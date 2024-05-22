Л Лидия Проникнуться очарованием венецианских островов за один день Спасибо за замечательную экскурсию. Информация была интересной и разноплановой, атмосфера - легкой и комфортной. Анжела - однозначно профессионал, влюблённый в свою работу. Мы счастливы, что провели время именно с Анжелой. Познавательно и душевно. Рекомендуем!

Л Ланда Нетуристическая Венеция в центре города Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд. Татьяна интересный рассказчик, владеющий темой. Рекомендую всем!

А Александр Проникнуться очарованием венецианских островов за один день читать дальше экскурсовод. Анжела составила отличный маршрут, мы прошлись по всем знаковым локациям, сделали шикарные фотографии, увидели вживую работу стекольного мастера. И конечно узнали много интересного про эти острова и их жителей. Было очень интересно и время пролетело незаметно. Мы впервые решили посетить острова Мурано, Бурано и Торчелло. И чтобы получить максимум впечатлений от них, решили что нужен опытный

О Ольга Вино и артишоки по-венециански По предложенной теме не было ничего практически! Алиса разбирается во всем остальном: в истории и жизни города. Но ни вина, ни артишоков я не увидела в том великолепии, которое описано в теме.

Ю Юлия Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло Отличная экскурсия! Познавательно, интересно. Обязательно обратимся к Валерию еще раз, лучший гид, которого мы встречали! P.S: никаких очередей и толп туристов. Чёткость тайминга, и куча отличных рекомендаций

Ж Жанна Из Венеции - на остров Мурано читать дальше к нашим желаниям. Ее эрудиция и глубокие знания -выше всяких похвал!!! Куда бы ни « уходила « наша беседа и наши вопросы - Анна везде показывала глубокие знания в любом вопросе! А самое главное, что она просто заряжает своей любовью к Венеции и прекрасной Италии! Вся наша семья желает Анне успехов в работе, позитива и новых встреч!! Мы не прощаемся))) Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила нас своей пунктуальностью, вниманием

С Сергей Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло Лучшее, что может с вами произойти в Венеции - это с Валерием! Потрясно!

С Сергей Вино и артишоки по-венециански Алиса молодец! Все прошло прекрасно!

Л Людмила Проникнуться очарованием венецианских островов за один день читать дальше рыбный ресторан У Черного Кота на Бурано. Остались самые лучшие впечатления! Переживали, что устанет ребенок, 10 лет, но дочь была в полном восторге! Бурано - невероятно фотогеничный остров, каждая фотография - открытка. Очень-очень рекомендуем! Анжела - прекрасный рассказчик, мастерски организовала нам посещение двух островов - Мурано и Бурано. Посмотрели шоу стеклодувов, посетили прекрасный аутентичный