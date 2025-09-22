Мои заказы

Незабываемая Венеция: первое знакомство

Познакомьтесь с Венецией, прогуливаясь по её улицам и площадям. Узнайте о её истории и тайнах, открывая для себя город с новой стороны
Экскурсия по Венеции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу города. Прогулка по Большому каналу и Испанскому кварталу позволит увидеть жизнь в лагуне. Посещение Моста Шпилей и еврейского гетто откроет
читать дальше

тайны прошлого. Масонская церковь и аптека 17 века расскажут о загадках истории. Рыбный рынок и Мост Риальто покажут повседневную жизнь венецианцев. Площадь и Базилика Святого Марка удивят архитектурными шедеврами. Дворец дожей и мост Вздохов поведают о судьбе Казановы

4.8
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Увидеть главные достопримечательности
  • 📜 Узнать историю и легенды города
  • 🎭 Открыть тайны венецианских масок
  • 🛶 Переправиться на гондоле
  • 📸 Получить памятные фотографии
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Большой канал
  • Испанский квартал
  • Мост Шпилей
  • Масонская церковь
  • Аптека 17 века
  • Рыбный рынок
  • Мост Риальто
  • Площадь Святого Марка
  • Базилика Святого Марка
  • Дворец дожей
  • Мост Вздохов

Описание экскурсии

Мы покажем:

  • Большой канал — вы узнаете, как устроена жизнь в лагуне
  • Испанский квартал — место коррид и старинных легенд
  • Мост Шпилей и первое в мире еврейское гетто
  • Масонскую церковь, связанную с тайными обществами
  • Аптеку 17 века с сохранившейся обстановкой
  • Рыбный рынок и атмосферный жилой квартал венецианцев
  • Мост Риальто — символ торговой Венеции
  • Площадь Святого Марка и её архитектурные жемчужины
  • Базилику Святого Марка с уникальными мозаиками
  • Дворец дожей и мост Вздохов — путь Казановы к свободе
  • Стоянку гондол — мы расскажем об устройстве знаменитых лодок

А ещё во время экскурсии вы:

  • Переправитесь на другой берег канала на гондоле
  • Выясните, как строили Венецию на воде и как здесь выживали люди
  • Откроете тайны венецианского карнавала и масок
  • Разберётесь в лабиринте улочек
  • Услышите секреты местной кухни и напитков

На память вы получите 10 качественных фотографий, снятых на смартфон.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается переправа на гондоле: €2 за чел.
  • После экскурсии гид может заказать вам гондолу для индивидуальной прогулки (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна
Нонна — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над
читать дальше

созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
И
Ирина
23 сен 2025
У нас была обзорная экскурсия с гидом Полиной- молодая девушка, учится в Италии на искусствоведа. Накануне попросили гида начать на 30 минут позже- пошла на встречу. Видно, что знает о
читать дальше

Венеции много, современная, в принципе интересно рассказывает. Разговаривает очень быстро, иногда «проглатывает» слова, приходилось пару раз переспрашивать. Высокую оценку экскурсии поставить не могу, так как во первых гид опоздала на 7 минут, а так же почему-то сложилось впечатление, что рассказать о Венеции можно было более полно и богато. Кроме того в описании экскурсии было заявлено, что будет поездка на трагетто (Полина от этом не знала)-поездка не состоялась, кроме того, в описании написано, что будут до 10 фотографий на смартфон, но об этом Полина, видимо, тоже не знала, фотографировать она нас особо не старалась, сделала несколько снимков по моей просьбе, но особо в этом заинтересована не была, и фото не получились. Мост Риальто мы вообще не посмотрели, не посмотрели мы так же и заявленные испанский и еврейский кварталы. Создалось впечатление, что организатор и гид информацией об экскурсии не обмениваются, из-за этого путаница. Вряд ли этого организатора порекомендую.

Ю
Юлия
17 сен 2025
Алмаз очень интересно провел экскурсию. Много рассказывал исторических фактов и событий. Вежлив, приветлив и клиентоориентирован. Рекомендую
Y
Yekaterina
28 июн 2025
Рекомендуем тур с гидом Вероникой. Очень информативная, объемная экскурсия по достопримечательностям Венеции. Вероника очень начитанный компетентный гид, которая помимо академических знаний даеттмассу практических рекомендаций для туристов.
К
Ксения
12 мая 2025
Ходили на обзорную экскурсию с гидом Лилией. Все очень понравилось и было интересно слушать. Гид подстроилась под наш темп (были с двумя детьми и большой коляской), рассказывала интересные факты и ответила на все вопросы.

