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Почувствовать себя венецианцем 18 века в роскоши ушедшего быта итальянской знати

Kristina
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Kristina – ваш гид
Ка 'Реццонико — венецианский дворец на берегу Большого канала.

Это бальный зал, апартаменты кардинала Реццонико, дорогие мебель и фарфор, желтый салон, тронный зал, зал керамики, зал пастелей, где экспонированы работы Р.

Карьеры.

Декорации и мода — не пустые аспекты, а настоящие свидетельства времени, в котором они произошли.

На экскурсии по дворцу 18 века вы почувствуете себя венецианцами той эпохи и проникнитесь атмосферой ушедшего быта знати.
118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Дворец Ка 'Реццонико — патрицианский быт Венеции 18 века
Дворец Ка 'Реццонико — патрицианский быт Венеции 18 века

Программа

  • Я расскажу о Венеции 18 века, об истории и особенностях дворца, о семействе Реццонико, пока вы будете восхищаться фресками Джамбаттиста Тьеполо, написанными пастелью в честь свадьбы Людовико Реццонико, пятиметровыми люстрами из дерева и золота, старинной мебелью и уникальной коллекцией венецианского стекла.
  • Я покажу вам интересную коллекцию чашек из фарфора и расскажу, какой модный напиток 18 века из них пили. А еще вы узнаете, где Казанова проиграл в карты, «пикетто» — так называлась эта игра, и говорят, что длилась 42 часа.
  • На последнем этаже находятся комнаты, оставшиеся от старой аптеки, и коллекции картин итальянских мастеров — я помогу вам не потеряться в этой красоте.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги лицензированного экскурсовода по Венеции.
  • Не входят: входной билет — 8,00 евро/взрослый.
  • Музейную экскурсию можно продолжить пешеходной экскурсией по историческим кварталам Дорсодуро и Санта Сросе.
Дворец Ка 'Реццонико — патрицианский быт Венеции 18 века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kristina
Kristina
Я гид-экскурсовод с лицензией по Венеции и островам лагуны. Окончила университет по архитектуры в Италии. Помогу Вам открыть красоту и неповторимость Республики Святого Марка. Лицензия №1116 Экскурсии и туры: --- Венеция для любопытных, Обзорная экскурсия ---Гранд-канал и Площадь Святого Марка ---Tур на островах Мурано и Бурано --- Дворец дожей – палаццо Дукале, Собор Святого Марка --- Музеи и дворцы Венеции :Ca Rezzonico, Ca' Mocenigo, Accademia
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 августа 2018
Кристина увлекла нас своим рассказом. Остались очень довольны. Много знает и готова поделиться своими знаниями. Спасибо. Рекомендую

Kristina проводит ещё 2 экскурсии

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