36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Средневековый, изящный, хрупкий — пройти по самым аутентичным кварталам города и постичь его душу

Наталья
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Наталья – ваш гид
Город-легенда, один из самых популярных на планете — Венеция! Как понять её и ощутить подлинный дух, когда здесь концентрируется невероятное количество туристов? Заглянуть в кварталы, в которых жизнь не подвергается наплывам чужестранцев.

Я проведу вас по нетуристическим районам города и с большой любовью к Венеции поделюсь историями о ней.
€125
119 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча около железнодорожной станции Santa Lucia
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У этой экскурсии36 отзывов
5
Запрятанные уголки Венеции
Запрятанные уголки Венеции

Что вас ожидает

Узнать больше о «жемчужине на воде» и об её жителях
Вместо нудных исторических фактов — лишь эмоциональная история от основания города до наших дней — традиции, легенды, образ жизни, секреты, известные лишь венецианцам. Где находится самая элегантная и самая древняя церковь? В каком месте казнили и миловали? Почему именно в Венеции обосновался первый в мире еврейский квартал Гетто? Где сохранился единственный мост без перил? В чем секреты устойчивости моста Риальто и почему в средневековой Венеции бордели были обычным явлением? Всем этим и многим другим я с удовольствием поделюсь с вами во время увлекательной двухчасовой прогулки!

Прочувствовать истинный венецианский дух
Минуя кипящие жизнью туристические площади и улицы, мы сразу нырнём в по-итальянски неторопливую обстановку аутентичных кварталов. Santa Croce, San Polo, Cannaregio встретят вас великолепными улочками, на которых нестройными рядами возвышаются на три этажа не дома, а поистине произведения искусства. Немного обшарпанности и ажурных деталей, совершенно эстетичный уголок из старого красного кирпича на здании, тёмно-зелёные деревянные ставни, сводчатые окна с мини-балкончиками, бесчисленные мостики. «Mamma mia, che bello!», — воскликнете вы под впечатлением от такой грациозности и гармонии архитектуры. А я обращу ваше внимание на самые красивые экземпляры и дам насладиться бесценной роскошью в этом городе — отсутствием туристов.

Организационные детали

По вашему желанию мы можем пересечь Canal Grande на общественной гондоле — €2/чел.

Запрятанные уголки Венеции
Запрятанные уголки Венеции
Запрятанные уголки Венеции
Запрятанные уголки Венеции
Запрятанные уголки Венеции
Запрятанные уголки Венеции
Запрятанные уголки Венеции
Запрятанные уголки Венеции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около железнодорожной станции Santa Lucia.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Бывшая москвичка, а теперь уже более 20 лет венецианка. В 10 лет увидела Венецию по телевизору и подумала — теперь у меня есть мечта! Мечта сбылась) Венеция — в сердце с первого дня. Историк по образованию, не могла не увлечься и историей Венеции. Теперь я гид, увлекаюсь фотографией. Уверена, что жизни не хватит, чтобы узнать все секреты и посетить все укромные уголки этого магического города и его остовов, но я стараюсь! Постараюсь передать хотя бы часть моей любви к Венеции и моих знаний вам.
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Очень рада знакомству с Натальей и рекомендую для всех неравнодушных и интересующихся. Редкий личный подход и знание предмета! Спасибо большое!
5 марта 2020
Вся наша компания (4 взрослых и ребенок 6 лет) получила удовольствие от экскурсии. Наталья, спасибо за интересный маршрут, знания по истории Венеции, а также за посещение лавки мастера-стекольщика. Если снова окажемся в Ваших краях, обязательно возьмем еще тур.
Эмилия
25 февраля 2020
Экскурсия с Наталией была прекрасным знакомством с Венецией. Побывали на местах, куда туристы обычно не заходят, узнали о легендах и жителях города. Наталия - отличная экскурсовод, которая уже долго живет в Венеции и это чувствуется в её рассказах. Мы были очень довольные, не пожелаете выбирая туры Наталии!
15 февраля 2020
Прекрасно провели время. В паре шагов от загруженных туристических троп нам открыли другую Венецию, уютную, живую и очаровательную. Впечатления подкрепили насыщенные вкусы традиционной кухни.
11 февраля 2020
Экскурсию покупали в подарок друзьям. От себя могу сказать что Наталья очень обязательна, чутка и корректна. Друзья же просто в восторге. Цетирую:" Это просто энциклопедия. Она влюблена в Венецию и все, кто слушают рассказ о городе влюбляются в него без памяти. Это профессионал с большой буквы. Если ехать в Венецию, то только после брони экскурсии с Натальей!!! Без Натальи мы бы не увидели и узнали город так как мы знаем его сейчас." Одним словом мы были очень рады с вами познакомиться и пообщаться. Будем рекомендовать вас всем друзьям.
7 февраля 2020
Наталья фанат Венеции как и мы.....теперь! От гида невозможно не заразиться любовью к этому городу. Она знает все потаенные уголки и не туристические места. Знает больше местных жителей. Мы не могли не хотели ее отпускать. 5/5 РЕКОМЕНДУЕМ! А можно ещё раз???? Игорь и Ксюша 11.01.20
2 февраля 2020
Экскурсия была полезной, Наталья очень приятный человек и образованный экскурсовод. Огромным сюрпризом оказалось посещение смотровой площадки с прекрасными видами и и в итоге чудесным фотографиями. Посетили мастерскую стеклодува, прошлись по тихим, свободным от многочисленных туристов улочкам, узнали неоценимые факты о городе и его истории.
25 января 2020
Душевно, интересно, со вкусом и любовью к городу!
Grazie mille! :)
Анна
23 января 2020
Шикарная прогулка под интересный рассказ! Для нас самое главное было пройтись по Венеции вне общей массы глазеющих и мешающихся под ногами туристов! Мы насладились красотой и получили массу ярких впечатлений! Наталья дала прекрасные рекомендации по выбору ресторана для обеда, завела в небольшое кафе, где мы как настоящие итальянцы съели на аперитив мясной шарик. Спасибо Наталье за прекрасный день в Венеции! Обязательно вернёмся ещё !
22 января 2020
Наталья, огромное Вам спасибо! Очень увлекательно, можно сказать, на одном дыхании провели экскурсию. Мы полюбили Венецию и непременно вернёмся. 😘
Очень рекомендую эту экскурсию и Наталью, как интересного рассказчика, собеседника и отзывчивого человека. Охотно отвечала на наши многочисленные вопросы после, вне времени экскурсии. На самом деле, большая радость, когда совершенно случайно встречаешь таких позитивно заряженных людей на отдыхе. Ведь нередко, первое впечатление от места (города) зависит именно от того человека, который тебе его представляет.
Благодарим Вас ещё раз, Наталья, желаем вам оставаться такой же энергичной на долгие годы!
Ещё 26 отзывов

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