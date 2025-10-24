Погружение в магию муранского стекла Станьте свидетелем настоящего выступления мастер-стеклодува в печи и наблюдайте, как под его руками рождаются художественные изделия в лучших традициях Мурано. Мастера демонстрируют две знаковые техники — «цельное стекло» (для создания скульптур) и выдувание стекла (для ваз и бокалов). Знакомство с историей и мастерством Печь и выставочный зал Original Murano Glass расположены на острове Мурано, всего в нескольких минутах от Венеции. Здесь вас ждет захватывающая экскурсия по фабрике, где можно окунуться в древнее искусство создания муранского стекла и погрузиться в атмосферу настоящей венецианской традиции. Произведения искусства и коллекции В завершение визита вы попадёте в просторный 500-метровый демонстрационный зал, где представлены лучшие работы мастеров. Полюбуйтесь уникальными коллекциями — от сувениров до шедевров, которые можно персонализировать на месте, чтобы увезти кусочек настоящего Мурано домой. Важная информация:

Демонстрация проходит каждые полчаса: в 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30.