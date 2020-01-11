3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться кофе на легендарной площади Сан-Марко и попробовать знаменитые «чикетти»

Анжела
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Анжела – ваш гид
Венецианские закуски — это такая же достопримечательность города, как набережные, дворцы, каналы и мосты.

Вы посетите старинные кафе «бакари», насладитесь вкусом мини-бутербродов «чикетти» и узнаете, как итальянцам удается сохранять отличную фигуру в одной из самых «вкусных» стран мира.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Место встречи по договоренности
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Гастрономическое свидание с Венецией
Гастрономическое свидание с Венецией

Что вас ожидает

Чашечка ароматного кофе на площади Сан-Марко
Мы посетим главный символ Венеции — старинную площадь Сан-Марко, ведущую свою историю с IX века. За уютным столиком старинного кафе я расскажу о краже и чудесном обретении мощей святого. Вы узнаете, как обвалилась и была отстроена заново знаменитая колокольня Кампаниле. Насладитесь великолепной живой музыкой и, возможно, захотите попробовать любимый местными жителями кофе с черным перцем или искрящийся просекко. Я отвечу на самый популярный среди путешественников вопрос, почему итальянцы не толстеют, поедая каждый день столько пасты, и поделюсь рецептами популярных итальянских блюд и технологиями виноделия.

Прогулка по живописным «кале» и дегустация «чикетти»
Мы пройдемся по узким венецианским улочкам, через знаменитые мосты Риальто и Академия, и посетим несколько локальных кафе, которые называются «бакари». Вы отведаете «чикетти», крохотные бутерброды с различными мясными, рыбными или сырными начинками, и почувствуете дух старинных венецианских заведений. По пути от одного «бакари» к другому я расскажу занимательные истории о том, что мы увидим по пути, и проанонсирую дегустацию в следующем заведении. По вашему желанию, мы можем завершить экскурсию в уютном ресторанчике, где великолепно готовят пасту, морепродукты, мясные блюда и нежнейший десерт тирамису, название которого, кстати, родом из Венеции.

Организационные детали

  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
Гастрономическое свидание с Венецией
Гастрономическое свидание с Венецией
Гастрономическое свидание с Венецией

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место встречи по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анжела
Анжела
Я могу рассказывать о Венеции часами, с нежностью и любовью. Меня увлекает все в этом замечательном городе: его строение, существование в непростых условиях угрозы наводнения, характер и традиции венецианцев. Я готова показать самые красивые, интересные и потаенные места. Приезжайте в Венецию — и я помогу вам влюбиться в нее навсегда!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Тот редкий случай когда у ГИДа НЕ замыленные взгляд и отсутствие "учительской" интонации... Настоящая Любовь к предмету позволяет заразить ЕЮ и Гостей Венеции!!! Нельзя не отметить вариативность рассказа в зависимости от предпочтений интересантов, а так же желание и умение понравится слушателям! Итог: - для всех возрастов, для любых интересов!
10 мая 2019
Спасибо огромное Анжеле за экскурсию! Было очень интересно и познавательно . Анжела очень грамотный гид, любящий всей душой Венецию, и эта любовь предаётся и нам. Тур с дегустацией нам показался интересным. Спасибо!
Татьяна
1 апреля 2019
Анжела подарила нам замечательное свидание с Венецией, было очень атмосферно и вкусно. Коснулись краем жизни настоящих венецианцев и захотелось вернуться еще и еще. Анжела зажигает своей любовью к Венеции, после окончании экскурсии мы не могли вернуться в отель и бродили- бродили по ночной уже Венеции. Рекомендуем экскурсию всем, что хочет проникнутся духом Венеции и одновременно любит пробовать что-то новенькое

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