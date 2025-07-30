Вечер итальянской оперы: билет на концерт «Три тенора» в Венеции

Насладитесь живым звучанием великих оперных арий в исполнении трёх теноров.
Вас ждут произведения Верди, Пуччини и других композиторов, чья музыка стала символом итальянской романтики и вдохновения.
Описание билета
Музыка, оживающая в сердце Венеции Послушайте живое исполнение и ощутите, почему никакая запись не сравнится с настоящим концертом. Вас ждут произведения великих мастеров эпохи барокко — музыка, которую вы наверняка узнаете с первых звуков и которая по-прежнему поражает глубиной и красотой. Эпоха грации и вдохновения Перенеситесь в роскошную атмосферу старинной Венеции и поймите, почему эти мелодии остаются прекрасными спустя века. Исполнители с особым чувством передают эмоции, заложенные в произведениях Верди и Пуччини, оживляя страсть и выразительность итальянской оперы. Величие великих композиторов Ощутите дыхание истории и силу оперного искусства. Оперы Верди и Пуччини узнаваемы с первых нот — они отражают дух Италии и традиции романтической оперы, которая развивалась в неповторимом и вдохновляющем стиле. Важная информация:
Места распределяются в порядке живой очереди, поэтому приходите пораньше, чтобы занять лучшие места.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на концерт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
C8PP+PC2 Венеция, Италия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Места распределяются в порядке живой очереди
- Поэтому приходите пораньше
- Чтобы занять лучшие места
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аро
30 июл 2025
Обязательно к посещению, если вы в Венеции. Никогда не думал, что это может быть моё, но это было восхитительно.
Е
Елизавета
12 апр 2025
Потрясающий способ провести вечер дня рождения в Венеции! Обязательно попробуйте — великолепная музыка, вокал и немного юмора. Не упустите эту возможность!
А
Артём
10 апр 2025
Замечательный опыт, именно такие впечатления делают Венецию особенной.
А
Анфиса
17 июн 2024
Прекрасное шоу, получили огромное удовольствие! Обычно классическую музыку не слушаю, но этот концерт оказался просто невероятным. Однозначно рекомендую
