Утром встретимся на вокзале, доберёмся к вашему отелю, выделим время на отдых. Затем отправимся на экскурсию «Карнавал сквозь века» — начинается наше погружение в атмосферу. Сан-Марко, секретные улочки, мост Риальто, Дворец дожей: легенды маскарадов, истории и традиции Венецианского карнавала, правила для масок и костюмов здесь зародились и будто оживут перед вами.

Главный атрибут и символ венецианского карнавала — маска, оберегающая анонимность владельца. Существует несколько традиционных видов — баута, вольто, коломбина, моретта и другие. Производством вручную занимается маска-мастерская, а создание и декор — это целая философия.

А ещё это очень интересно — мы посетим старинную венецианскую мастерскую карнавальных масок, где из папье-маше (cartapesta) вы изготовите собственный аксессуар. Под руководством итальянского художника вы своими руками сделаете украшение и на свой вкус оформите его перьями, кружевом, пайетками, бисером. Завтра в нём можно пойти на бал, а потом забрать домой в качестве сувенира.

После мероприятия будет свободное время для ужина в траттории (порекомендую хорошее место), а потом посмотрим яркое шоу на воде. Это одна из изюминок карнавала — ночное представление с подсветкой, лодками, артистами и музыкой на каналах, которое ежегодно раскрывает какую-то историческую тему. В 2026-м событие посвящено путешествию венецианского купца Марко Поло, который отправился на Восток в поисках неизведанных земель и вернулся в Италию 24 года спустя.

Обратите внимание: точные даты шоу будут известны накануне карнавала (может состояться завтра).