Представьте себе узкие улочки Венеции, где каждый поворот скрывает нечто уникальное.
Среди этих лабиринтов находятся бакари - мини-бары, где местные жители наслаждаются вином и закусками, далеко от туристических троп.
Эти заведения, некоторым
Среди этих лабиринтов находятся бакари - мини-бары, где местные жители наслаждаются вином и закусками, далеко от туристических троп.
Эти заведения, некоторым
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Санта-Кроче
- Дорсодуро
- Сан-Поло
Описание экскурсии
Индивидуальная пешеходная экскурсия по венецианским бакари, о которых известно только местным жителям. Поверьте, самостоятельно вы их не найдете. Бакари - аутентичные мини-бары с закусками, которые венецианцы ревностно охраняют от туристов. Это исключительно нетуристическое развлечение в самом туристическом городе мира. Они встречаются только здесь, и стоят в одном ряду с такими истинно венецианскими вещами как гондолы и мосты. В большинстве бакари, как правило, нет посадочных мест. Заказываешь у стойки бокал, берешь легкие закуски, устраиваешься возле одного из высоких столов и вливаешься в коллективный диалог с окружающими. Это незабываемый опыт! Мы посетим два места в районах Санта-Кроче, Дорсодуро, Сан-Поло. К экскурсии допускаются лица старше 18 лет. Напитки и закуски каждый оплачивает самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Санта-Кроче
- Дорсодуро
- Сан-Поло
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Напитки и закуски (спритс 2-3 евро, просекко 2-4 евро, омбра (вино в простом стакане) 0, 8-1, 5 евро, закуски 1, 2-5 евро).
Где начинаем и завершаем?
Начало: У железнодорожного вокзала Санта Лучия
Завершение: Сан-Поло
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
24 мар 2024
L
Lexvan64
9 авг 2019
О
Османова
10 мар 2018
Хорошая экскурсия,но не стоит этих денег
А
Александр
20 мая 2017
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