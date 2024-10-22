3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Гастрономическое свидание с Венецией

Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Венеция известна не только своими каналами и архитектурой, но и неповторимой кухней. Эта экскурсия позволит вам проникнуться духом города через его вкусы. Вы посетите знаменитую площадь Сан-Марко, где вас ждет
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чашечка ароматного кофе в историческом кафе.

Затем ваш путь пролегает через живописные улочки к локальным кафе, где вы отведаете чикетти - традиционные венецианские закуски.

Каждый шаг вашего путешествия будет сопровождаться рассказами о культуре, истории и кулинарных традициях Венеции. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и, конечно, кухней

5
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍝 Уникальные гастрономические впечатления
  • 🏛 Исторические и культурные открытия
  • 🍷 Дегустация местных напитков и блюд
  • 🎶 Живая музыка на площади Сан-Марко
  • 📚 Интересные рассказы и легенды
  • 🍰 Вкуснейшие десерты и паста
Гастрономическое свидание с Венецией
Гастрономическое свидание с Венецией
Гастрономическое свидание с Венецией

Что можно увидеть

  • Площадь Сан-Марко
  • Колокольня Кампаниле
  • Мост Риальто
  • Мост Академия

Описание экскурсии

Чашечка ароматного кофе на площади Сан-Марко

Мы посетим главный символ Венеции — старинную площадь Сан-Марко, ведущую свою историю с IX века. За уютным столиком старинного кафе я расскажу о краже и чудесном обретении мощей святого. Вы узнаете, как обвалилась и была отстроена заново знаменитая колокольня Кампаниле. Насладитесь великолепной живой музыкой и, возможно, захотите попробовать любимый местными жителями кофе с черным перцем или искрящийся просекко. Я отвечу на самый популярный среди путешественников вопрос, почему итальянцы не толстеют, поедая каждый день столько пасты, и поделюсь рецептами популярных итальянских блюд и технологиями виноделия.

Прогулка по живописным «кале» и дегустация «чикетти»

Мы пройдемся по узким венецианским улочкам, через знаменитые мосты Риальто и Академия, и посетим несколько локальных кафе, которые называются «бакари». Вы отведаете «чикетти», крохотные бутерброды с различными мясными, рыбными или сырными начинками, и почувствуете дух старинных венецианских заведений. По пути от одного «бакари» к другому я расскажу занимательные истории о том, что мы увидим по пути, и проанонсирую дегустацию в следующем заведении. По вашему желанию, мы можем завершить экскурсию в уютном ресторанчике, где великолепно готовят пасту, морепродукты, мясные блюда и нежнейший десерт тирамису, название которого, кстати, родом из Венеции.

Организационные детали

Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела
Анжела — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1297 туристов
Я могу рассказывать о Венеции часами, с нежностью и любовью. Меня увлекает все в этом замечательном городе: его строение, существование в непростых условиях угрозы наводнения, характер и традиции венецианцев. Я готова показать самые красивые, интересные и потаенные места. Приезжайте в Венецию — и я помогу вам влюбиться в нее навсегда!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
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2
1
E
От всей души хочу поблагодарить Анжелу за прекрасную экскурсию. Мы были ограничены по времени, поэтому использовали возможность максимально разнообразно охватить «суть Венеции».
Анжела -очень приятный человек, с красивой речью, что немаловажно
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для гида. Прекрасно знает историю и обычаи этого удивительного места. Попробовали венецианские блюда, а Беллини был «шедевральным».
Очень благодарны Анжеле за экскурсию, за время, проведенное с нами! Хотим еще вернуться в Венецию более подробно осмотреть город. И конечно с Анжелой❤️! Рекомендую от чистого сердца! Венеция меня очень впечатлила.

