Туда, где виды захватывают дух: индивидуальный тур по Доломитовым Альпам
Полюбоваться отражениями гор в зеркальной глади озёр и побывать в традиционной тирольской деревне
Вас ждёт короткая, но насыщенная встреча с Доломитами, где за каждым поворотом открываются живописные горные озёра с изумрудной водой под отвесными скалами. Мы увидим ледник Мармолада, сияющий холодным величием, и читать дальшеуменьшить
легендарные пики Тре-Чиме.
Осмотрим расписные фасады домов в тирольской деревушке и проедем известный курорт и столицу зимних Олимпийских игр — Кортину д’Ампеццо. Погуляем у водоёмов и водопадов и совершим переезд через перевал Федайя.
Здесь легко дышится, шаги замедляются сами собой, а взгляд цепляется за игру света и теней, цвета и масштаб.
Это маршрут для тех, кто хочет не просто увидеть красоту природы, а прожить её — спокойно и глубоко.
Программа адаптируется под пожелания участников. Возможен формат с большим количеством автопереездов или с увеличенным количеством прогулок. С собой вам понадобятся: треккинговая обувь, спортивная одежда, головные уборы, солнцезащитный крем, вода.
Программа тура по дням
1 день
Озёра и водопады Предальп
Для плавной акклиматизации к горному рельефу этот день мы проведём в Предальпах Доломитов на высотах около 300–400 метров над уровнем моря. Эти места не относятся к массовым туристическим маршрутам, но отличаются выразительными ландшафтами и разнообразием природных форм. Мы полюбуемся озёрами Корло и Мис, водопадами Брентон и София, ущельями, прогуляемся по подвесным мостам.
2 день
Ледник Мармолада, перевал Федайя, традиционная деревня и термальные источники
Сегодняшний маршрут лежит в высокогорной части Доломитов. Мы побываем у ледника Мармолада, а затем совершим переезд через перевал Федайя. По пути полюбуемся видами изумрудного горного озера.
Сделаем остановку в традиционной тирольской деревне с расписными фасадами домов. При желании будет возможность посетить термальные источники, расположенные на высоте около 1700 метров, откуда открываются панорамы заливных лугов и скалистых вершин Доломитовых Альп.
3 день
Долина озёр
Заключительный день будет посвящён долине озёр. Наш маршрут пройдёт через известный курорт и столицу зимних Олимпийских игр — Кортину д’Ампеццо, а после поднимемся к озеру Мизурина, над которым возвышаются знаменитые вершины Тре-Чиме.
Далее запланирована остановка на тирольский обед с видом на озеро Ландро. В течение дня также посетим озеро Доббяко, связанное с именем композитора Густава Малера, и самое известное лазурное озеро региона — Брайес, вокруг которого состоится живописная пешая прогулка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Авиабилеты и проезд до места старта тура и обратно
Проживание - ориентировочно €100-200 за ночь
Питание - примерно €30-50 на человека
Билеты в термы (по желанию)
Парковки у туристических мест
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фельтре, Беллуно, 9:00 (возможна встреча в другое время по договорённости)
Завершение: Фельтре, Беллуно, 18:00 (возможна корректировка по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 592 туристов
Тех, кто хочет увидеть и прочувствовать Сицилию, приглашаем в нашу душевную компанию гидов-профессионалов — мы много лет живем на острове и без устали продолжаем исследовать его. Исследовать, чтобы потом поделиться читать дальшеуменьшить
с вами своими открытиями и находками. Сицилийская культура удивительна и неповторима, остров — это государство в государстве или, как его еще называют, маленький континент. Сицилия совсем не похожа на остальную Италию, а коренной сицилиец обидится, если вы назовете его итальянцем. Кто увидел Сицилию — плачет трижды: когда приезжает, когда уезжает и когда встает на весы. Да, у нас очень вкусно, и гастрономия — важнейшая составляющая наших экскурсий и поездок. С недавнего времени мы начали работать и по северной Италии, а именно по региону Венето. Горная сказка Доломитовых Альп и холмы просекко — наша тема! Альпы хороши и зимой, и летом, в чем вы сами убедитесь с нашей помощью!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Татьяна
От души благодарим Лену за организацию необыкновенного трехдневного путешествия по Доломитам. Детально продуманный маршрут, захватыващие дух панорамные виды, отличные рекомендации локальных ресторанов и кафе, термального курорта - все подошло и читать дальшеуменьшить
понравилось на все 100%. Лена как-то ненавязчиво и играючи влюбила нас в Доломиты - настолько, что теперь сюда хочется привезти сюда всех дорогих и любимых людей. Лена - чудесный рассказчик, адекватный, легкий, с чувством юмора и чувством такта. Рекомендуем ее от души всем, кто хочет насладиться поездкой в этот удивительный регион Италии ❤️
Елена
Ответ организатора:
Танечка, спасибо большое за теплый отзыв! Я получила большое удовольствие от общения с твоей чудесной компанией и буду ждать новых встреч!
Вам был полезен этот отзыв?
Тур входит в следующие категории Венеции
Похожие туры на «Туда, где виды захватывают дух: индивидуальный тур по Доломитовым Альпам»