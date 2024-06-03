Вечерние экскурсии Венеции

Найдено 5 экскурсий в категории «Вечерние» в Венеции на русском языке, цены от €120, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
«Для этого я приглашаю вас экскурсию по вечерней Венеции, во время которой вы погрузитесь в звуки ночного города: стук закрывающихся ставней, шаги на каменном мосту, шепот, плеск волн и звон колоколов»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
260 за всё до 7 чел.
Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
«Мы выйдем на одну из самых оживлённых площадей Венеции, где вечерами студенты устраивают весёлые вечеринки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180171 за всё до 3 чел.
Венеция классическая: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде
Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде
«Если не успеете приобрести билеты на дату экскурсии, мы осмотрим сооружение снаружи, а вечером зайдём на мессу»
Завтра в 18:00
11 июня в 15:00
177 за всё до 10 чел.
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками
Начало: у вокзала Санта-Лучия
«Их не найти самостоятельно, но на этой прогулке вы проникнете за кулисы в мир апероля и просекко, откроете винные сюжеты Венеции, послушаете местный диалект и просто насладитесь приятным вечером»
Завтра в 08:30
10 июня в 12:00
150 за всё до 9 чел.
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
Начало: По договоренности
«Так и Венеция — дневная и ночная – небо и земля»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Венеция классическая: первая встреча
    Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую Венецию. В голове конечно сейчас
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    витают образы генералов, купцов, Дожей и простых людей, населявших город в разные периоды… и особенно ценно, что вы добавляли много исторических комментариев: например детали битвы обьединенной эскадры христиан против османского султана в 16 веке, историю развития арсенала и темп выпуска 20 галер в день - полностью оснащенных к путешествиям и к бою! Спасибо вам большое! Очень импонирует ваша готовность адаптировать маршрут под наши запросы, рассказ от городе вы ведете с большой любовью и великолепно ориентируетесь в лабиринтах Венеции!

    Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую
  • О
    Оксана
    21 мая 2024
    Венеция классическая: первая встреча
    Татьяна- один из лучших гидов, с которыми мне приходилось общаться. Харизматичная, знает историю Венеции, импровизирует, выбирает необычные маршруты. Прекрасный рассказчик! Время пролетело незаметно! Рекомендую.
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
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    достопримечательностях (о них, конечно, тоже), но и о настоящей жизни города, о своём детстве: здесь мальчишки играли в футбол, здесь был кинотеатр, какие проблемы у мэрии и тд. А ещё он погружает Вас в мир городских легенд, и это ОЧЕНЬ интересно! У Марко прекрасный русский язык и отменный юмор! Огромное спасибо от нашей группы!

  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
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    поделиться своими впечатлениями об этом опыте. Марко — коренной житель Венеции, и это чувствуется в каждом его слове. Он обладает богатыми знаниями о городе, его истории и культуре. Рассказы Марко позволили по-новому взглянуть на многие известные и скрытые уголки Венеции, что было исключительно ценно для глубокого понимания этого удивительного города. Однако, в процессе нашей прогулки я заметил, что Марко часто смотрел на часы, что могло создать впечатление некоторой спешки или необходимости следовать строгому графику. Это моментами могло вносить некоторую суету в обстановку и не позволяло полностью расслабиться и погрузиться в атмосферу Венеции. Несмотря на это, я бы рекомендовал Марко как гида, особенно для тех, кто хочет узнать о Венеции из первых уст. Его глубокие знания и любовь к городу безусловно делают экскурсию познавательной и яркой. В будущем, возвращаясь в Венецию, я бы с удовольствием снова воспользовался услугами Марко, особенно для посещения музеев. Однако, я бы предпочёл, чтобы в следующий раз было больше времени для осмотра и меньше ощущения спешки, чтобы максимально насладиться прогулкой по этому великолепному городу.

    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом
  • Н
    Наталья
    19 апреля 2024
    Венеция классическая: первая встреча
    Татьяна замечательный экскурсовод по Венеции, благодаря ей, я влюбилась в этот необычный город. Она смогла заинтересовать 8ми летнего ребенка, дочка осталась в восторге от экскурсии
  • О
    Олеся
    1 марта 2024
    Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
    Мы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, но летом и было очень
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    жарко и людно. На этот раз погода была хоть и солнечной, но не жаркой. Анастасия, чудесным образом показала нам скрытые от туристов места, и заведения. Причем мы видели и иногда выходили на людные улицы, одна ж - в основное время, ходили по улицам и площадям, на которых были или местные или совсем не было людей. И это было поразительно и прекрасно! Так же, Анастасия рассказывала нам различные интересные факты, подсказывала места для лучших фото! Мы остались очень довольны! С радостью рекомендую Анастасию, как экскурсовода!

    Мы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, ноМы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, ноМы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, но
  • И
    Иван
    28 февраля 2024
    Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
    Экскурсия не для всех, особенно если вы привыкли ходить проторенным туристическими дорожками в толпе других путешественников. Это эксклюзивный продукт для тех, кто по-настоящему хочет почувствовать дух истинной Венеции. Мне безумно понравилось.
  • Ю
    Юля
    17 июля 2023
    Вино и Венеция - вечер в стиле местных
    Вероника потрясающая! Интересно легко и познавательно одновременно!
  • Н
    Наталья
    17 ноября 2019
    Вино и Венеция - вечер в стиле местных
    Отличная экскурсия
  • Е
    Елена
    15 ноября 2019
    Вино и Венеция - вечер в стиле местных
    Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в жизнь коренных венецианцев. Наталья отличный гид. Показала нам местные Бакари и посоветовала что попробовать. Рекомендую эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Вечерние»

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  1. Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
  2. Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
  3. Венеция классическая: первая встреча
  4. Вино и Венеция - вечер в стиле местных
  5. Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
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  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
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