А Анастасия Экскурсия с Алмазом была хайлайтом нашего путешествия! Мы пошли с ребенком 6 лет на вечернюю экскурсию по Венеции в преддверии Хэллоуина и Алмаз идеально подстроил маршрут и содержание под мистическо-страшноватое настроение, было интересно и мне и ребенку, время пролетело быстро. В конце Алмаз любезно проводил нас до нужной остановки вапоретто и дал несколько дельных советов для нашего путешествия. Спасибо ему!

Анастасия Алмаз просто замечательный гид! Кладезь знаний, очень талантливый и эрудированный человек. Отвечал на все вопросы, экускурсия получилась очень интересной и разносторонней, в форме диалога. Говорили и об истории, но также затрагивали особенности современной Венеции

Е Ефимов Спасибо Полине за интересную экскурсию. Все прошло отлично, подача информации в легкой понятной форме. Отдельное спасибо за гайд по Венеции с рекомендуемыми местами для посещения!

1) В Риме читать дальше и во Флоренции гиды нам раздавали радиогид с наушниками, все-таки это очень важно даже в совсем маленьких группах. Без радиогида, когда Алмаз отворачивался и говорил в сторону, глядя на другого участника экскурсии, мне иногда было плохо слышно, что он говорит, приходилось переспрашивать.

2) Экскурсия продлилась 2.5 часа вместо 2 часов. Это здорово, но не для всех людей. Видимо, стоит спрашивать у экскурсантов, насколько они готовы (мне от мужа потом влетело, он не был готов столько ходить). А для других людей у меня совет: как следует отдохнуть перед экскурсией, чтобы хватило на нее сил).

3) Стоит с каждым участником группы обсуждать конечную точку маршрута. У нас это был вокзал, я поняла, что Алмазу это было удобно и другой паре в нашей группе тоже, но с нами Алмаз это не обсудил, получилось, что он увел нас прямо сильно далеко от нашего жилья в Венеции, а последний отрезок маршрута уже явно был технический и рассказывать там было уже нечего. Экскурсию вел Алмаз (мальчик из Казани, отучившийся на дизайнера в Милане, очень впечатлило, насколько он хорошо знает Венецию). В целом нам все понравилось, хотя несколько пожеланий все-таки есть:1) В Риме

И Игорь Заказывали экскурсию тайны и легенды Венеции, но была историческая информация про город, тайн и легенд практически не было Вадим Ответ организатора: читать дальше с её историей — именно поэтому гид постарался показать их в более широком контексте, через реальные события и атмосферу города. Отдельно отметим, что вы бронировали экскурсию в самый последний момент, и мы постарались пойти навстречу, чтобы она всё же состоялась. Надеемся, что прогулка по Венеции оставила у вас приятные впечатления и помогла взглянуть на город под новым углом. Благодарим вас за отзыв! Нам жаль, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания. Легенды и тайны Венеции действительно тесно переплетены

наталья Интересная экскурсия. Благодаря выбранному гидом маршруту мы познакомились с Венецией, которую сами бы не увидели.

И Ирина Спасибо гиду Полине за интересную и приятную экскурсию! Полина отлично владеет темой, маршрут составлен по самым красивым и значимым локациям, в том числе и тем, до которых сложно дойти самой. Я узнала не только историю архитектуры по маршруту, но и яркие факты о прошлых жителях Венеции и современности города.

А Анна Алмаз провел нам замечательную прогулку по Венеции. Очень интересно, познавательно и легко. Мы в восторге, большое спасибо!

Евгения Очень классический маршрут, но любопытные детали. Слушать легко и приятно, было ощущение дружеской прогулки. Всего нас было 6 человек, но вышло душевно, не шумно. Гид Тома очень обаятельная и открытая. Прошли достаточно много, но усталости не было. Больше всего впечатлил старинный парфюмерный магазин, было приятно не просто слушать, но трогать и нюхать. Это сделало экскурсию объёмнее.

A Alex Было очень душевно! Спасибо гиду!

D Daria Венеция - любовь! Тут больше нечего говорить!

J Janna Какой шикарный город, можно гулять самостоятельно и не заметить столько всего! Рады, что взяли экскурсию сэкономили время! Все показали, все рассказали, уехали с кучей информации! Еще приедем!

П Павел Все очень понравилось, спасибо большое

Кристи Огромное спасибо за экскурсию! У нас был замечательный, увлеченный гид! Она рассказывает и показывает черезвычайно увлекательно и ведет экскурсию в очень удобном темпе. Это человек удивительных знаний и эрудиции, которыми она с радостью делится со слушателями.

Очень рекомендую эту экскурсию.