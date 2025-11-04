Мои заказы

Тайны и легенды Венеции

Прогулка по Венеции откроет вам её скрытые уголки: мосты, дворцы и старинные кварталы. Узнайте, как город на сваях пленяет сердца
Экскурсия по Венеции для тех, кто хочет увидеть её скрытые уголки. Прогулка по старинным мостам и дворцам, каждый из которых хранит свою историю.

Вы узнаете, как был построен этот удивительный город
на сваях, кто такие дожи и как они управляли Венецианской республикой. Венеция пленяет сердца миллионов, и эта экскурсия покажет, почему. Откройте для себя легенды Казановы и узнайте, как еврейская община жила в первом в мире гетто

5
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Увидеть скрытые мосты и дворцы
  • 🏛 Узнать историю Венеции на сваях
  • 🕍 Посетить старинные кварталы
  • 👑 Погрузиться в легенды Казановы
  • 🏙 Ощутить атмосферу Венецианской республики
Тайны и легенды Венеции© Вадим
Тайны и легенды Венеции© Вадим
Тайны и легенды Венеции© Вадим

Что можно увидеть

  • Мост Босоногих
  • Церковь Санта-Мария-ди-Назарет
  • Гранд-канал
  • Еврейское гетто
  • Мост Риальто
  • Дворец дожей
  • Площадь Сан-Марко
  • Мост Вздохов

Описание экскурсии

  • Мост Босоногих и церковь Санта-Мария-ди-Назарет — начало знакомства с городом вдали от толп.
  • Старый испанский квартал — улицу, где когда-то плескался канал.
  • Гранд-канал с величественными палаццо и их скрытыми архитектурными деталями.
  • Еврейское гетто — первые официальные еврейские кварталы и самые высокие дома Венеции.
  • Мост Риальто — исторический каменный мост и старейший рынок.
  • Дворец дожей — внешние истории власти и интриг Венецианской республики.
  • Площадь Сан-Марко — сердце городской жизни и событий.
  • Мост Вздохов — место легендарного побега Казановы.

Вы узнаете:

  • Как и почему Венеция построена на сваях в лагуне.
  • Почему в городе нет машин и как передвигаются местные жители.
  • Кто такие дожи и как они управляли Республикой Серениссима.
  • Какие легендарные поступки совершил Казанова — в любви и побегах.
  • Как еврейская община жила в первом в мире гетто.
  • Почему венецианские дома узкие, а фасады выходят на каналы.
  • Как византийцы, крестоносцы и торговцы повлияли на город.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная, проходит по ровным маршрутам — подходит для людей любого уровня физической подготовки.
  • Общая продолжительность — около 2 часов, темп спокойный, с остановками.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00, 17:30 и 19:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€47
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00, 17:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 646 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм. Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города. Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Тайны и легенды Венеции (Ефимов)Тайны и легенды Венеции (Ефимов)Тайны и легенды Венеции (Ефимов)Тайны и легенды Венеции (Евгения)Тайны и легенды Венеции (Евгения)Тайны и легенды Венеции (Евгения)Тайны и легенды Венеции (Евгения)
А
Анастасия
4 ноя 2025
Экскурсия с Алмазом была хайлайтом нашего путешествия! Мы пошли с ребенком 6 лет на вечернюю экскурсию по Венеции в преддверии Хэллоуина и Алмаз идеально подстроил маршрут и содержание под мистическо-страшноватое настроение, было интересно и мне и ребенку, время пролетело быстро. В конце Алмаз любезно проводил нас до нужной остановки вапоретто и дал несколько дельных советов для нашего путешествия. Спасибо ему!
Анастасия
Анастасия
1 ноя 2025
Алмаз просто замечательный гид! Кладезь знаний, очень талантливый и эрудированный человек. Отвечал на все вопросы, экускурсия получилась очень интересной и разносторонней, в форме диалога. Говорили и об истории, но также затрагивали особенности современной Венеции
Е
Ефимов
22 окт 2025
Спасибо Полине за интересную экскурсию. Все прошло отлично, подача информации в легкой понятной форме. Отдельное спасибо за гайд по Венеции с рекомендуемыми местами для посещения!
Спасибо Полине за интересную экскурсию. Все прошло отлично, подача информации в легкой понятной форме. Отдельное спасибоСпасибо Полине за интересную экскурсию. Все прошло отлично, подача информации в легкой понятной форме. Отдельное спасибоСпасибо Полине за интересную экскурсию. Все прошло отлично, подача информации в легкой понятной форме. Отдельное спасибо
Хелена
Хелена
18 окт 2025
Экскурсию вел Алмаз (мальчик из Казани, отучившийся на дизайнера в Милане, очень впечатлило, насколько он хорошо знает Венецию). В целом нам все понравилось, хотя несколько пожеланий все-таки есть:
1) В Риме
и во Флоренции гиды нам раздавали радиогид с наушниками, все-таки это очень важно даже в совсем маленьких группах. Без радиогида, когда Алмаз отворачивался и говорил в сторону, глядя на другого участника экскурсии, мне иногда было плохо слышно, что он говорит, приходилось переспрашивать.
2) Экскурсия продлилась 2.5 часа вместо 2 часов. Это здорово, но не для всех людей. Видимо, стоит спрашивать у экскурсантов, насколько они готовы (мне от мужа потом влетело, он не был готов столько ходить). А для других людей у меня совет: как следует отдохнуть перед экскурсией, чтобы хватило на нее сил).
3) Стоит с каждым участником группы обсуждать конечную точку маршрута. У нас это был вокзал, я поняла, что Алмазу это было удобно и другой паре в нашей группе тоже, но с нами Алмаз это не обсудил, получилось, что он увел нас прямо сильно далеко от нашего жилья в Венеции, а последний отрезок маршрута уже явно был технический и рассказывать там было уже нечего.

