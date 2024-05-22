1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Нетуристическая Венеция в центре города: Уникальные маршруты и мастерские гондол
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
€177 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
€210 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло - путешествие по истории
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и артишоки по-венециански: индивидуальная экскурсия в Венеции
Прогулка до Сант Эразмо с дегустацией вина и фиолетовых артишоков. Насладитесь уникальными вкусами и видами Венеции
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Поездка на острова Мурано и Бурано
Посетить красочные острова и познакомиться с их традициями
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Начало: На набережной Fondamenta Nuove
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия22 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию. Информация была интересной и разноплановой, атмосфера - легкой и комфортной. Анжела - однозначно профессионал, влюблённый в свою работу. Мы счастливы, что провели время именно с Анжелой. Познавательно и душевно. Рекомендуем!
- ЛЛанда14 мая 2024Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд. Татьяна интересный рассказчик, владеющий темой. Рекомендую всем!
- ААлександр12 мая 2024Мы впервые решили посетить острова Мурано, Бурано и Торчелло. И чтобы получить максимум впечатлений от них, решили что нужен опытный
- ООльга12 мая 2024По предложенной теме не было ничего практически! Алиса разбирается во всем остальном: в истории и жизни города. Но ни вина, ни артишоков я не увидела в том великолепии, которое описано в теме.
- ЮЮлия9 мая 2024Отличная экскурсия! Познавательно, интересно. Обязательно обратимся к Валерию еще раз, лучший гид, которого мы встречали! P.S: никаких очередей и толп туристов. Чёткость тайминга, и куча отличных рекомендаций
- ЖЖанна8 мая 2024Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила нас своей пунктуальностью, вниманием
- ССергей3 мая 2024Лучшее, что может с вами произойти в Венеции - это с Валерием! Потрясно!
- ССергей3 мая 2024Алиса молодец! Все прошло прекрасно!
- ЛЛюдмила3 мая 2024Анжела - прекрасный рассказчик, мастерски организовала нам посещение двух островов - Мурано и Бурано. Посмотрели шоу стеклодувов, посетили прекрасный аутентичный
- УУльяна26 апреля 2024Спасибо огромное Татьяне! Благодаря ей мы увидели очень атмосферную Венецию! Татьяне удалось раскрыть Венецию с разных сторон: мы заходили в
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Острова Венецианской лагуны»
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