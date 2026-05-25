Сегодняшний маршрут лежит в высокогорной части Доломитов. Мы побываем у ледника Мармолада, а затем совершим переезд через перевал Федайя. По пути полюбуемся видами изумрудного горного озера.

Сделаем остановку в традиционной тирольской деревне с расписными фасадами домов. При желании будет возможность посетить термальные источники, расположенные на высоте около 1700 метров, откуда открываются панорамы заливных лугов и скалистых вершин Доломитовых Альп.