Рынок Риальто – экскурсии в Венеции

Найдено 6 экскурсий в категории «Рынок Риальто» в Венеции на русском языке, цены от €75, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Запрятанные уголки Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
101 отзыв
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia
Сегодня в 14:00
1 июля в 14:00
215 за всё до 4 чел.
Венеция глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180171 за всё до 3 чел.
В гости к венецианским аристократам - ужинать
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
В гости к венецианским аристократам - ужинать
Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа
Начало: По договорённости (у моста Риальто или вашего отел...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
230 за человека
Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия по Венеции: от Площади Сан-Марко до венецианского гетто
Загадки Венеции раскрываются в увлекательной экскурсии с дамой ордена тамплиеров. История, тайны и легенды ждут вас
Начало: на площади Санта Лючия ж/д вокзала, подняться га с...
Расписание: в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
75 за человека
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
Полувековая любовь, аристократия, просекко и сабля для харакири в самом романтичном городе Италии
Начало: У рынка Риальто
10 июня в 14:00
11 июня в 15:30
400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    Венеция глазами местного жителя
    Были на экскурсии в выходной день - Венеция кишила туристами. Но Татьяна смогла показать нам город без толп людей и
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    сделала прогулку максимально комфортной! Понравилось всей нашей весьма разношерстной компании. А бонусом отвела нас в крутой ресторан, с отличным видом и вкуснейшей пастой:)

  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Венеция глазами местного жителя
    Татьяна прекрасна! Легко, непринужденно, как со старым товарищем - проведет по Венеции, покажет все самое интересное, расскажет все самое главное, и приведет в места, куда ходят только местные. Спасибо Таня!
  • С
    Сергей
    3 мая 2024
    Венеция глазами местного жителя
    Чудесная прогулка и экскурсия! Как с подругой встретиться.
  • Р
    Рашия
    28 апреля 2024
    Запрятанные уголки Венеции
    Наташа отличный гид! Очень приятная и образованная. Рекомендую всем
  • A
    Anton
    8 марта 2024
    Запрятанные уголки Венеции
    Наташа - отличный гид! Горит своей темой, отлично знает город и с точки зрения истории и с точки зрения современной жизни! Нам очень понравилось, одна из лучших экскурсий среди всех где был. Особенно понравился спрятанный сад в доме престарелых🔥
    Наташа - отличный гид! Горит своей темой, отлично знает город и с точки зрения истории и
  • О
    Олеся
    1 марта 2024
    Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
    Мы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, но летом и было очень
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    жарко и людно. На этот раз погода была хоть и солнечной, но не жаркой. Анастасия, чудесным образом показала нам скрытые от туристов места, и заведения. Причем мы видели и иногда выходили на людные улицы, одна ж - в основное время, ходили по улицам и площадям, на которых были или местные или совсем не было людей. И это было поразительно и прекрасно! Так же, Анастасия рассказывала нам различные интересные факты, подсказывала места для лучших фото! Мы остались очень довольны! С радостью рекомендую Анастасию, как экскурсовода!

    Мы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, ноМы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, ноМы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, но
  • И
    Иван
    28 февраля 2024
    Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
    Экскурсия не для всех, особенно если вы привыкли ходить проторенным туристическими дорожками в толпе других путешественников. Это эксклюзивный продукт для тех, кто по-настоящему хочет почувствовать дух истинной Венеции. Мне безумно понравилось.
  • А
    Ангелина
    8 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
    Великолепная экскурсия! Спасибо большое Стелле за увлекательную прогулку по карнавальной Венеции. Узнали много интересного о городе и его истории, посетили еврейское гетто, переправились через канал без очереди на гондоле. Стелла- замечательный рассказчик с хорошо поставленной речью. Всем рекомендую 🥰
  • M
    Marina
    6 февраля 2024
    Запрятанные уголки Венеции
    Замечательная и захватывающая эскурсия. Наталья провела нас по интересным и не туристическим местам, показав другую Венецию. Наталья также дала множество хороших и полезных советов, чем помогла нам чудесно провести время в этом прекрасном городе. Очень рекоммендуем
  • В
    Виктория
    26 ноября 2023
    В гости к венецианским аристократам - ужинать
    Отличный вечер! Прекрасная компания: Гоа и графиня - очень простые и приятные люди! У них такая интересная квартира - дому
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    больше 600 лет, все заставлено антиквариатом, старинные балки, портреты и старинные флаги на стенах, просто невероятная, живая история! Еда выше всяких похвал! Я никогда не ела таких вкусных каракатиц, лангустинов и равиоли с крабом!!! Все свежайшее! А классические венецианские закуски - вообще выше всяких похвал! Невероятное просекко с виноградников хозяина дома - это отдельное наслаждение! И все это великолепие - под живую беседу обо всем на свете! И о Венеции, и об аристократии сейчас, о выборах Дожей и почему венецианцы пьют [вино] уже с утра! Чудесный вечер - очень рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Рынок Риальто»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Запрятанные уголки Венеции
  2. Венеция глазами местного жителя
  3. Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
  4. В гости к венецианским аристократам - ужинать
  5. Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Рынок Риальто" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 75 до 400 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Рынок Риальто», 112 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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