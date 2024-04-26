Аудиогиды и аудиоэкскурсии Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Венеции на русском языке, цены от €5. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аудиоэкскурсия по Венеции
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
7 отзывов
Аудиоэкскурсия Венеция: мифы, легенды и исторические факты
Исследуйте Венецию слушая захватывающие рассказы о знаменитых местах и сокровенных историях города
Начало: У памятника Виктору Иммануилу II
«Аудиопрогулка начинается у памятника Витторио Эмануэле II, где вы узнаете, как из обыкновенного болота появился прекрасный город»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 за человека
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Погрузитесь в атмосферу Венеции с аудиогидом! Удобное приложение и увлекательные истории сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Рядом с площадью Сан-Марко
«Аудиогид доступен через мобильное приложение»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 за человека
Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
«Как проходит аудиоэкскурсия: 1»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 апреля 2024
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
    В принципе неплохо, но очень много точек на площади сан марко, получается просто слушаешь и никуда не идешь, я это
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    предполагала судя по маршруту и включила гид заранее пока шла к месту начала Также я приехала на поезде и не совсем удобно было начинать экскурсию, потому что через все эти места пришлось идти сначала самостоятельно Неплохо было бы сделать еще такую с точкой начала на вокзале

  • О
    Ольга
    26 апреля 2024
    Аудиоэкскурсия по Венеции
    Мне понравился рассказ и маршрут! Спасибо ❤️
  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
    Хороший вариант для тех, кто не хочет быть привязанным к определенному времени экскурсии. Приходишь на отправную точку и идешь, никуда не торопясь, по распланированному маршруту.
  • С
    Светлана
    5 апреля 2024
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
    Все отлично, спасибо!
  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    Аудиоэкскурсия по Венеции
    Материал неплохой, достаточно информативно. Почему 4 звезды- ожидалась все же больше прогулочная экскурсия, а не передвижение в пределах 200м по
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    площади С. Марко и рядом. Только последние два пункта маршрута дали прогуляться (но отлично, что организаторы заполнили это время рассказом!). Отлично подобйдет маломобильным участникам. Потраченных денег не жаль все же, но следующей экскурсией от данного организатора воспользуюсь только после тщательного ознакомления с маршрутом и возможно, переписки с организатором.

  • А
    Анжелика
    7 января 2024
    Аудиоэкскурсия по Венеции
    Экскурсия с аудиогидом получилась отличная. Всегда приятно не просто любоваться архитектурой, но и понимать, что перед тобой и как здесь всё происходило раньше.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Аудиогиды»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 5 до 10. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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