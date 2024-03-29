Квест
до 5 чел.
Экскурсия для детей: квест по археологическому музею
Начало: Под бордовым плакатом Museo Correr на площади Сан
Завтра в 12:00
14 ноя в 12:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Музей Коррер и залы императрицы Сисси
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской Республики
Начало: ЖД вокзал Санта Лючия
Расписание: Каждый день, в 11.00 и 15.00
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
€45 за человека
- DDmitriy29 марта 2024Очень быстро и интересно посмотрели все открытые залы.
