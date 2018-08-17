Понять шедевры Тициана
Разобраться в венецианской живописи и познакомиться с работами её главного представителя
Живописец Тициан по праву считается ведущим представителем венецианской школы Возрождения, поэтому знакомство с его картинами — ключ к пониманию мировой живописи эпохи ренессанса. Предлагаю вам пройти по трём районам Венеции в поисках шедевров моего прославленного земляка, найти скрытые смыслы и символы на великих полотнах, понять значение художественных деталей и, наконец, погрузиться в духовную жизнь венецианского гения 16 века.