От всей души хочу поблагодарить Анжелу за прекрасную экскурсию. Мы были ограничены по времени, поэтому использовали
От всей души хочу поблагодарить Анжелу за прекрасную экскурсию. Мы были ограничены по времени, поэтому использовали
От всей души хочу поблагодарить Анжелу за прекрасную экскурсию. Мы были ограничены по времени, поэтому использовали
От всей души хочу поблагодарить Анжелу за прекрасную экскурсию. Мы были ограничены по времени, поэтому использовали
От всей души хочу поблагодарить Анжелу за прекрасную экскурсию. Мы были ограничены по времени, поэтому использовали
От всей души хочу поблагодарить Анжелу за прекрасную экскурсию. Мы были ограничены по времени, поэтому использовали
От всей души хочу поблагодарить Анжелу за прекрасную экскурсию. Мы были ограничены по времени, поэтому использовали
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А
Экскурсия очень понравилась! Особенно остров Бурано😍 потрясающе красивый остров! Узнали много интересных историй. Анжела с увлечением рассказывала не только об истории Венеции, но и современной жизни венецианцов.
Экскурсия очень понравилась! Особенно остров Бурано😍 потрясающе красивый остров! Узнали много интересных историй. Анжела с увлечением
Экскурсия очень понравилась! Особенно остров Бурано😍 потрясающе красивый остров! Узнали много интересных историй. Анжела с увлечением
Экскурсия очень понравилась! Особенно остров Бурано😍 потрясающе красивый остров! Узнали много интересных историй. Анжела с увлечением
Экскурсия очень понравилась! Особенно остров Бурано😍 потрясающе красивый остров! Узнали много интересных историй. Анжела с увлечением
Экскурсия очень понравилась! Особенно остров Бурано😍 потрясающе красивый остров! Узнали много интересных историй. Анжела с увлечением
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natali
Встретились с Анжелой в назначенный час и сразу пустились в путешествие. Помимо рассказов как и что поесть и выпить узнали и много интересного о самой Венеции и привычках местных жителей.
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Но не загруженно информации с датами и событиями, поэтому есть шанс, что запомнится. Получили советы где и что покушать и после экскурсии, так что голодными и на следующий день не останемся. 😀

Встретились с Анжелой в назначенный час и сразу пустились в путешествие. Помимо рассказов как и что
Встретились с Анжелой в назначенный час и сразу пустились в путешествие. Помимо рассказов как и что
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Г
Анжела- потрясающий гид! Мастер своего дела, грамотный специалист!
Мы были 2 дня на экскурсиях с Анжелой. Обзорная по Венеции и острова Мврано, Бурано. Это было незабываемо!!! До сих пор в голове
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крутится такая красота. Но как ещё это преподнести? А Анжела рассказывала нам так, что мы с открытым ртом слушали материал! Выбирала самые классные локации, рекомендовала отличные рестораны!!! Мы в полном восторге от этого гида.
Анжела- Вы лучшая!!! Пусть на Вашем пути встречаются только добрые и хорошие туристы! Здоровья Вам, благополучия, неиссякаемой энергии, новых интересных идей и отличного настроения!
Спасибо Вам!
Галина, Иван, Екатерина.

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В
Что может быть прекраснее размеренной прогулки по Венеции с остановками на вкусные перекусы, в сопровождении интереснейших историй? Мы очень благодарны Анжеле, что она предлагает такую экскурсию. Мы увидели любимый город
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с необычной стороны, заглянули внутрь жизни венецианца и обогатились знанием прекрасных мест вне туристических троп. Анжела прекрасный знающий экскурсовод и она быстро подстроилась под все наши желания и под ситуацию в городе. Спасибо!

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Татьяна
Анжела подарила нам замечательное свидание с Венецией, было очень атмосферно и вкусно. Коснулись краем жизни настоящих венецианцев и захотелось вернуться еще и еще. Анжела зажигает своей любовью к Венеции, после окончании экскурсии мы не могли вернуться в отель и бродили- бродили по ночной уже Венеции. Рекомендуем экскурсию всем, что хочет проникнутся духом Венеции и одновременно любит пробовать что-то новенькое
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