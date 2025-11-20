Мои заказы

Символ Венеции - базилика Сан Марко

Собор Святого Марка — это, несомненно, символ Венеции. Храм оставался живым организмом на протяжении всей своей истории. В соборе Св. Марка отмечали и гражданские, и религиозные праздники.

Здесь городу представляли избранного дожа, принимали пап, иностранных государей и послов, здесь просили небесного покровительства перед отплытием в очередное морское путешествие.
Символ Венеции - базилика Сан Марко
Символ Венеции - базилика Сан Марко
Символ Венеции - базилика Сан Марко
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает в базилике?

Долгое время базилика служила частной капеллой дожа, но даже в трудные времена здесь собирались для общей молитвы. Этот храм всё ещё остаётся центром религиозной жизни: здесь проводятся богослужения, а днём собор открыт для туристов.

Архитектурный шедевр

Собор Святого Марка — уникальный пример византийской архитектуры в Западной Европе. Он привлекает внимание своими изысканными мозаиками, выполненными в византийском стиле, которые рассказывают историю веры и искусства.

Ценные реликвии

В этом храме находятся мощи апостола Марка, а также множество драгоценных предметов искусства, вывезенных из Константинополя во время крестовых походов. Это делает собор не только архитектурной, но и исторической ценностью.

Наследие человечества

В 1987 году собор был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает его значимость и важность для мирового культурного наследия.

По договорённости с гидом

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Venice, по договорённости
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Венеции

Похожие экскурсии из Венеции

Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
Пешая
1.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
20 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк: индивидуальная экскурсия
Узнайте о крылатом льве на флаге Венеции и о том, почему венецианцы избегают проходить между колоннами
Начало: На площади Сан-Марко
17 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
€160 за всё до 8 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
3 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
1 янв в 10:00
2 янв в 10:30
€334 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Венеции