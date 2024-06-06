Музеи и искусство Венеции

Найдено 21 экскурсия в категории «Музеи» в Венеции на русском языке, цены от €67, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Венецию
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Добро пожаловать в Венецию: путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнайте ее историю и культуру вместе с личным гидом. Откройте для себя уникальные места и традиции
«Я также порекомендую музеи, церкви и рестораны, в которые стоит сходить»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
260 за всё до 7 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
«Шедевры музеев площади Сан-Марко»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
319 за всё до 8 чел.
Скрытая Венеция
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Скрытая Венеция: шедевры Тициана и Тинторетто, набережная Бродского
Прогуляйтесь по набережной Фондаменте Нове, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и откройте для себя венецианскую архитектуру
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
211169 за всё до 4 чел.
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
269 за всё до 10 чел.
Дворец Дожей в Венеции
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции
Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму
Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей
«один из самых богатых музеев Венеции — музей Коррер»
Расписание: ежедневно в 12:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
67 за человека
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
«Вы увидите роскошное здание музея, построенное архитектором Андреа Палладио в стиле позднего венецианского Ренессанса»
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
154 за всё до 6 чел.
Неизведанная Венеция
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи
Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
156133 за всё до 4 чел.
Сокровища галереи Академии - национальное достояние
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Сокровища галереи Академии - национальное достояние
Погрузитесь в мир венецианского искусства с индивидуальной экскурсией по галерее Академии. Узнайте о шедеврах великих мастеров и истории живописи
Начало: у входа в музей Галерея Академия
«Дополнительные расходы: входной билет в галерею — €12 за человека»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
219 за всё до 10 чел.
Понять шедевры Тициана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Понять шедевры Тициана: индивидуальная экскурсия по Венеции
Пройдите по трём районам Венеции, чтобы рассмотреть шедевры Тициана, узнать о его жизни и творчестве, а также найти скрытые смыслы на его полотнах
«А кульминацией творчества Тициана и нашей прогулки станет последнее и неоконченное произведение «Пьета», выставленное в венецианской галерее»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
299 за всё до 10 чел.
Музей Ка Реццонико - музей быта 18 го века
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Музей Ка Реццонико в Венеции: экскурсия в мир венецианской знати 18 века
Почувствуйте атмосферу Венеции 18 века, исследуя богатую историю и уникальные экспонаты Музея Ка Реццонико
Начало: Во дворе кде старая гондола
«Музейную экскурсию можно продолжить пешеходной экскурсией по историческим кварталам Дорсодуро и Санта Сросе»
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
134 за всё до 6 чел.
Поездка на острова Мурано и Бурано
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
8 отзывов
Поездка на острова Мурано и Бурано
Посетить красочные острова и познакомиться с их традициями
«Поэтому сегодня их стекло ценится столь высоко, а на острове организован Музей стекла»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
267 за всё до 5 чел.
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Посетить необычные павильоны, оценить лучшие произведения и разобраться в творческих течениях
«Однако в списке must-see — музей Пегги Гуггенхайм, одной из главных коллекционеров и меценатов 20-го века»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия на Мурано - знаменитый остров стеклодувов
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Экскурсия на Мурано: венецианское стекло и секреты мастеров
Посетите сердце венецианского стеклоделия на острове Мурано. Откройте для себя мастерство стеклодувов и уникальную историю острова
Начало: У станции Санта Лучия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170 за всё до 5 чел.
Галереи Академии в Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Галереи Академии в Венеции
Начало: Campo della Carità
«Что вас ожидает: Мировой художественный музей Галереи Академии самая богатая картинная Галерея Венеции»
Расписание: По пятницам и вторникам в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
150 за всё до 4 чел.
Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
9 отзывов
Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Начало: По договоренности
«Понятно, любой турист, впервые посещающий город, в первую очередь спешит погулять по городу, чтобы больше увидеть, а вот музеи оставляет на второй план»
Расписание: По договоренности с туристом.
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Детская экскурсия-квест по археологическому музею
Квест
1.5 часа
Детская экскурсия-квест по археологическому музею Венеции: погружение в мир мифов
Приглашаем маленьких исследователей в увлекательное путешествие по миру древнегреческих мифов и легенд в одном из старейших музеев Венеции
Начало: напротив музея Коррер
«Увидят один из самых интересных и старинных экспонатов музея — скульптуру Афины, Аполлона и Зевса»
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
134 за всё до 5 чел.
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Путешествие в мир венецианской роскоши: Музей Палаццо Мочениго
Погрузитесь в атмосферу венецианской эпохи роскоши, изучая уникальные экспонаты и ароматы в Музее Палаццо Мочениго
Начало: Возле Палаццо Мочениго
«Музей интерактивный, можно потрогать и послушать ароматы восточных специй, а также полистать старые книги с рецептами и секретами»
13 июня в 13:00
14 июня в 10:00
147 за всё до 5 чел.
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Побывать в интерьерах, достойных музея, но в которых до сих пор живут родовитые венецианцы
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Знакомство с Венецией
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Венецией
Прогуляться по популярным и нетуристическим локациям жемчужины Адриатики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию
  • Л
    Леонид
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в Венецию
    Очень понравилась экскурсия, всем советую, не пожалеете!! Я был с двумя мальчиками 12 лет. Материл был так удачно подан, что и им было интересно!!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Все очень понравилось, Наталья вместо 2 ч провела с нами 4 часа. много чего интересного рассказывала во время экскурсии) всем рекомендую
  • G
    Gulom
    24 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Спасибо за красивую экскурсию!!!!!
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
    читать дальше

