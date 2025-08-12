Мурано: остров огня и стекла

Екатерина

Лучший Гид, которого можно найти!

Рекомендуем на все экскурсии по Венеции и ее островам. Кладезь интересных фактов, истории и большой интеллектуал! Время пролетело незаметно, узнали и увидели очень много. Получили массу рекомендаций, куда, когда и где лучше. Веронулись с Мурано с великолепными покупками, подарками. Спасибо 🙏