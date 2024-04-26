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предполагала судя по маршруту и включила гид заранее пока шла к месту начала Также я приехала на поезде и не совсем удобно было начинать экскурсию, потому что через все эти места пришлось идти сначала самостоятельно Неплохо было бы сделать еще такую с точкой начала на вокзале