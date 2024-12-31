Туристы, желающие углубить свои знания о Венеции, могут отправиться на экскурсию, где увидят церкви Сан-Рокко и Санта-Мария-деи-Фрари, дворцы Градениго и Контарини Боволо. Гид расскажет о съёмках фильма Вуди Аллена и истории театра Ла Фениче.
Участники узнают, где хранится шедевр Тициана и какие художественные школы эпохи Возрождения были самыми престижными. Экскурсия включает посещение университета Ка-Фоскари и обзор других достопримечательностей снаружи
Участники узнают, где хранится шедевр Тициана и какие художественные школы эпохи Возрождения были самыми престижными. Экскурсия включает посещение университета Ка-Фоскари и обзор других достопримечательностей снаружи
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные произведения искусства
- 🏛️ Величественные дворцы и церкви
- 🎭 Тайны карнавальных масок
- 🎬 Места съёмок известных фильмов
- 🎶 История главного оперного театра
Что можно увидеть
- Церковь Сан-Рокко
- Церковь Санта-Мария-деи-Фрари
- Дворец Градениго
- Дворец Контарини Боволо
- Университет Ка-Фоскари
- Театр Ла Фениче
- Галерея Академии
- Музей Коррер
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Церкви Сан-Рокко и Санта-Мария-деи-Фрари.
- Дворцы Градениго и Контарини Боволо.
- Университет Ка-Фоскари.
- Театр Ла Фениче.
- Здания галереи Академии и музея Коррер.
Вы узнаете:
- Где проходили съёмки фильма Вуди Аллена «Все говорят, что я тебя люблю».
- Какое венецианское здание называют «дом с двумя башнями».
- Где хранится выдающееся произведение Тициана «Вознесение Девы Марии».
- Как складывалась история главного оперного театра города.
- Какие художественные школы считались лучшими в эпоху Возрождения.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Мы зайдём в здание университета, остальные достопримечательности осмотрим снаружи.
ежедневно в 11:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Скальци
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 1641 туриста
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
31 дек 2024
У нас была прогулка по Венеции с гидом Лилией. Всё понравилось, она очень интересно рассказывала. Единственное- иногда, по пути к следующему пункту, Лилия делилась информацией только с теми, кто находился
Входит в следующие категории Венеции
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