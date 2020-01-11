3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чашечка ароматного кофе на площади Сан-Марко

Мы посетим главный символ Венеции — старинную площадь Сан-Марко, ведущую свою историю с IX века. За уютным столиком старинного кафе я расскажу о краже и чудесном обретении мощей святого. Вы узнаете, как обвалилась и была отстроена заново знаменитая колокольня Кампаниле. Насладитесь великолепной живой музыкой и, возможно, захотите попробовать любимый местными жителями кофе с черным перцем или искрящийся просекко. Я отвечу на самый популярный среди путешественников вопрос, почему итальянцы не толстеют, поедая каждый день столько пасты, и поделюсь рецептами популярных итальянских блюд и технологиями виноделия.

Прогулка по живописным «кале» и дегустация «чикетти»

Мы пройдемся по узким венецианским улочкам, через знаменитые мосты Риальто и Академия, и посетим несколько локальных кафе, которые называются «бакари». Вы отведаете «чикетти», крохотные бутерброды с различными мясными, рыбными или сырными начинками, и почувствуете дух старинных венецианских заведений. По пути от одного «бакари» к другому я расскажу занимательные истории о том, что мы увидим по пути, и проанонсирую дегустацию в следующем заведении. По вашему желанию, мы можем завершить экскурсию в уютном ресторанчике, где великолепно готовят пасту, морепродукты, мясные блюда и нежнейший десерт тирамису, название которого, кстати, родом из Венеции.