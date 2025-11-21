Погрузитесь в настоящее итальянское кулинарное приключение в самом сердце Венеции.
Соедините искусство приготовления пасты с восхитительным тосканским винным путешествием и секретами создания самого любимого итальянского десерта.
Описание мастер-классаЧто вас ждёт? Под руководством профессиональных поваров в очаровательной кулинарной школе в центре Венеции освойте традиционные техники приготовления пасты. Наденьте фартук и научитесь готовить три разных вида пасты: равиоли, феттуччине и тортелли. Опыт включает в себя секреты приготовления настоящих итальянских соусов, включая классический томатный соус "Поммарола". Но прежде чем сесть за стол и насладиться своими кулинарными творениями, попробуйте пять уникальных тосканских вин, каждое из которых будет сочетаться с традиционными венецианскими чиккетти — восхитительными маленькими закусками, идеально дополняющими выбранное вино. После дегустации вин соберитесь с коллегами, чтобы отведать приготовленную пасту с соусами. Научитесь искусству создания гладкого, сливочного итальянского джелато с нуля, используя традиционные методы и самые лучшие ингредиенты. Откройте для себя точные техники достижения идеальной текстуры и баланса вкусов. Создайте свой собственный уникальный вкус джелато под руководством эксперта, а затем насладитесь своим свежеприготовленным творением вместе с дижестивом из лимончелло — идеальное завершение обширного итальянского кулинарного опыта. Важная информация:
- Экскурсия не подойдёт для: детей младше 14 лет, беременных женщин, людей на инвалидных колясках, веганов, людей с пищевой аллергией, непереносимостью глютена и лактозы, аллергией на орехи.
- Алкоголь будет подаваться только участникам, достигшим совершеннолетия.
- Надевайте удобную одежду, подходящую для приготовления пищи.
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональное руководство англоговорящего шеф-повара
- Оборудование для приготовления пищи
- Ингредиенты для пасты, соуса и джелато
- Дегустация 5-ти тосканских вин
- Дегустация венецианских чиккетти
- Ужин с приготовленными блюдами из пасты
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля
- Дополнительная еда и напитки
Место начала и завершения?
Campo San Maurizio, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
