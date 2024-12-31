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Второе свидание с Венецией

Для тех, кто уже знаком с Венецией, предлагаем углубиться в её историю. Увидите старинные церкви и дворцы, узнаете секреты карнавальных масок
Туристы, желающие углубить свои знания о Венеции, могут отправиться на экскурсию, где увидят церкви Сан-Рокко и Санта-Мария-деи-Фрари, дворцы Градениго и Контарини Боволо. Гид расскажет о съёмках фильма Вуди Аллена и истории театра Ла Фениче.

Участники узнают, где хранится шедевр Тициана и какие художественные школы эпохи Возрождения были самыми престижными. Экскурсия включает посещение университета Ка-Фоскари и обзор других достопримечательностей снаружи
4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные произведения искусства
  • 🏛️ Величественные дворцы и церкви
  • 🎭 Тайны карнавальных масок
  • 🎬 Места съёмок известных фильмов
  • 🎶 История главного оперного театра
Второе свидание с Венецией
Второе свидание с Венецией
Второе свидание с Венецией
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Церковь Сан-Рокко
  • Церковь Санта-Мария-деи-Фрари
  • Дворец Градениго
  • Дворец Контарини Боволо
  • Университет Ка-Фоскари
  • Театр Ла Фениче
  • Галерея Академии
  • Музей Коррер

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Церкви Сан-Рокко и Санта-Мария-деи-Фрари.
  • Дворцы Градениго и Контарини Боволо.
  • Университет Ка-Фоскари.
  • Театр Ла Фениче.
  • Здания галереи Академии и музея Коррер.

Вы узнаете:

  • Где проходили съёмки фильма Вуди Аллена «Все говорят, что я тебя люблю».
  • Какое венецианское здание называют «дом с двумя башнями».
  • Где хранится выдающееся произведение Тициана «Вознесение Девы Марии».
  • Как складывалась история главного оперного театра города.
  • Какие художественные школы считались лучшими в эпоху Возрождения.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Мы зайдём в здание университета, остальные достопримечательности осмотрим снаружи.

ежедневно в 11:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У моста Скальци
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Виктория
31 дек 2024
У нас была прогулка по Венеции с гидом Лилией. Всё понравилось, она очень интересно рассказывала. Единственное- иногда, по пути к следующему пункту, Лилия делилась информацией только с теми, кто находился
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рядом с ней, не дожидаясь остальных. Возможно, это нормально, но было жаль пропускать интересные факты о Венеции. Я старалась быть рядом, но мама отставала, поэтому потом приходилось пересказывать ей и остальным то, что они не услышали.

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