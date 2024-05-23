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жарко и людно. На этот раз погода была хоть и солнечной, но не жаркой. Анастасия, чудесным образом показала нам скрытые от туристов места, и заведения. Причем мы видели и иногда выходили на людные улицы, одна ж - в основное время, ходили по улицам и площадям, на которых были или местные или совсем не было людей. И это было поразительно и прекрасно! Так же, Анастасия рассказывала нам различные интересные факты, подсказывала места для лучших фото! Мы остались очень довольны! С радостью рекомендую Анастасию, как экскурсовода!