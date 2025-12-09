Описание экскурсииЭто неспешная камерная прогулка, которая познакомит гостей с двумя разными, но гармоничными сторонами Венеции: ярким ремесленным Мурано, подлинной Венецией, где живут местные, куда туристы почти не доходят. Это не групповая экскукрсия, а личная прогулка с живым общением, вопросами, историей, рассказами о культуре и быте. Вы почувствуете себя друзьями, которых ведут по любимым местам. Вы получите ощущение, что вы увидели Венецию "для своих"
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы пройдемся по по району Канареджо
- Сядем на вапоретто доедем до острова Мурано
- Где увидим работу мастера - стеклодува в одной из действующих печей. Увидим неторопливую Венецию
- Почти интимную
- Скрытые дворики
- Старинные колодцы
- Лодочные мастерские
- Места
- Связанные с интересными историями жителей
- Легендами и венецианскими традициями
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Проездной билет на остров Мурано (25 евро на человека на сутки, или 9, 50 на 75 минут)
- А также просмотр шоу изготовления муранского стекла 5 евро
Место начала и завершения?
Fondamenta Scalzi, 60, Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10.00 и 15.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
