1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia
Сегодня в 14:00
1 июля в 14:00
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180€171 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
В гости к венецианским аристократам - ужинать
Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа
Начало: По договорённости (у моста Риальто или вашего отел...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€230 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Венеции: от Площади Сан-Марко до венецианского гетто
Загадки Венеции раскрываются в увлекательной экскурсии с дамой ордена тамплиеров. История, тайны и легенды ждут вас
Начало: на площади Санта Лючия ж/д вокзала, подняться га с...
Расписание: в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
Полувековая любовь, аристократия, просекко и сабля для харакири в самом романтичном городе Италии
Начало: У рынка Риальто
10 июня в 14:00
11 июня в 15:30
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория23 мая 2024Были на экскурсии в выходной день - Венеция кишила туристами. Но Татьяна смогла показать нам город без толп людей и
- ААлександр4 мая 2024Татьяна прекрасна! Легко, непринужденно, как со старым товарищем - проведет по Венеции, покажет все самое интересное, расскажет все самое главное, и приведет в места, куда ходят только местные. Спасибо Таня!
- ССергей3 мая 2024Чудесная прогулка и экскурсия! Как с подругой встретиться.
- РРашия28 апреля 2024Наташа отличный гид! Очень приятная и образованная. Рекомендую всем
- AAnton8 марта 2024Наташа - отличный гид! Горит своей темой, отлично знает город и с точки зрения истории и с точки зрения современной жизни! Нам очень понравилось, одна из лучших экскурсий среди всех где был. Особенно понравился спрятанный сад в доме престарелых🔥
- ООлеся1 марта 2024Мы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, но летом и было очень
- ИИван28 февраля 2024Экскурсия не для всех, особенно если вы привыкли ходить проторенным туристическими дорожками в толпе других путешественников. Это эксклюзивный продукт для тех, кто по-настоящему хочет почувствовать дух истинной Венеции. Мне безумно понравилось.
- ААнгелина8 февраля 2024Великолепная экскурсия! Спасибо большое Стелле за увлекательную прогулку по карнавальной Венеции. Узнали много интересного о городе и его истории, посетили еврейское гетто, переправились через канал без очереди на гондоле. Стелла- замечательный рассказчик с хорошо поставленной речью. Всем рекомендую 🥰
- MMarina6 февраля 2024Замечательная и захватывающая эскурсия. Наталья провела нас по интересным и не туристическим местам, показав другую Венецию. Наталья также дала множество хороших и полезных советов, чем помогла нам чудесно провести время в этом прекрасном городе. Очень рекоммендуем
- ВВиктория26 ноября 2023Отличный вечер! Прекрасная компания: Гоа и графиня - очень простые и приятные люди! У них такая интересная квартира - дому
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Рынок Риальто»
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