Мурано: остров огня и стекла

Экскурсия на остров Мурано предлагает уникальную возможность увидеть, как мастера превращают раскалённую стеклянную массу в изящные изделия.
Посетители смогут наблюдать за процессом на стекольной фабрике и узнать об истории муранского стекла. В галерее представлены изделия ручной работы, отражающие богатую историю и креативность мастеров.
Путешествие начинается от набережной площади Рима, откуда на вапоретто группа отправляется на остров
5 причин купить эту экскурсию
- 🔥 Уникальное стекольное искусство
- 🎨 Посещение галереи с изделиями
- 🛥️ Путешествие на вапоретто
- 📜 История муранского стекла
- 👨🏭 Демонстрация от мастера
Что можно увидеть
- Стекольная фабрика
- Галерея изделий
Описание экскурсии
От набережной площади Рима мы отправимся на вапоретто на остров Мурано.
Посетим стекольную фабрику, где вы увидите, как мастера-муранисты превращают раскалённую массу в изящные шедевры.
Я расскажу об истории муранского стекла, его особенностях и секретах древнего стеклодувного ремесла.
После демонстрации вы сможете посетить галерею, где представлены изделия ручной работы, отражающие богатую историю и креативность муранских мастеров. Многие экспонаты доступны для покупки.
Организационные детали
- В стоимость включено: посещение галереи, демонстрация от мастера, аренда аудиогарнитуры
- Дополнительно оплачивается проезд на общественном водном транспорте (вапоретто). Проездной билет приобретается вами самостоятельно до начала экскурсии: одноразовые билеты туда-обратно (€9,5 каждый) или же суточный абонемент — €25. Дети до 5 лет едут бесплатно
в будние дни в 09:00

Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Рима
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Валерий — ваш гид в Венеции
Провёл экскурсии для 2092 туристов
Привет всем! Меня зовут Валерий. Я живу в Венеции с 2010 года и с большим удовольствием работаю частным гидом. Обещаю приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о венецианских традициях, истории, вкусах и кухне.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
12 авг 2025
Лучший Гид, которого можно найти!
Рекомендуем на все экскурсии по Венеции и ее островам. Кладезь интересных фактов, истории и большой интеллектуал! Время пролетело незаметно, узнали и увидели очень много. Получили массу рекомендаций, куда, когда и где лучше. Веронулись с Мурано с великолепными покупками, подарками. Спасибо 🙏
Е
Елена
12 авг 2025
Отличная экскурсия и прекрасный, чуткий гид Валерий! Любезно согласился перенести место начала нашей экскурсиии в более удобное для нас место, всю дорогу рассказывал интересные факты не только по теме экскурсии,
Входит в следующие категории Венеции
