Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго

Погрузитесь в атмосферу венецианской эпохи роскоши, изучая уникальные экспонаты и ароматы в Музее Палаццо Мочениго
В квартале Санта-Кроче Венеции расположен дом Мочениго, где каждый уголок хранит истории великих семей.

Посетители увидят аутентичные интерьеры, наряды эпохи и смогут погрузиться в мир венецианских ароматов благодаря интерактивной лаборатории.

Экскурсия предлагает уникальный опыт, сочетая историю, моду и парфюмерию, демонстрируя роскошь и изысканность венецианской культуры
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дух венецианской роскоши

Мы начнём с «портего» — большого помещения на первом этаже, где обычно не жили купцы, а торговали, разгружали товар с лодок и показывали покупателям. И затем по монументальной лестнице поднимемся на второй этаж, где отправимся в путешествие по 20 залам. Вы почувствуете нотки янтаря, кашемира и цветов апельсина. Рассмотрите апартаменты с роскошной мебелью и стенами, покрытыми тканевыми обоями и украшениями из муранского стекла.

И конечно, в центре внимания будут манекены в костюмах барокко, или «золотое золото на золотом» — самого пышного и театрального стиля. Изучая наряды, вы узнаете, какая женская и мужская одежда была в моде, из каких материалов шили одеяния для знати, какие носили аксессуары, как дамы красили волосы на крышах домов и многое другое.

Мир венецианской парфюмерии и ароматов

После вы посетите первую в Италии интерактивную лабораторию. Начнём с работы мастера алхимии, парфюмера эпохи. Вы понаблюдаете за процессом изготовления духов и рассмотрите интересную карту морских путешествий в поиске специй — так называемые «мюде». В одной из комнат полюбуетесь коллекцией флаконов для духов, старых и новых. Музей интерактивный, можно потрогать и послушать ароматы восточных специй, а также полистать старые книги с рецептами и секретами.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в музей — 10€

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Палаццо Мочениго
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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