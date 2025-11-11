Описание экскурсии
Открытие Венеции
Венеция всегда славилась своими удивительными традициями и историей. Особенно прославилась она благодаря строительству кораблей, которые стали символом города и его богатого наследия.
Незабываемый вечер на борту
Приглашаем вас провести вечер на борту точной копии галеона XV века. Это уникальная возможность, которая позволит вам погрузиться в атмосферу далекого прошлого и почувствовать себя настоящим мореплавателем.
Ужин на воде
Во время ужина вы сможете наслаждаться захватывающими видами на Венецию, её лагуну и множество живописных островов. Это прекрасное место, где сочетание великого исторического наследия и естественной красоты создаёт неповторимый антураж.
Разнообразие в меню
Вы сможете выбрать из двух предложений меню:
- Рыбное меню с изысканными блюдами морепродуктов;
- Мясное меню, наполненное вкусными мясными угощениями.
Каждое блюдо приготовлено с любовью и вниманием к деталям, чтобы ваш вечер стал поистине особенным.
Приглашаем вас на незабываемое путешествие!
Не упустите шанс стать частью этой замечательной традиции Венеции. Разделите этот удивительный опыт с близкими и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда.
По средам в 20:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Венецианская лагуна
- Острова
Что включено
- Ужин
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы