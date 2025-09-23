Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы посетите музей Коррер в Венеции, где гид расскажет вам интересные факты, проведёт по интересным местам.



Вы увидите залы императрицы Сисси, живописные творения венецианских художников и скульпторов, посетите Археологический музей — погрузитесь в культуру и историю Венеции.

Описание экскурсии Что вас ждёт? На экскурсии вместе с гидом вы пройдётесь по залам музея Коррер — историко-культурный музей Венеции. Он включает в себя картины венецианских живописцев, библиотеку. Вы посетите залы императрицы Сисси, заглянете в парадные залы Библиотеки Марциана. Перед вами также предстанет Археологический музей с древними греческими скульптура ми и залы быта венецианцев прошлых веков. Вы познакомитесь с шедеврами Антонио Канова — итальянский скульптор эпохи классицизма.

