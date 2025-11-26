Мои заказы

Тайны. Маски. Венецианский карнавал: индивидуальный тур с гидом-фотографом (2 дня)

Прикоснуться к истории и традициям праздника, рассмотреть невероятные костюмы и остаться неузнанным
Ежегодно Венеция превращается в театр, основной сценой становится площадь Сан-Марко, а актёрами выступают сразу все гости.

Дамы с буклями, кавалеры в треуголке, арлекины с бубенчиками и чумные доктора с «клювами» —
читать дальше

тут можно встретить кого угодно.

Мой индивидуальный тур на Венецианский карнавал — это спектакль в двух актах, где вы сыграете главную роль.

Гуляя по знаковым и тайным локациям, узнаете, зачем средневековые горожане скрывали лица и почему это запретили на несколько столетий.

Понаблюдаете за многочисленными уличными представлениями, шествиями, шоу и сами сможете стать участником этого фестиваля перевоплощений: по всем правилам создать маску и подобрать карнавальный костюм и, сохраняя анонимность, устроить фотосессию на фоне каналов, достопримечательностей, толпы и отправиться на бал-маскарад с живой музыкой, танцами и изысканным ужином.

Тайны. Маски. Венецианский карнавал: индивидуальный тур с гидом-фотографом (2 дня)
Тайны. Маски. Венецианский карнавал: индивидуальный тур с гидом-фотографом (2 дня)
Тайны. Маски. Венецианский карнавал: индивидуальный тур с гидом-фотографом (2 дня)

Описание тура

Организационные детали

Самые интересные мероприятия выпадают преимущественно на субботу и воскресенье. По выходным проходят водный парад Festa Veneziana (corteo acqueo) в честь открытия фестиваля, праздник Марий и полёт ангела-победительницы, закрывающий карнавал полёт льва. Из-за наплыва желающих билеты в Венецию и отель необходимо бронировать и оплачивать за несколько месяцев. Цены на этот период обычно повышаются на 20-30%.

Питание. Оплачивается отдельно. При необходимости посоветую ресторан и помогу зарезервировать столик.

Транспорт. Не входит в стоимость.

Возраст участников. 2+.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур индивидуальный, проведение возможно каждые 2 дня в период карнавала (1-17 февраля).

Программа тура по дням

1 день

Прогулка «Карнавал сквозь века», мастер-класс по созданию маски, ночная Венеция, шоу на воде

Утром встретимся на вокзале, доберёмся к вашему отелю, выделим время на отдых. Затем отправимся на экскурсию «Карнавал сквозь века» — начинается наше погружение в атмосферу. Сан-Марко, секретные улочки, мост Риальто, Дворец дожей: легенды маскарадов, истории и традиции Венецианского карнавала, правила для масок и костюмов здесь зародились и будто оживут перед вами.

Главный атрибут и символ венецианского карнавала — маска, оберегающая анонимность владельца. Существует несколько традиционных видов — баута, вольто, коломбина, моретта и другие. Производством вручную занимается маска-мастерская, а создание и декор — это целая философия.

А ещё это очень интересно — мы посетим старинную венецианскую мастерскую карнавальных масок, где из папье-маше (cartapesta) вы изготовите собственный аксессуар. Под руководством итальянского художника вы своими руками сделаете украшение и на свой вкус оформите его перьями, кружевом, пайетками, бисером. Завтра в нём можно пойти на бал, а потом забрать домой в качестве сувенира.

После мероприятия будет свободное время для ужина в траттории (порекомендую хорошее место), а потом посмотрим яркое шоу на воде. Это одна из изюминок карнавала — ночное представление с подсветкой, лодками, артистами и музыкой на каналах, которое ежегодно раскрывает какую-то историческую тему. В 2026-м событие посвящено путешествию венецианского купца Марко Поло, который отправился на Восток в поисках неизведанных земель и вернулся в Италию 24 года спустя.

Обратите внимание: точные даты шоу будут известны накануне карнавала (может состояться завтра).

