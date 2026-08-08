36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Запрятанные уголки Венеции

Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Венеция - город с богатой историей и уникальной культурой.

Откройте для себя её подлинное очарование, отправившись в путешествие по запрятанным уголкам, где живет дух настоящей Венеции.

Ваш личный гид проведет вас через
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тихие кварталы, где каждый камень хранит секреты прошлого, и покажет места, недоступные обычным туристам.

Вы услышите увлекательные истории о создании города на воде, о его традициях и образе жизни, о знаменитых гондолах и гондольерах, а также о карнавале и муранском стекле.

Мы зайдем на рынок Риальто, где вас ждет встреча с местными деликатесами, и пересечем Гранд-канал на гондоле-пароме.

Экскурсия подходит как для тех, кто впервые посещает Венецию, так и для тех, кто хочет увидеть город под новым углом.

В завершение вы получите карту города и список рекомендованных мест, где можно насладиться настоящей венецианской кухней

5
144 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные нетуристические маршруты
  • 🛶 Переправа на гондоле-пароме
  • 🏛 Истории и легенды Венеции
  • 🍤 Посещение центрального рынка Риальто
  • 🕍 Увидеть первое еврейское гетто
  • 📸 Интересные фотографии и рассказы
Запрятанные уголки Венеции
Запрятанные уголки Венеции
Запрятанные уголки Венеции

Что можно увидеть

  • Квартал Каннареджо
  • Гранд-канал
  • Рынок Риальто
  • Золотой Дворец
  • Мост Риальто
  • Первая церковь Венеции

Описание экскурсии

Узнать Венецию изнутри

Оставим за спиной шумные туристические улицы и затеряемся в аутентичных венецианских кварталах. На их улочках вы услышите эмоциональную историю от основания города до наших дней — традиции, легенды, образ жизни, секреты, известные лишь венецианцам. Я расскажу как и почему построили город на воде, как живут венецианцы при постоянных приливах и отливах. О гондолах и гондольерах, о карнавале, о древнем искусстве муранских стеклодувов (а если повезет, зайдем в мастерскую одного из них). Вы узнаете, почему именно в Венеции появилось первое еврейской гетто, увидите самую элегантную церковь и единственный сохранившийся мост без перил. Рассказы я подкрепляю интересными фотографиями в планшете.

Побывать там, где течет настоящая жизнь

Покидая квартал Каннареджо, мы переплывем через Гранд-канал на гондоле-пароме, как это делают венецианцы уже сотни лет, и окажемся на центральном рынке Риальто. Здесь почти каждый день до обеда можно увидеть всё многообразие местных морепродуктов. Отсюда вы полюбуетесь сокровищем венецианской готики — Золотым Дворцом. Узнаете об устройстве коммерческого сердца города, увидите самую первую церковь Венеции и услышите, почему в средневековой Венеции бордели и остерии были обычным явлением. И конечно, я открою вам секреты постройки и устойчивости моста Риальто, который мы пересечем.

Кому подойдет экскурсия

И тем, кто первый раз в Венеции, и тем, кто уже бывал в городе, но желает узнать настоящую, аутентичную Венецию. Детям тоже будет интересно!

Организационные детали

  • По вашему желанию мы можем пересечь Canal Grande на общественной гондоле — €2/чел
  • Рыбный рынок Риальто открыт с раннего утра до 13:00 каждый день, кроме воскресенья и понедельника
  • По окончании экскурсии я оставлю вам карту города, дам все необходимые практические советы и, конечно, подскажу «правильные» траттории, куда ходят местные

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1687 туристов
Бывшая москвичка, а теперь уже более 20 лет — венецианка. В 10 лет увидела Венецию по телевизору и подумала: теперь у меня есть мечта! Мечта сбылась:) Венеция — в сердце
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с первого дня. Историк по образованию, не могла не увлечься и историей Венеции. Теперь я — гид, веду экскурсии на английском и русском. Особенно люблю показывать моим гостям аутентичную, нетуристическую Венецию, где развешано бельё и много секретных очаровательных уголков. Уверена, что жизни не хватит, чтобы узнать все тайны и секреты этого магического города и его островов, но я стараюсь! Постараюсь передать хотя бы часть моей любви к Венеции и моих знаний вам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 144 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
143
4
1
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2
1
Э
Прекрасная экскурсия! Спасибо Наталье!
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Т
Хотим поблагодарить нашего гида Наталья за потрясающую экскурсию пт Венеции! Увидеть этот город глазами местного жителя, настоящего специалиста по Венеции, это бесценно. В группе были люди разных возрастов, от 10 до 50 лет, всем было интересно. В конце Наталья дала рекомендации по ресторанам, чем мы сразу и воспользовались) еще раз спасибо, и до встречи!
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Tатьяна, благодарю Вас! Мне очень приятно! Всегда жду в Венеции☺️
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Е
Мы с мужем много раз были в Венеции и нас не так легко удивить, но Натальей это удалось. Великолепная прогулка по Венеции с истинной венецианкой Натальей - умной, стильной, загадочной
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как сама Венеция. Наталья сразу уточнила, где мы уже бывали, а какие места остаются новыми для нас и, действительно, показала нам запрятанные уголки Венеции. Мы улыбались, восхищались, удивлялись и замирали от красоты. Рекомендуем обязательно погулять по Венеции с Натальей, чтобы увидеть город с неожиданного ракурса, а также получить рекомендации местного жителя по лучшим ресторанам, бакари и барам и зайти туда, куда не ступала нога туриста.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Елена, здравствуйте и спасибо Вам огромное за такой приятный отзыв! 🙏☺️
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Yurii
Наталия оказалась очень вовлеченным и начитанным гидом, кроме основной программы получили массу полезных рекомендаций по посещению Венеции и сделали множество заметок на карте с местами к посещению
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Юрий, здравствуйте и огромное Вам спасибо! Очень рада что мне удалось «украсить» ваше прибывание в Венеции. Всегда жду☺️
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Владислав
Нам очень понравилась наша прогулка с Натальей! Мы гуляли вдали от толп туристов, посмотрели очень интересный и колоритный район Венеции, попробовали самые вкусные котлетки и чикетти и просто послушали интересную историю Венеции. После экскурсии Наталья отвечала на все наши вопросы и помогла организовать прогулку на катере, за что мы ей очень благодарны!
Нам очень понравилась наша прогулка с Натальей! Мы гуляли вдали от толп туристов, посмотрели очень интересный
Нам очень понравилась наша прогулка с Натальей! Мы гуляли вдали от толп туристов, посмотрели очень интересный
Нам очень понравилась наша прогулка с Натальей! Мы гуляли вдали от толп туристов, посмотрели очень интересный
Нам очень понравилась наша прогулка с Натальей! Мы гуляли вдали от толп туристов, посмотрели очень интересный
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A
Удивительная экскурсия с прекрасным гидом. Нам очень понравилось Наталья прекрасный собеседник, поделилась интересными фактами из истории города, помогла сориентироваться в новом для нас месте и сделать его родным!
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Огромное спасибо Вам, Алексей! Надеюсь, у вас останутся лишь теплые воспоминания о моем городе☺️
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