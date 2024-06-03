1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
«Для этого я приглашаю вас экскурсию по вечерней Венеции, во время которой вы погрузитесь в звуки ночного города: стук закрывающихся ставней, шаги на каменном мосту, шепот, плеск волн и звон колоколов»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€260 за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
«Мы выйдем на одну из самых оживлённых площадей Венеции, где вечерами студенты устраивают весёлые вечеринки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180€171 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде
Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде
«Если не успеете приобрести билеты на дату экскурсии, мы осмотрим сооружение снаружи, а вечером зайдём на мессу»
Завтра в 18:00
11 июня в 15:00
€177 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками
Начало: у вокзала Санта-Лучия
«Их не найти самостоятельно, но на этой прогулке вы проникнете за кулисы в мир апероля и просекко, откроете винные сюжеты Венеции, послушаете местный диалект и просто насладитесь приятным вечером»
Завтра в 08:30
10 июня в 12:00
€150 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
Начало: По договоренности
«Так и Венеция — дневная и ночная – небо и земля»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей3 июня 2024Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую Венецию. В голове конечно сейчас
- ООксана21 мая 2024Татьяна- один из лучших гидов, с которыми мне приходилось общаться. Харизматичная, знает историю Венеции, импровизирует, выбирает необычные маршруты. Прекрасный рассказчик! Время пролетело незаметно! Рекомендую.
- ЕЕлена17 мая 2024Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
- ААнтон11 мая 2024Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
- ННаталья19 апреля 2024Татьяна замечательный экскурсовод по Венеции, благодаря ей, я влюбилась в этот необычный город. Она смогла заинтересовать 8ми летнего ребенка, дочка осталась в восторге от экскурсии
- ООлеся1 марта 2024Мы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, но летом и было очень
- ИИван28 февраля 2024Экскурсия не для всех, особенно если вы привыкли ходить проторенным туристическими дорожками в толпе других путешественников. Это эксклюзивный продукт для тех, кто по-настоящему хочет почувствовать дух истинной Венеции. Мне безумно понравилось.
- ЮЮля17 июля 2023Вероника потрясающая! Интересно легко и познавательно одновременно!
- ННаталья17 ноября 2019Отличная экскурсия
- ЕЕлена15 ноября 2019Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в жизнь коренных венецианцев. Наталья отличный гид. Показала нам местные Бакари и посоветовала что попробовать. Рекомендую эту экскурсию
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