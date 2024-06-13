Мы начнём с «портего» — большого помещения на первом этаже, где обычно не жили купцы, а торговали, разгружали товар с лодок и показывали покупателям. И затем по монументальной лестнице поднимемся на второй этаж, где отправимся в путешествие по 20 залам. Вы почувствуете нотки янтаря, кашемира и цветов апельсина. Рассмотрите апартаменты с роскошной мебелью и стенами, покрытыми тканевыми обоями и украшениями из муранского стекла.
И конечно, в центре внимания будут манекены в костюмах барокко, или «золотое золото на золотом» — самого пышного и театрального стиля. Изучая наряды, вы узнаете, какая женская и мужская одежда была в моде, из каких материалов шили одеяния для знати, какие носили аксессуары, как дамы красили волосы на крышах домов и многое другое.
Мир венецианской парфюмерии и ароматов
После вы посетите первую в Италии интерактивную лабораторию. Начнём с работы мастера алхимии, парфюмера эпохи. Вы понаблюдаете за процессом изготовления духов и рассмотрите интересную карту морских путешествий в поиске специй — так называемые «мюде». В одной из комнат полюбуетесь коллекцией флаконов для духов, старых и новых. Музей интерактивный, можно потрогать и послушать ароматы восточных специй, а также полистать старые книги с рецептами и секретами.
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 679 туристов
Я гид-экскурсовод с лицензией по Венеции и островам лагуны. Окончила университет по архитектуре в Италии. Помогу вам открыть красоту и неповторимость Республики Святого Марка. Провожу обзорные экскурсии по Венеции, подробно знакомлю с музеями и дворцами, организую поездки на острова Мурано и Бурано.