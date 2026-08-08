36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Венеция - город с богатой историей и уникальной культурой.Откройте для себя её подлинное очарование, отправившись в путешествие по запрятанным уголкам, где живет дух настоящей Венеции.Ваш личный гид проведет вас через

тихие кварталы, где каждый камень хранит секреты прошлого, и покажет места, недоступные обычным туристам. Вы услышите увлекательные истории о создании города на воде, о его традициях и образе жизни, о знаменитых гондолах и гондольерах, а также о карнавале и муранском стекле. Мы зайдем на рынок Риальто, где вас ждет встреча с местными деликатесами, и пересечем Гранд-канал на гондоле-пароме. Экскурсия подходит как для тех, кто впервые посещает Венецию, так и для тех, кто хочет увидеть город под новым углом. В завершение вы получите карту города и список рекомендованных мест, где можно насладиться настоящей венецианской кухней

Описание экскурсии

Узнать Венецию изнутри

Оставим за спиной шумные туристические улицы и затеряемся в аутентичных венецианских кварталах. На их улочках вы услышите эмоциональную историю от основания города до наших дней — традиции, легенды, образ жизни, секреты, известные лишь венецианцам. Я расскажу как и почему построили город на воде, как живут венецианцы при постоянных приливах и отливах. О гондолах и гондольерах, о карнавале, о древнем искусстве муранских стеклодувов (а если повезет, зайдем в мастерскую одного из них). Вы узнаете, почему именно в Венеции появилось первое еврейской гетто, увидите самую элегантную церковь и единственный сохранившийся мост без перил. Рассказы я подкрепляю интересными фотографиями в планшете.

Побывать там, где течет настоящая жизнь

Покидая квартал Каннареджо, мы переплывем через Гранд-канал на гондоле-пароме, как это делают венецианцы уже сотни лет, и окажемся на центральном рынке Риальто. Здесь почти каждый день до обеда можно увидеть всё многообразие местных морепродуктов. Отсюда вы полюбуетесь сокровищем венецианской готики — Золотым Дворцом. Узнаете об устройстве коммерческого сердца города, увидите самую первую церковь Венеции и услышите, почему в средневековой Венеции бордели и остерии были обычным явлением. И конечно, я открою вам секреты постройки и устойчивости моста Риальто, который мы пересечем.

Кому подойдет экскурсия

И тем, кто первый раз в Венеции, и тем, кто уже бывал в городе, но желает узнать настоящую, аутентичную Венецию. Детям тоже будет интересно!

Организационные детали