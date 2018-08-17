Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале

Посетить необычные павильоны, оценить лучшие произведения и разобраться в творческих течениях

Венеция — это «музей под открытым небом», однако кроме наследия Ренессанса и барокко город может похвастаться и примерами современного искусства. С мая по ноябрь здесь проходит Арт-биеннале: вместе со мной вы посетите частные палаццо и церкви, которые обычно закрыты для публики, и увидите работы выдающихся мастеров со всего мира. Я помогу разобраться в стилевых направлениях, «прочитать» замысел автора и понять, за что ценят современное искусство.