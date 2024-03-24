из которых более сотни лет, являются истинной гордостью Венеции и не имеют аналогов в других частях Италии. Ваш личный гид откроет вам двери в этот закрытый мир, где нет места сидения, но есть бесконечное общение и обмен историями. Подготовьтесь к встрече с истинной Венецией, где каждый бокал вина и каждая закуска - это часть большой истории

Описание экскурсии

Индивидуальная пешеходная экскурсия по венецианским бакари, о которых известно только местным жителям. Поверьте, самостоятельно вы их не найдете. Бакари - аутентичные мини-бары с закусками, которые венецианцы ревностно охраняют от туристов. Это исключительно нетуристическое развлечение в самом туристическом городе мира. Они встречаются только здесь, и стоят в одном ряду с такими истинно венецианскими вещами как гондолы и мосты. В большинстве бакари, как правило, нет посадочных мест. Заказываешь у стойки бокал, берешь легкие закуски, устраиваешься возле одного из высоких столов и вливаешься в коллективный диалог с окружающими. Это незабываемый опыт! Мы посетим два места в районах Санта-Кроче, Дорсодуро, Сан-Поло. К экскурсии допускаются лица старше 18 лет. Напитки и закуски каждый оплачивает самостоятельно.