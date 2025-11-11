Мои заказы

Ужин на галеоне

Ближайшие даты:
12
ноя19
ноя26
ноя3
дек10
дек17
дек24
дек
Время начала: 20:30

Описание экскурсии

Открытие Венеции

Венеция всегда славилась своими удивительными традициями и историей. Особенно прославилась она благодаря строительству кораблей, которые стали символом города и его богатого наследия.

Незабываемый вечер на борту

Приглашаем вас провести вечер на борту точной копии галеона XV века. Это уникальная возможность, которая позволит вам погрузиться в атмосферу далекого прошлого и почувствовать себя настоящим мореплавателем.

Ужин на воде

Во время ужина вы сможете наслаждаться захватывающими видами на Венецию, её лагуну и множество живописных островов. Это прекрасное место, где сочетание великого исторического наследия и естественной красоты создаёт неповторимый антураж.

Разнообразие в меню

Вы сможете выбрать из двух предложений меню:

  • Рыбное меню с изысканными блюдами морепродуктов;
  • Мясное меню, наполненное вкусными мясными угощениями.

Каждое блюдо приготовлено с любовью и вниманием к деталям, чтобы ваш вечер стал поистине особенным.

Приглашаем вас на незабываемое путешествие!

Не упустите шанс стать частью этой замечательной традиции Венеции. Разделите этот удивительный опыт с близкими и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда.

По средам в 20:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Венецианская лагуна
  • Острова
Что включено
  • Ужин
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Перед музеем кораблестроения
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Венеции

