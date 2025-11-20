Долгое время базилика служила частной капеллой дожа, но даже в трудные времена здесь собирались для общей молитвы. Этот храм всё ещё остаётся центром религиозной жизни: здесь проводятся богослужения, а днём собор открыт для туристов.
Архитектурный шедевр
Собор Святого Марка — уникальный пример византийской архитектуры в Западной Европе. Он привлекает внимание своими изысканными мозаиками, выполненными в византийском стиле, которые рассказывают историю веры и искусства.
Ценные реликвии
В этом храме находятся мощи апостола Марка, а также множество драгоценных предметов искусства, вывезенных из Константинополя во время крестовых походов. Это делает собор не только архитектурной, но и исторической ценностью.
Наследие человечества
В 1987 году собор был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает его значимость и важность для мирового культурного наследия.
