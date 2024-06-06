1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Венецию: путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнайте ее историю и культуру вместе с личным гидом. Откройте для себя уникальные места и традиции
«Я также порекомендую музеи, церкви и рестораны, в которые стоит сходить»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€260 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
«Шедевры музеев площади Сан-Марко»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€319 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Скрытая Венеция: шедевры Тициана и Тинторетто, набережная Бродского
Прогуляйтесь по набережной Фондаменте Нове, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и откройте для себя венецианскую архитектуру
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
211€169 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€269 за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции
Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму
Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей
«один из самых богатых музеев Венеции — музей Коррер»
Расписание: ежедневно в 12:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
€67 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
«Вы увидите роскошное здание музея, построенное архитектором Андреа Палладио в стиле позднего венецианского Ренессанса»
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€154 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи
Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
156€133 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища галереи Академии - национальное достояние
Погрузитесь в мир венецианского искусства с индивидуальной экскурсией по галерее Академии. Узнайте о шедеврах великих мастеров и истории живописи
Начало: у входа в музей Галерея Академия
«Дополнительные расходы: входной билет в галерею — €12 за человека»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€219 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять шедевры Тициана: индивидуальная экскурсия по Венеции
Пройдите по трём районам Венеции, чтобы рассмотреть шедевры Тициана, узнать о его жизни и творчестве, а также найти скрытые смыслы на его полотнах
«А кульминацией творчества Тициана и нашей прогулки станет последнее и неоконченное произведение «Пьета», выставленное в венецианской галерее»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
€299 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Ка Реццонико в Венеции: экскурсия в мир венецианской знати 18 века
Почувствуйте атмосферу Венеции 18 века, исследуя богатую историю и уникальные экспонаты Музея Ка Реццонико
Начало: Во дворе кде старая гондола
«Музейную экскурсию можно продолжить пешеходной экскурсией по историческим кварталам Дорсодуро и Санта Сросе»
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Поездка на острова Мурано и Бурано
Посетить красочные острова и познакомиться с их традициями
«Поэтому сегодня их стекло ценится столь высоко, а на острове организован Музей стекла»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Посетить необычные павильоны, оценить лучшие произведения и разобраться в творческих течениях
«Однако в списке must-see — музей Пегги Гуггенхайм, одной из главных коллекционеров и меценатов 20-го века»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от €175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия на Мурано: венецианское стекло и секреты мастеров
Посетите сердце венецианского стеклоделия на острове Мурано. Откройте для себя мастерство стеклодувов и уникальную историю острова
Начало: У станции Санта Лучия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Галереи Академии в Венеции
Начало: Campo della Carità
«Что вас ожидает: Мировой художественный музей Галереи Академии самая богатая картинная Галерея Венеции»
Расписание: По пятницам и вторникам в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Начало: По договоренности
«Понятно, любой турист, впервые посещающий город, в первую очередь спешит погулять по городу, чтобы больше увидеть, а вот музеи оставляет на второй план»
Расписание: По договоренности с туристом.
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Детская экскурсия-квест по археологическому музею Венеции: погружение в мир мифов
Приглашаем маленьких исследователей в увлекательное путешествие по миру древнегреческих мифов и легенд в одном из старейших музеев Венеции
Начало: напротив музея Коррер
«Увидят один из самых интересных и старинных экспонатов музея — скульптуру Афины, Аполлона и Зевса»
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Путешествие в мир венецианской роскоши: Музей Палаццо Мочениго
Погрузитесь в атмосферу венецианской эпохи роскоши, изучая уникальные экспонаты и ароматы в Музее Палаццо Мочениго
Начало: Возле Палаццо Мочениго
«Музей интерактивный, можно потрогать и послушать ароматы восточных специй, а также полистать старые книги с рецептами и секретами»
13 июня в 13:00
14 июня в 10:00
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Побывать в интерьерах, достойных музея, но в которых до сих пор живут родовитые венецианцы
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Венецией
Прогуляться по популярным и нетуристическим локациям жемчужины Адриатики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
- ЛЛеонид4 июня 2024Очень понравилась экскурсия, всем советую, не пожалеете!! Я был с двумя мальчиками 12 лет. Материл был так удачно подан, что и им было интересно!!
- ООльга3 июня 2024Все очень понравилось, Наталья вместо 2 ч провела с нами 4 часа. много чего интересного рассказывала во время экскурсии) всем рекомендую
- GGulom24 мая 2024Спасибо за красивую экскурсию!!!!!
- ЕЕлена17 мая 2024Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
- ООксана15 мая 2024Понравилось. Буду рекомендовать друзьям, знакомым. Планирую в будущем обратиться ещё.
- ААнтон11 мая 2024Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
- ТТатьяна16 апреля 2024Спасибо огромное Елене за "Неизведанную Венецию". Елена прекрасный гид, интересный собеседник и обаятельный человек. 2 часа пролетели незаметно и даже дождь не смог помешать нашей прогулке. От души рекомендую Елену.
- ООксана14 апреля 2024Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасный день, пролетел на одном дыхании!
- ООля12 апреля 2024Однозначно рекомендуем! Мы несколько раз уже были в Венеции, но именно Марко удалось очень чётко разложить историю и устройство этого удивительного города! Увлекательно рассказывает, время бежит незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Музеи»
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