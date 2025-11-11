Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии

Открытие Венеции

Венеция всегда славилась своими удивительными традициями и историей. Особенно прославилась она благодаря строительству кораблей, которые стали символом города и его богатого наследия.

Незабываемый вечер на борту

Приглашаем вас провести вечер на борту точной копии галеона XV века. Это уникальная возможность, которая позволит вам погрузиться в атмосферу далекого прошлого и почувствовать себя настоящим мореплавателем.

Ужин на воде

Во время ужина вы сможете наслаждаться захватывающими видами на Венецию, её лагуну и множество живописных островов. Это прекрасное место, где сочетание великого исторического наследия и естественной красоты создаёт неповторимый антураж.

Разнообразие в меню

Вы сможете выбрать из двух предложений меню:

Рыбное меню с изысканными блюдами морепродуктов;

Мясное меню, наполненное вкусными мясными угощениями.

Каждое блюдо приготовлено с любовью и вниманием к деталям, чтобы ваш вечер стал поистине особенным.

Приглашаем вас на незабываемое путешествие!

Не упустите шанс стать частью этой замечательной традиции Венеции. Разделите этот удивительный опыт с близкими и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда.