это совсем не скучно. Всем рекомендую сходить на эту экскурсию, точно будет интересно.

В Валерия Галерея Академии: шедевры венецианских художников Кристина- лучший гид! Из всех программ только она по-настоящему владела информацией, живо и с интересом рассказала про главные работы Академии. Потрясающе!

А Анастасия Тайны и легенды Венеции читать дальше Хэллоуина и Алмаз идеально подстроил маршрут и содержание под мистическо-страшноватое настроение, было интересно и мне и ребенку, время пролетело быстро. В конце Алмаз любезно проводил нас до нужной остановки вапоретто и дал несколько дельных советов для нашего путешествия. Спасибо ему! Экскурсия с Алмазом была хайлайтом нашего путешествия! Мы пошли с ребенком 6 лет на вечернюю экскурсию по Венеции в преддверии