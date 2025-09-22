читать дальше

Венеции много, современная, в принципе интересно рассказывает. Разговаривает очень быстро, иногда «проглатывает» слова, приходилось пару раз переспрашивать. Высокую оценку экскурсии поставить не могу, так как во первых гид опоздала на 7 минут, а так же почему-то сложилось впечатление, что рассказать о Венеции можно было более полно и богато. Кроме того в описании экскурсии было заявлено, что будет поездка на трагетто (Полина от этом не знала)-поездка не состоялась, кроме того, в описании написано, что будут до 10 фотографий на смартфон, но об этом Полина, видимо, тоже не знала, фотографировать она нас особо не старалась, сделала несколько снимков по моей просьбе, но особо в этом заинтересована не была, и фото не получились. Мост Риальто мы вообще не посмотрели, не посмотрели мы так же и заявленные испанский и еврейский кварталы. Создалось впечатление, что организатор и гид информацией об экскурсии не обмениваются, из-за этого путаница. Вряд ли этого организатора порекомендую.