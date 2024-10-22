3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Венеция известна не только своими каналами и архитектурой, но и неповторимой кухней. Эта экскурсия позволит вам проникнуться духом города через его вкусы. Вы посетите знаменитую площадь Сан-Марко, где вас ждет читать дальшеуменьшить
чашечка ароматного кофе в историческом кафе.
Затем ваш путь пролегает через живописные улочки к локальным кафе, где вы отведаете чикетти - традиционные венецианские закуски.
Каждый шаг вашего путешествия будет сопровождаться рассказами о культуре, истории и кулинарных традициях Венеции. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и, конечно, кухней
Мы посетим главный символ Венеции — старинную площадь Сан-Марко, ведущую свою историю с IX века. За уютным столиком старинного кафе я расскажу о краже и чудесном обретении мощей святого. Вы узнаете, как обвалилась и была отстроена заново знаменитая колокольня Кампаниле. Насладитесь великолепной живой музыкой и, возможно, захотите попробовать любимый местными жителями кофе с черным перцем или искрящийся просекко. Я отвечу на самый популярный среди путешественников вопрос, почему итальянцы не толстеют, поедая каждый день столько пасты, и поделюсь рецептами популярных итальянских блюд и технологиями виноделия.
Прогулка по живописным «кале» и дегустация «чикетти»
Мы пройдемся по узким венецианским улочкам, через знаменитые мосты Риальто и Академия, и посетим несколько локальных кафе, которые называются «бакари». Вы отведаете «чикетти», крохотные бутерброды с различными мясными, рыбными или сырными начинками, и почувствуете дух старинных венецианских заведений. По пути от одного «бакари» к другому я расскажу занимательные истории о том, что мы увидим по пути, и проанонсирую дегустацию в следующем заведении. По вашему желанию, мы можем завершить экскурсию в уютном ресторанчике, где великолепно готовят пасту, морепродукты, мясные блюда и нежнейший десерт тирамису, название которого, кстати, родом из Венеции.
Организационные детали
Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1297 туристов
Я могу рассказывать о Венеции часами, с нежностью и любовью. Меня увлекает все в этом замечательном городе: его строение, существование в непростых условиях угрозы наводнения, характер и традиции венецианцев. Я готова показать самые красивые, интересные и потаенные места. Приезжайте в Венецию — и я помогу вам влюбиться в нее навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Elena
От всей души хочу поблагодарить Анжелу за прекрасную экскурсию. Мы были ограничены по времени, поэтому использовали возможность максимально разнообразно охватить «суть Венеции». Анжела -очень приятный человек, с красивой речью, что немаловажно читать дальшеуменьшить
для гида. Прекрасно знает историю и обычаи этого удивительного места. Попробовали венецианские блюда, а Беллини был «шедевральным». Очень благодарны Анжеле за экскурсию, за время, проведенное с нами! Хотим еще вернуться в Венецию более подробно осмотреть город. И конечно с Анжелой❤️! Рекомендую от чистого сердца! Венеция меня очень впечатлила.
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А
Алина
Экскурсия очень понравилась! Особенно остров Бурано😍 потрясающе красивый остров! Узнали много интересных историй. Анжела с увлечением рассказывала не только об истории Венеции, но и современной жизни венецианцов.
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natali
Встретились с Анжелой в назначенный час и сразу пустились в путешествие. Помимо рассказов как и что поесть и выпить узнали и много интересного о самой Венеции и привычках местных жителей. читать дальшеуменьшить
Но не загруженно информации с датами и событиями, поэтому есть шанс, что запомнится. Получили советы где и что покушать и после экскурсии, так что голодными и на следующий день не останемся. 😀
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Г
Галина
Анжела- потрясающий гид! Мастер своего дела, грамотный специалист! Мы были 2 дня на экскурсиях с Анжелой. Обзорная по Венеции и острова Мврано, Бурано. Это было незабываемо!!! До сих пор в голове читать дальшеуменьшить
крутится такая красота. Но как ещё это преподнести? А Анжела рассказывала нам так, что мы с открытым ртом слушали материал! Выбирала самые классные локации, рекомендовала отличные рестораны!!! Мы в полном восторге от этого гида. Анжела- Вы лучшая!!! Пусть на Вашем пути встречаются только добрые и хорошие туристы! Здоровья Вам, благополучия, неиссякаемой энергии, новых интересных идей и отличного настроения! Спасибо Вам! Галина, Иван, Екатерина.
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В
Валерия
Что может быть прекраснее размеренной прогулки по Венеции с остановками на вкусные перекусы, в сопровождении интереснейших историй? Мы очень благодарны Анжеле, что она предлагает такую экскурсию. Мы увидели любимый город читать дальшеуменьшить
с необычной стороны, заглянули внутрь жизни венецианца и обогатились знанием прекрасных мест вне туристических троп. Анжела прекрасный знающий экскурсовод и она быстро подстроилась под все наши желания и под ситуацию в городе. Спасибо!
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Татьяна
Анжела подарила нам замечательное свидание с Венецией, было очень атмосферно и вкусно. Коснулись краем жизни настоящих венецианцев и захотелось вернуться еще и еще. Анжела зажигает своей любовью к Венеции, после окончании экскурсии мы не могли вернуться в отель и бродили- бродили по ночной уже Венеции. Рекомендуем экскурсию всем, что хочет проникнутся духом Венеции и одновременно любит пробовать что-то новенькое
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