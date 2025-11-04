Экскурсия по Венеции для тех, кто хочет увидеть её скрытые уголки. Прогулка по старинным мостам и дворцам, каждый из которых хранит свою историю.
Вы узнаете, как был построен этот удивительный город
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть скрытые мосты и дворцы
- 🏛 Узнать историю Венеции на сваях
- 🕍 Посетить старинные кварталы
- 👑 Погрузиться в легенды Казановы
- 🏙 Ощутить атмосферу Венецианской республики
Что можно увидеть
- Мост Босоногих
- Церковь Санта-Мария-ди-Назарет
- Гранд-канал
- Еврейское гетто
- Мост Риальто
- Дворец дожей
- Площадь Сан-Марко
- Мост Вздохов
Описание экскурсии
- Мост Босоногих и церковь Санта-Мария-ди-Назарет — начало знакомства с городом вдали от толп.
- Старый испанский квартал — улицу, где когда-то плескался канал.
- Гранд-канал с величественными палаццо и их скрытыми архитектурными деталями.
- Еврейское гетто — первые официальные еврейские кварталы и самые высокие дома Венеции.
- Мост Риальто — исторический каменный мост и старейший рынок.
- Дворец дожей — внешние истории власти и интриг Венецианской республики.
- Площадь Сан-Марко — сердце городской жизни и событий.
- Мост Вздохов — место легендарного побега Казановы.
Вы узнаете:
- Как и почему Венеция построена на сваях в лагуне.
- Почему в городе нет машин и как передвигаются местные жители.
- Кто такие дожи и как они управляли Республикой Серениссима.
- Какие легендарные поступки совершил Казанова — в любви и побегах.
- Как еврейская община жила в первом в мире гетто.
- Почему венецианские дома узкие, а фасады выходят на каналы.
- Как византийцы, крестоносцы и торговцы повлияли на город.
Организационные детали
- Прогулка полностью пешеходная, проходит по ровным маршрутам — подходит для людей любого уровня физической подготовки.
- Общая продолжительность — около 2 часов, темп спокойный, с остановками.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00, 17:30 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€47
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00, 17:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 646 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анастасия
4 ноя 2025
Экскурсия с Алмазом была хайлайтом нашего путешествия! Мы пошли с ребенком 6 лет на вечернюю экскурсию по Венеции в преддверии Хэллоуина и Алмаз идеально подстроил маршрут и содержание под мистическо-страшноватое настроение, было интересно и мне и ребенку, время пролетело быстро. В конце Алмаз любезно проводил нас до нужной остановки вапоретто и дал несколько дельных советов для нашего путешествия. Спасибо ему!
Анастасия
1 ноя 2025
Алмаз просто замечательный гид! Кладезь знаний, очень талантливый и эрудированный человек. Отвечал на все вопросы, экускурсия получилась очень интересной и разносторонней, в форме диалога. Говорили и об истории, но также затрагивали особенности современной Венеции
Е
Ефимов
22 окт 2025
Спасибо Полине за интересную экскурсию. Все прошло отлично, подача информации в легкой понятной форме. Отдельное спасибо за гайд по Венеции с рекомендуемыми местами для посещения!
Хелена
18 окт 2025
Экскурсию вел Алмаз (мальчик из Казани, отучившийся на дизайнера в Милане, очень впечатлило, насколько он хорошо знает Венецию). В целом нам все понравилось, хотя несколько пожеланий все-таки есть:
1) В Риме
И
Игорь
13 окт 2025
Заказывали экскурсию тайны и легенды Венеции, но была историческая информация про город, тайн и легенд практически не было
Вадим
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв! Нам жаль, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания. Легенды и тайны Венеции действительно тесно переплетены
наталья
9 окт 2025
Интересная экскурсия. Благодаря выбранному гидом маршруту мы познакомились с Венецией, которую сами бы не увидели.
И
Ирина
6 окт 2025
Спасибо гиду Полине за интересную и приятную экскурсию! Полина отлично владеет темой, маршрут составлен по самым красивым и значимым локациям, в том числе и тем, до которых сложно дойти самой. Я узнала не только историю архитектуры по маршруту, но и яркие факты о прошлых жителях Венеции и современности города.
А
Анна
5 окт 2025
Алмаз провел нам замечательную прогулку по Венеции. Очень интересно, познавательно и легко. Мы в восторге, большое спасибо!
Евгения
18 авг 2025
Очень классический маршрут, но любопытные детали. Слушать легко и приятно, было ощущение дружеской прогулки. Всего нас было 6 человек, но вышло душевно, не шумно. Гид Тома очень обаятельная и открытая. Прошли достаточно много, но усталости не было. Больше всего впечатлил старинный парфюмерный магазин, было приятно не просто слушать, но трогать и нюхать. Это сделало экскурсию объёмнее.
A
Alex
6 авг 2025
Было очень душевно! Спасибо гиду!
D
Daria
4 авг 2025
Венеция - любовь! Тут больше нечего говорить!
J
Janna
4 авг 2025
Какой шикарный город, можно гулять самостоятельно и не заметить столько всего! Рады, что взяли экскурсию сэкономили время! Все показали, все рассказали, уехали с кучей информации! Еще приедем!
П
Павел
2 авг 2025
Все очень понравилось, спасибо большое
Кристи
2 авг 2025
Огромное спасибо за экскурсию! У нас был замечательный, увлеченный гид! Она рассказывает и показывает черезвычайно увлекательно и ведет экскурсию в очень удобном темпе. Это человек удивительных знаний и эрудиции, которыми она с радостью делится со слушателями.
Очень рекомендую эту экскурсию.
Виктория
2 авг 2025
Прослушали очень интересную и увлекательную экскурсию о Венеции и её знаковых местах. Экскурсовод Ольга - очень приятная и доброжелательная женщина, рассказывает с душой и любовью к городу
