Попробуйте лучшие закуски Венеции на гастро-прогулке с гидом: cicchetti, свежую выпечку, сыры и сезонные деликатесы. Прогуляетесь по району Риальто и Кампо Санта-Маргерита, заглянете в настоящие bàcari. По пути узнаете о кулинарной истории города, его традициях и культуре. Это вкусное и атмосферное путешествие по Венеции без лишнего пафоса — для души и желудка.
Описание экскурсииПознакомьтесь с настоящими вкусами Венеции на гастрономической прогулке по оживлённым улицам и закоулкам города. Вас ждёт дегустация традиционных североитальянских деликатесов — от классических cicchetti в скрытых от глаз туристов bàcari до сезонных закусок, сыра и свежей выпечки. Маршрут пройдёт через знаменитый рынок Риальто с его красочными прилавками, ароматами свежих продуктов и морепродуктов. Вы увидите такие места, как Кампо Санта-Маргерита, пройдёте вдоль Гранд-канала и заглянете в атмосферные закусочные, где ужинают сами венецианцы. Гид расскажет об истории гастрономии Венеции, её культурных традициях и особенностях кухни северной Италии. Вы узнаете, как местные продукты отражают характер города и почему cicchetti — это не просто закуска, а часть жизненного уклада. Прогулка подарит не только гастрономические впечатления, но и новое понимание города — через его еду, атмосферу и рассказы. Отличный выбор для тех, кто хочет вкусно, познавательно и без спешки.
- Услуги англоговорящего гида
- Дегустации местных деликатесов, включая чикетти
- Посещение знаковых мест и рынка Риалто
- Истории кулинарной истории и культуры Венеции
- Чаевые (по желанию)
- Напитки
Campo San Bartolomio, 30124 Venezia VE, Italia
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