Прогулка «Карнавал сквозь века», мастер-класс по созданию маски, ночная Венеция, шоу на водеПрогулка «Карнавал сквозь века», мастер-класс по созданию маски, ночная Венеция, шоу на водеПрогулка «Карнавал сквозь века», мастер-класс по созданию маски, ночная Венеция, шоу на водеПрогулка «Карнавал сквозь века», мастер-класс по созданию маски, ночная Венеция, шоу на воде
2 день

Продолжение карнавала: утро на ваш вкус, фотосессия в костюме и маске, бал-маскарад в венецианском палаццо

Если захотите, утром проведём экскурсию по городу или островам, прокатимся на гондоле по венецианским каналам и понаблюдаем за красочными событиями карнавала на площадях и улицах.

Будет время для тщательной подготовки к балу, примерки карнавального костюма, макияжа и причёски (по необходимости). Создав фееричный образ, устроим фотосессию в масках у Сан-Марко, каналов с гондолами и других примечательных точек Венеции. Вокруг — пёстрые толпы горожан и гостей со всего мира, грандиозные уличные мероприятия, фестивали музыкантов, танцоров, акробатов и, конечно, прекрасная итальянская архитектура на фоне — это надо видеть!

Но главное событие карнавала в городе на воде — вечером. Мы отправимся на бал-маскарад в венецианское палаццо 18 века — вход только в костюмах и масках. Музыка и танцы кокетливых дам, любвеобильных кавалеров, пронырливых джокеров и таинственных чумных докторов, изысканный ужин с вином, — непередаваемая атмосфера всеобщего веселья и праздника!

Обратите внимание: представление на воде может состояться сегодня (точные даты будут известны накануне карнавала).

Продолжение карнавала: утро на ваш вкус, фотосессия в костюме и маске, бал-маскарад в венецианском палаццоПродолжение карнавала: утро на ваш вкус, фотосессия в костюме и маске, бал-маскарад в венецианском палаццоПродолжение карнавала: утро на ваш вкус, фотосессия в костюме и маске, бал-маскарад в венецианском палаццоПродолжение карнавала: утро на ваш вкус, фотосессия в костюме и маске, бал-маскарад в венецианском палаццо

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Русскоговорящий гид
  • 2 экскурсии
  • Карнавальная фотосессия в маске и костюме
  • Помощь в бронировании отеля и ресторана, организации мероприятий и поездки
Что не входит в цену
  • Билеты в Венецию и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы
  • Виза
  • Аренда карнавального костюма для бала (обязателен для участия в Венецианском карнавале)
  • Мероприятия:
  • Мастер-класс по созданию маски (материалы включены)
  • Бал и ночное шоу на воде
  • Прогулка на гондоле в карнавальную ночь/утро (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Венеции, 11:00. По договорённости возможно любое другое время
Завершение: Центр Венеции, по завершении бала-маскарада или ночного шоу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 34 туристов
Меня зовут Оля. Я работаю фотографом с 2011 года. Живу в Венеции с 2021 года. Приглашаю вас отправиться со мной в путешествие по каналам и улочкам Венеции — города, который словно влюблён в море. Это будет увлекательная прогулка, полная загадок и тайн старинного города на воде.

Тур входит в следующие категории Венеции

Похожие туры из Венеции

Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
5 дней
-
10%
4 отзыва
Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
Насладиться красотой горных озёр, подняться на Сецеду и погулять по Венеции
Начало: Аэропорт Венеции, время зависит от времени вашего ...
16 мар в 08:00
25 мая в 08:00
€1305€1450 за человека
Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Пешая
3 дня
2 отзыва
Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Поучаствовать в фотосессии на фоне разноцветных домов и увидеть основные достопримечательности
Начало: Железнодорожный вокзал Венеции, 11:00
28 ноя в 11:00
5 дек в 11:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур-знакомство с Венецией: прогулки по городу, острова Мурано и Бурано
Пешая
3 дня
-
10%
Индивидуальный тур-знакомство с Венецией: прогулки по городу, острова Мурано и Бурано
Сделать яркие кадры с цветными домами, увидеть собор Сан-Марко и посетить Дворец дожей
Начало: Венеция, встретим вас у вашего отеля, время по дог...
31 дек в 10:00
31 июл в 10:00
€1080€1200 за всё до 25 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Венеции
Все туры из Венеции