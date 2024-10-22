3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Венеция известна не только своими каналами и архитектурой, но и неповторимой кухней. Эта экскурсия позволит вам проникнуться духом города через его вкусы. Вы посетите знаменитую площадь Сан-Марко, где вас ждет

чашечка ароматного кофе в историческом кафе. Затем ваш путь пролегает через живописные улочки к локальным кафе, где вы отведаете чикетти - традиционные венецианские закуски. Каждый шаг вашего путешествия будет сопровождаться рассказами о культуре, истории и кулинарных традициях Венеции. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и, конечно, кухней

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чашечка ароматного кофе на площади Сан-Марко

Мы посетим главный символ Венеции — старинную площадь Сан-Марко, ведущую свою историю с IX века. За уютным столиком старинного кафе я расскажу о краже и чудесном обретении мощей святого. Вы узнаете, как обвалилась и была отстроена заново знаменитая колокольня Кампаниле. Насладитесь великолепной живой музыкой и, возможно, захотите попробовать любимый местными жителями кофе с черным перцем или искрящийся просекко. Я отвечу на самый популярный среди путешественников вопрос, почему итальянцы не толстеют, поедая каждый день столько пасты, и поделюсь рецептами популярных итальянских блюд и технологиями виноделия.

Прогулка по живописным «кале» и дегустация «чикетти»

Мы пройдемся по узким венецианским улочкам, через знаменитые мосты Риальто и Академия, и посетим несколько локальных кафе, которые называются «бакари». Вы отведаете «чикетти», крохотные бутерброды с различными мясными, рыбными или сырными начинками, и почувствуете дух старинных венецианских заведений. По пути от одного «бакари» к другому я расскажу занимательные истории о том, что мы увидим по пути, и проанонсирую дегустацию в следующем заведении. По вашему желанию, мы можем завершить экскурсию в уютном ресторанчике, где великолепно готовят пасту, морепродукты, мясные блюда и нежнейший десерт тирамису, название которого, кстати, родом из Венеции.

Организационные детали

Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.