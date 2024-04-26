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Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия Венеция: мифы, легенды и исторические факты
Исследуйте Венецию слушая захватывающие рассказы о знаменитых местах и сокровенных историях города
Начало: У памятника Виктору Иммануилу II
«Аудиопрогулка начинается у памятника Витторио Эмануэле II, где вы узнаете, как из обыкновенного болота появился прекрасный город»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Погрузитесь в атмосферу Венеции с аудиогидом! Удобное приложение и увлекательные истории сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Рядом с площадью Сан-Марко
«Аудиогид доступен через мобильное приложение»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€5 за человека
Аудиогид
2 часа
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
«Как проходит аудиоэкскурсия: 1»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 апреля 2024В принципе неплохо, но очень много точек на площади сан марко, получается просто слушаешь и никуда не идешь, я это
- ООльга26 апреля 2024Мне понравился рассказ и маршрут! Спасибо ❤️
- ЕЕлена15 апреля 2024Хороший вариант для тех, кто не хочет быть привязанным к определенному времени экскурсии. Приходишь на отправную точку и идешь, никуда не торопясь, по распланированному маршруту.
- ССветлана5 апреля 2024Все отлично, спасибо!
- ООльга3 апреля 2024Материал неплохой, достаточно информативно. Почему 4 звезды- ожидалась все же больше прогулочная экскурсия, а не передвижение в пределах 200м по
- ААнжелика7 января 2024Экскурсия с аудиогидом получилась отличная. Всегда приятно не просто любоваться архитектурой, но и понимать, что перед тобой и как здесь всё происходило раньше.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 5 до 10. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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