Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
Насладиться красотой горных озёр, подняться на Сецеду и погулять по Венеции
Начало: Аэропорт Венеции, время зависит от времени вашего ...
3 июн в 08:00
€1450 за человека
-
10%
Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Поучаствовать в фотосессии на фоне разноцветных домов и увидеть основные достопримечательности
Начало: Железнодорожный вокзал Венеции, 11:00
Завтра в 08:00
27 янв в 08:00
€540
€600 за всё до 4 чел.
-
20%
Тайны. Маски. Венецианский карнавал: индивидуальный тур с гидом-фотографом (2 дня)
Прикоснуться к истории и традициям праздника, рассмотреть невероятные костюмы и остаться неузнанным
Начало: Ж/д вокзал Венеции, 11:00. По договорённости возмо...
1 фев в 11:00
2 фев в 11:00
€400
€500 за всё до 6 чел.
