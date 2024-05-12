1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
«Прогулка по живописным «кале» и дегустация «чикетти»»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венеция на вкус: индивидуальная экскурсия с дегустацией
Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей
«Дегустация местных закусок, вина и коктейлей»
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и артишоки по-венециански: индивидуальная экскурсия в Венеции
Прогулка до Сант Эразмо с дегустацией вина и фиолетовых артишоков. Насладитесь уникальными вкусами и видами Венеции
«В стоимость не входит дегустация вина — посещение винодельни, виллы, полный рассказ и открытие одной бутылки любого года по выбору: 30 евро»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
На родину Просекко: винодельня Вальдоббьядене с дегустацией и обедом
Погрузитесь в мир итальянского вина с экскурсией из Венеции. Вас ждет уникальное Просекко, традиционная кухня и захватывающие пейзажи
Начало: Piazzale Roma
«На местной винодельне у вас будет первая и главная дегустация»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винный мир Италии с венецианским сомелье
Детально разобраться в тонкостях национальных вин и научиться грамотной технике дегустации
Начало: У моста Риальто
«Основы дегустации и венецианские бакари»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€140 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 мая 2024Очень красивая поездка. Винотека выбрана шикарная. И все остальное, с чем познакомила Алессандра просто великолепно! Спасибо.
- ООльга12 мая 2024По предложенной теме не было ничего практически! Алиса разбирается во всем остальном: в истории и жизни города. Но ни вина, ни артишоков я не увидела в том великолепии, которое описано в теме.
- OOlga8 мая 2024Мы очень благодарны Алессандре за этот день! Наша дочь сказала, что это один из лучших дней в ее жизни. Путешествие
- ССергей3 мая 2024Алиса молодец! Все прошло прекрасно!
- ВВалерия29 апреля 2024Что может быть прекраснее размеренной прогулки по Венеции с остановками на вкусные перекусы, в сопровождении интереснейших историй? Мы очень благодарны
- УУльяна26 апреля 2024Нам не очень повезло с погодой, но Алиса не растерялась и предложила альтернативный вариант. Было вкусно и интересно! Спасибо за заботу Алисы: она помогла нам сориентироваться в транспортных вопросах и в вопросах гастрономических! Очень рекомендуем!
- nnatali10 февраля 2024Встретились с Анжелой в назначенный час и сразу пустились в путешествие. Помимо рассказов как и что поесть и выпить узнали
- ННиколай1 ноября 2023Спасибо! Вкусная экскурсия для детей, увлекательная для взрослых. Местный профессиональный гид!
- ААнастасия11 сентября 2023Приятное общение, много полезной информации про вино))
- IIrina19 июля 2023Добрый день! Сегодня у нас была экскурсия и нам очень понравилось все. И виды на виноградники и еда и пикник и рассказ о местных традициях и блюдах. Было очень легко и день пролетел незаметно. Спасибо большое 🙏 Мы обязательно вернемся 😊
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