Приглашаю маленьких любознательных путешественников на захватывающую экскурсию в Национальный археологический музей в Венеции, где они познакомятся с героями древнегреческой мифологии и обязательно получать увлекательное задание на бумаге о преодолении Лабиринта Минотавра.

Кристина Ваш гид в Венеции
Индивидуальная квест-экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 1.5 часа
Размер группы 1-5 человек
Как проходит Пешком
Можно с детьми Да
€120 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 12:00

Описание квеста Большое приключение для маленьких путешественников Приглашаю дорогих маленьких путешественников на захватывающее приключение в Национальный археологический музей в Венеции! Здесь маленькие друзья окунуться в мир древнегреческой мифологии, где статуи, казалось бы, холодные и неприступные, но я обязательно раскрою их секреты. Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие во времени, встретим героев, богов и богинь, оживших из камня. Ребята узнают истории о Медузе, Аполлоне, Зевсе, Делаль и Икаре, которые пройдут сквозь века, чтобы рассказать свои удивительные истории. В конце экскурсии каждый из участников получит особое задание на бумаге: как преодолеть Лабиринт Минотавра! Это шанс проявить смекалку и мастерство, как настоящие герои древности. Если захочется продолжить наше путешествие, экскурсия пройдет по другим увлекательным залам музея, где будет возможность познакомиться с императрицей Сиси, заглянуть в Музей быта и обнаружить еще много интересного. Не упустите шанс окунуться в мир древней истории и мифологии! Жду всех маленьких путешественников на нашей захватывающей экскурсии! Важная информация:• Входные билеты в музей не входят в стоимость экскурсии (для взрослых — 30 евро, для детей — 15).

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Архелогическии музей

Музей Коррера Что включено Услуги гида. Материал для игры Что не входит в цену Входный билет для взрослых 30 евро

Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.