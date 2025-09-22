Экскурсия по Венеции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу города. Прогулка по Большому каналу и Испанскому кварталу позволит увидеть жизнь в лагуне. Посещение Моста Шпилей и еврейского гетто откроет
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть главные достопримечательности
- 📜 Узнать историю и легенды города
- 🎭 Открыть тайны венецианских масок
- 🛶 Переправиться на гондоле
- 📸 Получить памятные фотографии
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Большой канал
- Испанский квартал
- Мост Шпилей
- Масонская церковь
- Аптека 17 века
- Рыбный рынок
- Мост Риальто
- Площадь Святого Марка
- Базилика Святого Марка
- Дворец дожей
- Мост Вздохов
Описание экскурсии
Мы покажем:
- Большой канал — вы узнаете, как устроена жизнь в лагуне
- Испанский квартал — место коррид и старинных легенд
- Мост Шпилей и первое в мире еврейское гетто
- Масонскую церковь, связанную с тайными обществами
- Аптеку 17 века с сохранившейся обстановкой
- Рыбный рынок и атмосферный жилой квартал венецианцев
- Мост Риальто — символ торговой Венеции
- Площадь Святого Марка и её архитектурные жемчужины
- Базилику Святого Марка с уникальными мозаиками
- Дворец дожей и мост Вздохов — путь Казановы к свободе
- Стоянку гондол — мы расскажем об устройстве знаменитых лодок
А ещё во время экскурсии вы:
- Переправитесь на другой берег канала на гондоле
- Выясните, как строили Венецию на воде и как здесь выживали люди
- Откроете тайны венецианского карнавала и масок
- Разберётесь в лабиринте улочек
- Услышите секреты местной кухни и напитков
На память вы получите 10 качественных фотографий, снятых на смартфон.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается переправа на гондоле: €2 за чел.
- После экскурсии гид может заказать вам гондолу для индивидуальной прогулки (по желанию)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся надЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
23 сен 2025
У нас была обзорная экскурсия с гидом Полиной- молодая девушка, учится в Италии на искусствоведа. Накануне попросили гида начать на 30 минут позже- пошла на встречу. Видно, что знает о
Ю
Юлия
17 сен 2025
Алмаз очень интересно провел экскурсию. Много рассказывал исторических фактов и событий. Вежлив, приветлив и клиентоориентирован. Рекомендую
Y
Yekaterina
28 июн 2025
Рекомендуем тур с гидом Вероникой. Очень информативная, объемная экскурсия по достопримечательностям Венеции. Вероника очень начитанный компетентный гид, которая помимо академических знаний даеттмассу практических рекомендаций для туристов.
К
Ксения
12 мая 2025
Ходили на обзорную экскурсию с гидом Лилией. Все очень понравилось и было интересно слушать. Гид подстроилась под наш темп (были с двумя детьми и большой коляской), рассказывала интересные факты и ответила на все вопросы.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Водная прогулка
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Познакомьтесь с Венецией: прогуляйтесь по её улочкам и отправьтесь в водное путешествие по каналам. Уникальный опыт для каждого гостя города
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция - первое свидание: уникальное путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и тайны этого волшебного города
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
€187
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
История и легенды Венеции
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
21 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
€187 за всё до 6 чел.