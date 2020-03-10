36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Узнать больше о «жемчужине на воде» и об её жителях

Вместо нудных исторических фактов — лишь эмоциональная история от основания города до наших дней — традиции, легенды, образ жизни, секреты, известные лишь венецианцам. Где находится самая элегантная и самая древняя церковь? В каком месте казнили и миловали? Почему именно в Венеции обосновался первый в мире еврейский квартал Гетто? Где сохранился единственный мост без перил? В чем секреты устойчивости моста Риальто и почему в средневековой Венеции бордели были обычным явлением? Всем этим и многим другим я с удовольствием поделюсь с вами во время увлекательной двухчасовой прогулки!

Прочувствовать истинный венецианский дух

Минуя кипящие жизнью туристические площади и улицы, мы сразу нырнём в по-итальянски неторопливую обстановку аутентичных кварталов. Santa Croce, San Polo, Cannaregio встретят вас великолепными улочками, на которых нестройными рядами возвышаются на три этажа не дома, а поистине произведения искусства. Немного обшарпанности и ажурных деталей, совершенно эстетичный уголок из старого красного кирпича на здании, тёмно-зелёные деревянные ставни, сводчатые окна с мини-балкончиками, бесчисленные мостики. «Mamma mia, che bello!», — воскликнете вы под впечатлением от такой грациозности и гармонии архитектуры. А я обращу ваше внимание на самые красивые экземпляры и дам насладиться бесценной роскошью в этом городе — отсутствием туристов.