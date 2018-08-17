Ка-Реццонико — дворец на берегу Большого канала.
Мы прогуляемся по его залам, заглянем в апартаменты кардинала Реццонико, рассмотрим дорогую мебель и изысканный фарфор, и, конечно, полюбуемся картинами. Вы почувствуете себя венецианцами 18 века и проникнитесь атмосферой ушедшего быта.
Мы прогуляемся по его залам, заглянем в апартаменты кардинала Реццонико, рассмотрим дорогую мебель и изысканный фарфор, и, конечно, полюбуемся картинами. Вы почувствуете себя венецианцами 18 века и проникнитесь атмосферой ушедшего быта.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- фрески Джамбаттиста Тьеполо, написанными пастелью в честь свадьбы Людовико Реццонико
- пятиметровые люстры из дерева и золота
- старинную мебель
- уникальную коллекцию венецианского стекла
- чашки из фарфора
Вы услышите:
- о Венеции 18 века
- особенностях дворца
- семействе Реццонико
- модном напитке, который пили из фарфоровых чашек
- карточной игре «пикетто», в которой проиграл Казанова
На последнем этаже музея выставка картин итальянских мастеров — я помогу вам не потеряться в этой красоте.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты — €15, детский — €7,5
- Музейную экскурсию можно продолжить пешеходной программой по историческим кварталам Дорсодуро и Санта-Кроче — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 995 туристов
Я гид-экскурсовод с лицензией по Венеции и островам лагуны. Окончила университет по архитектуре в Италии. Помогу вам открыть красоту и неповторимость Республики Святого Марка. Провожу обзорные экскурсии по Венеции, подробно знакомлю с музеями и дворцами, организую поездки на острова Мурано и Бурано.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Кристина увлекла нас своим рассказом. Остались очень довольны. Много знает и готова поделиться своими знаниями. Спасибо. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии на «Дворец Ка-Реццонико в Венеции»
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от €365 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Здравствуй, Венеция
Познакомьтесь с Венецианскими улочками, роскошным мостом Риальто и Гранд-каналом. Оцените интерьеры Дворца дожей и узнайте, как жили правители
Начало: У церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 авг в 09:30
13 авг в 09:30
€130 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты старой Венеции и жизнь города на воде
Начало: Площадь Сан Марко, на углу бара Ал Тодаро
€100 за всё до 4 чел.
Билеты
Входной билет во Дворец Дожей
Начало: П. за Сан Марко, 1, 30124 Венеция ВЭ, Италия
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 18:00
€35 за билет
от €160 за экскурсию