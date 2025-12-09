Мои заказы

Остров Мурано и тайный квартал Венеции: прогулка вдали от толп

Остров Мурано и тайный квартал Венеции
Остров Мурано и тайный квартал Венеции: прогулка вдали от толп

Описание экскурсии

Это неспешная камерная прогулка, которая познакомит гостей с двумя разными, но гармоничными сторонами Венеции: ярким ремесленным Мурано, подлинной Венецией, где живут местные, куда туристы почти не доходят. Это не групповая экскукрсия, а личная прогулка с живым общением, вопросами, историей, рассказами о культуре и быте. Вы почувствуете себя друзьями, которых ведут по любимым местам. Вы получите ощущение, что вы увидели Венецию "для своих"

Каждый день в 10.00 и 15.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мы пройдемся по по району Канареджо
  • Сядем на вапоретто доедем до острова Мурано
  • Где увидим работу мастера - стеклодува в одной из действующих печей. Увидим неторопливую Венецию
  • Почти интимную
  • Скрытые дворики
  • Старинные колодцы
  • Лодочные мастерские
  • Места
  • Связанные с интересными историями жителей
  • Легендами и венецианскими традициями
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Проездной билет на остров Мурано (25 евро на человека на сутки, или 9, 50 на 75 минут)
  • А также просмотр шоу изготовления муранского стекла 5 евро
Место начала и завершения?
Fondamenta Scalzi, 60, Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10.00 и 15.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Венеции

Из Венеции - на остров Мурано
Пешая
2.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€187 за всё до 6 чел.
На остров стекла Мурано: путешествие в мини-группе
2.5 часа
13 отзывов
Водная прогулка
На остров стекла Мурано: путешествие в мини-группе
Отправьтесь на тихий остров Мурано, чтобы увидеть, как создаётся знаменитое муранское стекло, и насладиться умиротворением вдали от туристического хаоса
Начало: P. Le Roma D
Расписание: ежедневно в 09:30 и 12:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€80 за человека
Мурано: остров огня и стекла
Пешая
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Мурано: остров огня и стекла
Погрузитесь в мир стекольного искусства на острове Мурано. Узнайте секреты мастеров и насладитесь шедеврами, созданными из огня и песка
Начало: На площади Рима
Расписание: в будние дни в 09:00
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Венеции