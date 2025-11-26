Дамы с буклями, кавалеры в треуголке, арлекины с бубенчиками и чумные доктора с «клювами» —
Описание тура
Организационные детали
Самые интересные мероприятия выпадают преимущественно на субботу и воскресенье. По выходным проходят водный парад Festa Veneziana (corteo acqueo) в честь открытия фестиваля, праздник Марий и полёт ангела-победительницы, закрывающий карнавал полёт льва. Из-за наплыва желающих билеты в Венецию и отель необходимо бронировать и оплачивать за несколько месяцев. Цены на этот период обычно повышаются на 20-30%.
Питание. Оплачивается отдельно. При необходимости посоветую ресторан и помогу зарезервировать столик.
Транспорт. Не входит в стоимость.
Возраст участников. 2+.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур индивидуальный, проведение возможно каждые 2 дня в период карнавала (1-17 февраля).
Программа тура по дням
Прогулка «Карнавал сквозь века», мастер-класс по созданию маски, ночная Венеция, шоу на воде
Утром встретимся на вокзале, доберёмся к вашему отелю, выделим время на отдых. Затем отправимся на экскурсию «Карнавал сквозь века» — начинается наше погружение в атмосферу. Сан-Марко, секретные улочки, мост Риальто, Дворец дожей: легенды маскарадов, истории и традиции Венецианского карнавала, правила для масок и костюмов здесь зародились и будто оживут перед вами.
Главный атрибут и символ венецианского карнавала — маска, оберегающая анонимность владельца. Существует несколько традиционных видов — баута, вольто, коломбина, моретта и другие. Производством вручную занимается маска-мастерская, а создание и декор — это целая философия.
А ещё это очень интересно — мы посетим старинную венецианскую мастерскую карнавальных масок, где из папье-маше (cartapesta) вы изготовите собственный аксессуар. Под руководством итальянского художника вы своими руками сделаете украшение и на свой вкус оформите его перьями, кружевом, пайетками, бисером. Завтра в нём можно пойти на бал, а потом забрать домой в качестве сувенира.
После мероприятия будет свободное время для ужина в траттории (порекомендую хорошее место), а потом посмотрим яркое шоу на воде. Это одна из изюминок карнавала — ночное представление с подсветкой, лодками, артистами и музыкой на каналах, которое ежегодно раскрывает какую-то историческую тему. В 2026-м событие посвящено путешествию венецианского купца Марко Поло, который отправился на Восток в поисках неизведанных земель и вернулся в Италию 24 года спустя.
Обратите внимание: точные даты шоу будут известны накануне карнавала (может состояться завтра).
Продолжение карнавала: утро на ваш вкус, фотосессия в костюме и маске, бал-маскарад в венецианском палаццо
Если захотите, утром проведём экскурсию по городу или островам, прокатимся на гондоле по венецианским каналам и понаблюдаем за красочными событиями карнавала на площадях и улицах.
Будет время для тщательной подготовки к балу, примерки карнавального костюма, макияжа и причёски (по необходимости). Создав фееричный образ, устроим фотосессию в масках у Сан-Марко, каналов с гондолами и других примечательных точек Венеции. Вокруг — пёстрые толпы горожан и гостей со всего мира, грандиозные уличные мероприятия, фестивали музыкантов, танцоров, акробатов и, конечно, прекрасная итальянская архитектура на фоне — это надо видеть!
Но главное событие карнавала в городе на воде — вечером. Мы отправимся на бал-маскарад в венецианское палаццо 18 века — вход только в костюмах и масках. Музыка и танцы кокетливых дам, любвеобильных кавалеров, пронырливых джокеров и таинственных чумных докторов, изысканный ужин с вином, — непередаваемая атмосфера всеобщего веселья и праздника!
Обратите внимание: представление на воде может состояться сегодня (точные даты будут известны накануне карнавала).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Русскоговорящий гид
- 2 экскурсии
- Карнавальная фотосессия в маске и костюме
- Помощь в бронировании отеля и ресторана, организации мероприятий и поездки
Что не входит в цену
- Билеты в Венецию и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Трансферы
- Виза
- Аренда карнавального костюма для бала (обязателен для участия в Венецианском карнавале)
- Мероприятия:
- Мастер-класс по созданию маски (материалы включены)
- Бал и ночное шоу на воде
- Прогулка на гондоле в карнавальную ночь/утро (по желанию)