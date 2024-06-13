В квартале Санта-Кроче Венеции расположен дом Мочениго, где каждый уголок хранит истории великих семей. Посетители увидят аутентичные интерьеры, наряды эпохи и смогут погрузиться в мир венецианских ароматов благодаря интерактивной лаборатории. Экскурсия предлагает уникальный опыт, сочетая историю, моду и парфюмерию, демонстрируя роскошь и изысканность венецианской культуры

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дух венецианской роскоши

Мы начнём с «портего» — большого помещения на первом этаже, где обычно не жили купцы, а торговали, разгружали товар с лодок и показывали покупателям. И затем по монументальной лестнице поднимемся на второй этаж, где отправимся в путешествие по 20 залам. Вы почувствуете нотки янтаря, кашемира и цветов апельсина. Рассмотрите апартаменты с роскошной мебелью и стенами, покрытыми тканевыми обоями и украшениями из муранского стекла.

И конечно, в центре внимания будут манекены в костюмах барокко, или «золотое золото на золотом» — самого пышного и театрального стиля. Изучая наряды, вы узнаете, какая женская и мужская одежда была в моде, из каких материалов шили одеяния для знати, какие носили аксессуары, как дамы красили волосы на крышах домов и многое другое.

Мир венецианской парфюмерии и ароматов

После вы посетите первую в Италии интерактивную лабораторию. Начнём с работы мастера алхимии, парфюмера эпохи. Вы понаблюдаете за процессом изготовления духов и рассмотрите интересную карту морских путешествий в поиске специй — так называемые «мюде». В одной из комнат полюбуетесь коллекцией флаконов для духов, старых и новых. Музей интерактивный, можно потрогать и послушать ароматы восточных специй, а также полистать старые книги с рецептами и секретами.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в музей — 10€