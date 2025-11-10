Войдите в запутанный лабиринт Лабиринта Борхеса. Прогуляйтесь по старинному общежитию бенедиктинцев, превращенному в библиотеку. Узнайте об окрестностях и послушайте саундтрек с аудиогидом.
Описание билетаЧто вас ожидает: Культурное достояние Венеции Впервые посетите внутреннюю часть Лабиринта Борхеса, тропу длиной 3200 футов. Возьмите аудиогид и послушайте оригинальный саундтрек, созданный специально для сайта композитором Антонио Фреза в исполнении оркестра Teatro La Fenice. Начните с посещения New Manica Lunga, старинного бенедиктинского общежития, преобразованного в библиотечный центр после ремонта архитектором Микеле де Лукки. Продолжите экскурсию по лабиринту, доступному впервые, с аудиогидом. Прогуляйтесь по тропинке, обсаженной 3200 самшитами, спроектированной Рэндоллом Коутом и вдохновленной рассказом Хорхе Луиса Борхеса «Сад дорожек, расходящихся в разные стороны». Важная информация:
- Возьмите с собой: паспорт или удостоверение личности • В этом туре вас будет сопровождать руководитель, который окажет практическую помощь, но не будет выступать в качестве гида (Итальянский, Английский).
- Клиенты, имеющие право на билет по сниженной цене, должны предъявить доказательство права.
- Этот тур может быть отменен в случае экстремальных погодных условий, и вам будет предложена альтернативная дата тура.
• Некоторые зоны комплекса могут быть закрыты во время проведения специальных мероприятий или концертов. Меры по борьбе с Covid-19:
- Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой • Все участники в возрасте от 12 лет должны предъявить Reinforced Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Reinforced Green Pass можно получить, только загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19.
- Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п.).
См. календарь
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Аудиогид и наушники
- Вход
- Аудиогид (Итальянский, Английский, Голландский, Испанский, Французский)
- Обед (в зависимости от выбранного типа билета)
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
Место начала и завершения?
30133 Venice, Metropolitan City of Venice
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€156
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая Венеция: первое знакомство
Познакомьтесь с Венецией, прогуливаясь по её улицам и площадям. Узнайте о её истории и тайнах, открывая для себя город с новой стороны
Завтра в 09:30
12 ноя в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Второе свидание с Венецией
Для тех, кто уже знаком с Венецией, предлагаем углубиться в её историю. Увидите старинные церкви и дворцы, узнаете секреты карнавальных масок
Начало: У моста Скальци
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
€50 за человека