О Ольга На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой Очень красивая поездка. Винотека выбрана шикарная. И все остальное, с чем познакомила Алессандра просто великолепно! Спасибо.

О Ольга Вино и артишоки по-венециански По предложенной теме не было ничего практически! Алиса разбирается во всем остальном: в истории и жизни города. Но ни вина, ни артишоков я не увидела в том великолепии, которое описано в теме.

O Olga На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой читать дальше было легким и запоминающимся. Алессандра итальянка, но при этом отлично владеет русским языком. Это было прекрасное атмосферное путешествие по пригороду Венеции, которое мы совершили в день вылета из Италии. Эта экскурсия была приятным завершающим аккордом. В конце экскурсии Алессандра нас доставила прямо в аэропорт и была очень ответственна в этом. Мы обязательно вернемся! Рекомендуем! Мы очень благодарны Алессандре за этот день! Наша дочь сказала, что это один из лучших дней в ее жизни. Путешествие

С Сергей Вино и артишоки по-венециански Алиса молодец! Все прошло прекрасно!

В Валерия Гастрономическое свидание с Венецией читать дальше Анжеле, что она предлагает такую экскурсию. Мы увидели любимый город с необычной стороны, заглянули внутрь жизни венецианца и обогатились знанием прекрасных мест вне туристических троп. Анжела прекрасный знающий экскурсовод и она быстро подстроилась под все наши желания и под ситуацию в городе. Спасибо! Что может быть прекраснее размеренной прогулки по Венеции с остановками на вкусные перекусы, в сопровождении интереснейших историй? Мы очень благодарны

У Ульяна Вино и артишоки по-венециански Нам не очень повезло с погодой, но Алиса не растерялась и предложила альтернативный вариант. Было вкусно и интересно! Спасибо за заботу Алисы: она помогла нам сориентироваться в транспортных вопросах и в вопросах гастрономических! Очень рекомендуем!

n natali Гастрономическое свидание с Венецией читать дальше и много интересного о самой Венеции и привычках местных жителей. Но не загруженно информации с датами и событиями, поэтому есть шанс, что запомнится. Получили советы где и что покушать и после экскурсии, так что голодными и на следующий день не останемся. 😀 Встретились с Анжелой в назначенный час и сразу пустились в путешествие. Помимо рассказов как и что поесть и выпить узнали

Н Николай Гастрономическое свидание с Венецией Спасибо! Вкусная экскурсия для детей, увлекательная для взрослых. Местный профессиональный гид!

А Анастасия Венеция на вкус Приятное общение, много полезной информации про вино))