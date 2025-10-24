Погрузитесь в искусство муранских мастеров на настоящем шоу по выдуванию стекла прямо у печи.
Познакомьтесь с уникальными техниками создания скульптур, ваз и бокалов, а затем отправьтесь в большой выставочный зал с работами ручной работы, которые можно приобрести или персонализировать.
Описание билета
Погружение в магию муранского стекла Станьте свидетелем настоящего выступления мастер-стеклодува в печи и наблюдайте, как под его руками рождаются художественные изделия в лучших традициях Мурано. Мастера демонстрируют две знаковые техники — «цельное стекло» (для создания скульптур) и выдувание стекла (для ваз и бокалов). Знакомство с историей и мастерством Печь и выставочный зал Original Murano Glass расположены на острове Мурано, всего в нескольких минутах от Венеции. Здесь вас ждет захватывающая экскурсия по фабрике, где можно окунуться в древнее искусство создания муранского стекла и погрузиться в атмосферу настоящей венецианской традиции. Произведения искусства и коллекции В завершение визита вы попадёте в просторный 500-метровый демонстрационный зал, где представлены лучшие работы мастеров. Полюбуйтесь уникальными коллекциями — от сувениров до шедевров, которые можно персонализировать на месте, чтобы увезти кусочек настоящего Мурано домой. Важная информация:
Демонстрация проходит каждые полчаса: в 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Шоу по выдуванию стекла
- Купон на скидку для бронирований свыше 90 евро
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
Fondamenta S. Giovanni dei Battuti, 4b, 30141 Venezia VE, Italy
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Демонстрация проходит каждые полчаса: в 9:30
- 10:00
- 10:30
- 11:00
- 11:30
- 12:00
- 12:30
- 13:00
- 14:00
- 14:30
- 15:00
- 15:30
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
К
Кирилл
24 окт 2025
Очень весело, и мастера отлично рассказывают и объясняют происходящее для зрителей
И
Иван
27 авг 2025
Это была отличная возможность заглянуть за кулисы стекольной фабрики и увидеть мастера за работой. Очень увлекательно и просто найти нужное место. Также приятный бонус — посетить галерею и магазин без толп туристов. Рекомендуется к брони
Н
Назар
1 мар 2025
Прекрасная демонстрация мастерства с лёгким для понимания процессом. Было интересно наблюдать, как делают стеклянного коня.