И
Игорь
13 окт 2025
Заказывали экскурсию тайны и легенды Венеции, но была историческая информация про город, тайн и легенд практически не было
Вадим
Вадим
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв! Нам жаль, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания. Легенды и тайны Венеции действительно тесно переплетены
с её историей — именно поэтому гид постарался показать их в более широком контексте, через реальные события и атмосферу города. Отдельно отметим, что вы бронировали экскурсию в самый последний момент, и мы постарались пойти навстречу, чтобы она всё же состоялась. Надеемся, что прогулка по Венеции оставила у вас приятные впечатления и помогла взглянуть на город под новым углом.

наталья
наталья
9 окт 2025
Интересная экскурсия. Благодаря выбранному гидом маршруту мы познакомились с Венецией, которую сами бы не увидели.
И
Ирина
6 окт 2025
Спасибо гиду Полине за интересную и приятную экскурсию! Полина отлично владеет темой, маршрут составлен по самым красивым и значимым локациям, в том числе и тем, до которых сложно дойти самой. Я узнала не только историю архитектуры по маршруту, но и яркие факты о прошлых жителях Венеции и современности города.
А
Анна
5 окт 2025
Алмаз провел нам замечательную прогулку по Венеции. Очень интересно, познавательно и легко. Мы в восторге, большое спасибо!
Евгения
Евгения
18 авг 2025
Очень классический маршрут, но любопытные детали. Слушать легко и приятно, было ощущение дружеской прогулки. Всего нас было 6 человек, но вышло душевно, не шумно. Гид Тома очень обаятельная и открытая. Прошли достаточно много, но усталости не было. Больше всего впечатлил старинный парфюмерный магазин, было приятно не просто слушать, но трогать и нюхать. Это сделало экскурсию объёмнее.
Очень классический маршрут, но любопытные детали. Слушать легко и приятно, было ощущение дружеской прогулки. Всего насОчень классический маршрут, но любопытные детали. Слушать легко и приятно, было ощущение дружеской прогулки. Всего насОчень классический маршрут, но любопытные детали. Слушать легко и приятно, было ощущение дружеской прогулки. Всего насОчень классический маршрут, но любопытные детали. Слушать легко и приятно, было ощущение дружеской прогулки. Всего нас
A
Alex
6 авг 2025
Было очень душевно! Спасибо гиду!
D
Daria
4 авг 2025
Венеция - любовь! Тут больше нечего говорить!
J
Janna
4 авг 2025
Какой шикарный город, можно гулять самостоятельно и не заметить столько всего! Рады, что взяли экскурсию сэкономили время! Все показали, все рассказали, уехали с кучей информации! Еще приедем!
П
Павел
2 авг 2025
Все очень понравилось, спасибо большое
Кристи
Кристи
2 авг 2025
Огромное спасибо за экскурсию! У нас был замечательный, увлеченный гид! Она рассказывает и показывает черезвычайно увлекательно и ведет экскурсию в очень удобном темпе. Это человек удивительных знаний и эрудиции, которыми она с радостью делится со слушателями.
Очень рекомендую эту экскурсию.
Виктория
Виктория
2 авг 2025
Прослушали очень интересную и увлекательную экскурсию о Венеции и её знаковых местах. Экскурсовод Ольга - очень приятная и доброжелательная женщина, рассказывает с душой и любовью к городу

