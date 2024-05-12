Дегустации на экскурсиях в Венеции – попробуйте новое на вкус

Найдено 5 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Венеции на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономическое свидание с Венецией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
«Прогулка по живописным «кале» и дегустация «чикетти»»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
167 за всё до 4 чел.
Венеция на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Венеция на вкус: индивидуальная экскурсия с дегустацией
Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей
«Дегустация местных закусок, вина и коктейлей»
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Вино и артишоки по-венециански
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Вино и артишоки по-венециански: индивидуальная экскурсия в Венеции
Прогулка до Сант Эразмо с дегустацией вина и фиолетовых артишоков. Насладитесь уникальными вкусами и видами Венеции
«В стоимость не входит дегустация вина — посещение винодельни, виллы, полный рассказ и открытие одной бутылки любого года по выбору: 30 евро»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
135 за всё до 2 чел.
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
На родину Просекко: винодельня Вальдоббьядене с дегустацией и обедом
Погрузитесь в мир итальянского вина с экскурсией из Венеции. Вас ждет уникальное Просекко, традиционная кухня и захватывающие пейзажи
Начало: Piazzale Roma
«На местной винодельне у вас будет первая и главная дегустация»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 310 за всё до 4 чел.
Винный мир Италии с венецианским сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Винный мир Италии с венецианским сомелье
Детально разобраться в тонкостях национальных вин и научиться грамотной технике дегустации
Начало: У моста Риальто
«Основы дегустации и венецианские бакари»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
140 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Очень красивая поездка. Винотека выбрана шикарная. И все остальное, с чем познакомила Алессандра просто великолепно! Спасибо.
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Вино и артишоки по-венециански
    По предложенной теме не было ничего практически! Алиса разбирается во всем остальном: в истории и жизни города. Но ни вина, ни артишоков я не увидела в том великолепии, которое описано в теме.
  • O
    Olga
    8 мая 2024
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Мы очень благодарны Алессандре за этот день! Наша дочь сказала, что это один из лучших дней в ее жизни. Путешествие
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    было легким и запоминающимся. Алессандра итальянка, но при этом отлично владеет русским языком. Это было прекрасное атмосферное путешествие по пригороду Венеции, которое мы совершили в день вылета из Италии. Эта экскурсия была приятным завершающим аккордом. В конце экскурсии Алессандра нас доставила прямо в аэропорт и была очень ответственна в этом. Мы обязательно вернемся! Рекомендуем!

  • С
    Сергей
    3 мая 2024
    Вино и артишоки по-венециански
    Алиса молодец! Все прошло прекрасно!
  • В
    Валерия
    29 апреля 2024
    Гастрономическое свидание с Венецией
    Что может быть прекраснее размеренной прогулки по Венеции с остановками на вкусные перекусы, в сопровождении интереснейших историй? Мы очень благодарны
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    Анжеле, что она предлагает такую экскурсию. Мы увидели любимый город с необычной стороны, заглянули внутрь жизни венецианца и обогатились знанием прекрасных мест вне туристических троп. Анжела прекрасный знающий экскурсовод и она быстро подстроилась под все наши желания и под ситуацию в городе. Спасибо!

  • У
    Ульяна
    26 апреля 2024
    Вино и артишоки по-венециански
    Нам не очень повезло с погодой, но Алиса не растерялась и предложила альтернативный вариант. Было вкусно и интересно! Спасибо за заботу Алисы: она помогла нам сориентироваться в транспортных вопросах и в вопросах гастрономических! Очень рекомендуем!
  • n
    natali
    10 февраля 2024
    Гастрономическое свидание с Венецией
    Встретились с Анжелой в назначенный час и сразу пустились в путешествие. Помимо рассказов как и что поесть и выпить узнали
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    и много интересного о самой Венеции и привычках местных жителей. Но не загруженно информации с датами и событиями, поэтому есть шанс, что запомнится. Получили советы где и что покушать и после экскурсии, так что голодными и на следующий день не останемся. 😀

    Встретились с Анжелой в назначенный час и сразу пустились в путешествие. Помимо рассказов как и чтоВстретились с Анжелой в назначенный час и сразу пустились в путешествие. Помимо рассказов как и что
  • Н
    Николай
    1 ноября 2023
    Гастрономическое свидание с Венецией
    Спасибо! Вкусная экскурсия для детей, увлекательная для взрослых. Местный профессиональный гид!
  • А
    Анастасия
    11 сентября 2023
    Венеция на вкус
    Приятное общение, много полезной информации про вино))
  • I
    Irina
    19 июля 2023
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Добрый день! Сегодня у нас была экскурсия и нам очень понравилось все. И виды на виноградники и еда и пикник и рассказ о местных традициях и блюдах. Было очень легко и день пролетел незаметно. Спасибо большое 🙏 Мы обязательно вернемся 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Дегустационные туры»

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  5. Винный мир Италии с венецианским сомелье
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  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 135 до 310. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 41 ⭐ отзыв, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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