    достопримечательностях (о них, конечно, тоже), но и о настоящей жизни города, о своём детстве: здесь мальчишки играли в футбол, здесь был кинотеатр, какие проблемы у мэрии и тд. А ещё он погружает Вас в мир городских легенд, и это ОЧЕНЬ интересно! У Марко прекрасный русский язык и отменный юмор! Огромное спасибо от нашей группы!

  • О
    Оксана
    15 мая 2024
    Добро пожаловать в Венецию
    Понравилось. Буду рекомендовать друзьям, знакомым. Планирую в будущем обратиться ещё.
  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
    читать дальше

    поделиться своими впечатлениями об этом опыте. Марко — коренной житель Венеции, и это чувствуется в каждом его слове. Он обладает богатыми знаниями о городе, его истории и культуре. Рассказы Марко позволили по-новому взглянуть на многие известные и скрытые уголки Венеции, что было исключительно ценно для глубокого понимания этого удивительного города. Однако, в процессе нашей прогулки я заметил, что Марко часто смотрел на часы, что могло создать впечатление некоторой спешки или необходимости следовать строгому графику. Это моментами могло вносить некоторую суету в обстановку и не позволяло полностью расслабиться и погрузиться в атмосферу Венеции. Несмотря на это, я бы рекомендовал Марко как гида, особенно для тех, кто хочет узнать о Венеции из первых уст. Его глубокие знания и любовь к городу безусловно делают экскурсию познавательной и яркой. В будущем, возвращаясь в Венецию, я бы с удовольствием снова воспользовался услугами Марко, особенно для посещения музеев. Однако, я бы предпочёл, чтобы в следующий раз было больше времени для осмотра и меньше ощущения спешки, чтобы максимально насладиться прогулкой по этому великолепному городу.

    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом
  • Т
    Татьяна
    16 апреля 2024
    Неизведанная Венеция
    Спасибо огромное Елене за "Неизведанную Венецию". Елена прекрасный гид, интересный собеседник и обаятельный человек. 2 часа пролетели незаметно и даже дождь не смог помешать нашей прогулке. От души рекомендую Елену.
    Спасибо огромное Елене за "Неизведанную Венецию". Елена прекрасный гид, интересный собеседник и обаятельный человек. 2 часа
  • О
    Оксана
    14 апреля 2024
    Поездка на острова Мурано и Бурано
    Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасный день, пролетел на одном дыхании!
    Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасныйОтличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасныйОтличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасный
  • О
    Оля
    12 апреля 2024
    Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
    Однозначно рекомендуем! Мы несколько раз уже были в Венеции, но именно Марко удалось очень чётко разложить историю и устройство этого удивительного города! Увлекательно рассказывает, время бежит незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Обзорная экскурсия по Венеции
  2. Добро пожаловать в Венецию
  3. Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
  4. Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
  5. Скрытая Венеция
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Музеи" можно забронировать 21 экскурсию от 67 до 319 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 337 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 21 экскурсию на 2024 год по теме «Музеи», 337 ⭐ отзывов, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам