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Групповая экскурсия по Венеции: история, архитектура, легенды
Исследуйте сокровища Венеции в компании опытного гида, узнайте местные истории и легенды, познакомьтесь с настоящей Венецией
Начало: Станция Santa Lucia
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
26 мая в 09:00
€40 за человека
Водная прогулка
День на парусной яхте с закусками и вином
Начало: Джудекка
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€390 за экскурсию
Водная прогулка
Поездка на Мурано, Бурано и Торчелло на катере (англоязычный гид)
Начало: Calle Seconda de la Fava, 4562, 30122 Venezia
Расписание: Ежедневно в 10:30 и в 14:00.
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia22 апреля 2025Интересный маршрут. Много уникальной информации. Интересная подача. Большое спасибо Ирине. Даже детям 10-11лет очень понравилось хотя и устали
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Венецианская лагуна»
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Сейчас в Венеции в категории "Венецианская лагуна" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 390. Туристы уже оставили гидам 353 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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