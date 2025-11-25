Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Попробуйте лучшие закуски Венеции на гастро-прогулке с гидом: cicchetti, свежую выпечку, сыры и сезонные деликатесы. Прогуляетесь по району Риальто и Кампо Санта-Маргерита, заглянете в настоящие bàcari. По пути узнаете о кулинарной истории города, его традициях и культуре. Это вкусное и атмосферное путешествие по Венеции без лишнего пафоса — для души и желудка.

Описание экскурсии Познакомьтесь с настоящими вкусами Венеции на гастрономической прогулке по оживлённым улицам и закоулкам города. Вас ждёт дегустация традиционных североитальянских деликатесов — от классических cicchetti в скрытых от глаз туристов bàcari до сезонных закусок, сыра и свежей выпечки. Маршрут пройдёт через знаменитый рынок Риальто с его красочными прилавками, ароматами свежих продуктов и морепродуктов. Вы увидите такие места, как Кампо Санта-Маргерита, пройдёте вдоль Гранд-канала и заглянете в атмосферные закусочные, где ужинают сами венецианцы. Гид расскажет об истории гастрономии Венеции, её культурных традициях и особенностях кухни северной Италии. Вы узнаете, как местные продукты отражают характер города и почему cicchetti — это не просто закуска, а часть жизненного уклада. Прогулка подарит не только гастрономические впечатления, но и новое понимание города — через его еду, атмосферу и рассказы. Отличный выбор для тех, кто хочет вкусно, познавательно и без спешки.

