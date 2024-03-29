Приглашаю маленьких любознательных путешественников на захватывающую экскурсию в Национальный археологический музей в Венеции, где они познакомятся с героями древнегреческой мифологии и обязательно получать увлекательное задание на бумаге о преодолении Лабиринта Минотавра.
Описание квеста
Большое приключение для маленьких путешественниковПриглашаю дорогих маленьких путешественников на захватывающее приключение в Национальный археологический музей в Венеции! Здесь маленькие друзья окунуться в мир древнегреческой мифологии, где статуи, казалось бы, холодные и неприступные, но я обязательно раскрою их секреты. Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие во времени, встретим героев, богов и богинь, оживших из камня. Ребята узнают истории о Медузе, Аполлоне, Зевсе, Делаль и Икаре, которые пройдут сквозь века, чтобы рассказать свои удивительные истории. В конце экскурсии каждый из участников получит особое задание на бумаге: как преодолеть Лабиринт Минотавра! Это шанс проявить смекалку и мастерство, как настоящие герои древности. Если захочется продолжить наше путешествие, экскурсия пройдет по другим увлекательным залам музея, где будет возможность познакомиться с императрицей Сиси, заглянуть в Музей быта и обнаружить еще много интересного. Не упустите шанс окунуться в мир древней истории и мифологии! Жду всех маленьких путешественников на нашей захватывающей экскурсии! Важная информация:• Входные билеты в музей не входят в стоимость экскурсии (для взрослых — 30 евро, для детей — 15).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архелогическии музей
- Музей Коррера
Что включено
- Услуги гида. Материал для игры
Что не входит в цену
- Входный билет для взрослых 30 евро
- Входный билет для детей 15 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Под бордовым плакатом Museo Correr на площади Сан
Завершение: Museo Correr
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Dmitriy
29 мар 2024
Очень быстро и интересно посмотрели все открытые залы.
Входит в следующие категории Венеции
