Вы посетите музей Коррер в Венеции, где гид расскажет вам интересные факты, проведёт по интересным местам.
Вы увидите залы императрицы Сисси, живописные творения венецианских художников и скульпторов, посетите Археологический музей — погрузитесь в культуру и историю Венеции.
Вы увидите залы императрицы Сисси, живописные творения венецианских художников и скульпторов, посетите Археологический музей — погрузитесь в культуру и историю Венеции.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? На экскурсии вместе с гидом вы пройдётесь по залам музея Коррер — историко-культурный музей Венеции. Он включает в себя картины венецианских живописцев, библиотеку. Вы посетите залы императрицы Сисси, заглянете в парадные залы Библиотеки Марциана. Перед вами также предстанет Археологический музей с древними греческими скульптура ми и залы быта венецианцев прошлых веков. Вы познакомитесь с шедеврами Антонио Канова — итальянский скульптор эпохи классицизма.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залы императрицы Сисси
- Парадные залы Библиотеки Марциана
- Археологический музей
- Предметы быта
- Скульптуры Антонио Канова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты:/nВзрослые: 30 евро на человека. /nСтуденты и дети: 15 евро на человека (если вы покупали билет во Дворце Дожей, то вход в музей Коррер бесплатный)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€334 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища галереи Академии - национальное достояние
Погрузитесь в мир венецианского искусства с индивидуальной экскурсией по галерее Академии. Узнайте о шедеврах великих мастеров и истории живописи
Начало: у входа в музей Галерея Академия
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€254 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венецианская история и искусство
Индивидуальная экскурсия по дворцу Ка-Реццонико в Венеции - это возможность почувствовать себя частью истории, окруженной роскошью и искусством
Начало: У музея
29 сен в 10:30
1 окт в 10:30
€160 за всё до 6 чел.