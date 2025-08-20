Отправьтесь в чарующее путешествие по Венецианской лагуне на борту исторического галеона.
Насладитесь панорамными видами, ужином при свечах и атмосферой старинной Венеции, любуясь огнями города и окрестных островов.
Описание круизаНезабываемый круиз в атмосфере истории Начните своё путешествие с встречи у Военно-морского музея Венеции и садитесь за столик на борту венецианского галеона. Вас встретит приветственный бокал просекко DOC, а свечи создадут уют и романтику. Панорамные виды и уютная атмосфера Выберите место на центральной палубе с панорамными окнами или на корме/носу для более интимного настроения. По мере захода солнца галеон медленно плывёт мимо островов Сант-Эразмо, Сан-Франческо-дель-Дезерто, Виньоле, Маццорбо, Мурано, и дальше к Бурано и Сан-Джорджо. Изысканные блюда и вечерняя романтика Погрузитесь в эксклюзивный ужин с блюдами от шеф-повара прямо на борту, сочетая вкусные угощения с изысканным вином и аперитивом, наслаждаясь магией венецианских каналов и лагуны. Важная информация:
- Не допускается: багаж или большие сумки.
- Подходит для инвалидных колясок.
- Зимой лодка закрыта и обогревается. Летом лодка закрыта на случай дождя.
- По запросу возможна посадка/высадка из Пунта Саббиони.
- Особые диетические потребности / пищевая аллергия должны быть сообщены минимум за 48 часов до ужина.
- Ужин гарантирован при участии не менее 8 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военно-морский музей Венеции
- Колокольня Святого Марка
- Купола базилики Святого Марка
- Площадь Святого Марка
- Лагуна Венеции
- Мост Риальто
- Острова Сант-Эразмо, Сан-Франческо-дель-Дезерто, Виньоле, Маццорбо, Мурано, Бурано, Сан-Джорджо
Что включено
- Круиз туда-обратно на венецианском галеоне
- Ужин
- 1 бокал Просекко DOC
- Белое и красное вино согласно меню
- Кофе
Что не входит в цену
- Крепкие спиртные напитки и коктейли
- Другие вина, не включённые в меню тура
Место начала и завершения?
Riva S. Biasio, 2148, 30122 Venezia VE, Italy
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
20 авг 2025
Волшебный опыт на прекрасном судне. Еда, персонал и атмосфера — всё было невероятным. Определённо рекомендую, если вы посещаете Венецию.
А
Анна
22 июл 2024
Еда была великолепной, а экипаж очень услужливым
Э
Эмилия
26 июн 2024
Гиды были очень поддерживающими. Это было весело, с отличной едой. Отличный опыт!
Л
Лилия
17 фев 2024
Прекрасный вечерний круиз. Обслуживание дружелюбное и очень профессиональное. Еда была отличной и превзошла наши ожидания. Все блюда красиво поданы и сопровождаются вином. Отличное соотношение цена-качество. Рекомендуем на 100%!
Д
Денис
11 фев 2024
Фантастический тур! Мы очень довольны, что забронировали — всё было прекрасно: от самого судна до атмосферы, украшения столов, еды и персонала. Рекомендуем всем, спасибо!
