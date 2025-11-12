Мои заказы

Поездка в Пьяченцу и в долину Валь д’Арда из Вероны

Откройте для себя Пьяченцу и Валь д’Арда, наслаждаясь средневековой архитектурой и живописными пейзажами. Путешествие обещает быть незабываемым
Путешествие в Пьяченцу и долину Валь д «Арда из Вероны - это уникальная возможность познакомиться с провинциальной Италией.

Город Пьяченца славится своими историческими площадями и величественными дворцами, такими как Дворец Фарнезе.
В долине Валь д» Арда вас ждёт средневековый городок Кастель Арквато с замком Висконти.

Насладитесь обедом в ресторане Таверна дель Фольконьере и продолжите экскурсию по культурным памятникам или отправьтесь за покупками в аутлет Фиденца Виллидж

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Средневековая архитектура
  • 🍽️ Ужин в аутентичном ресторане
  • 🖼️ Посещение музеев и галерей
  • 🛍️ Шопинг в аутлете
  • 🌄 Живописные виды долины
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Пьяцца дей Кавалли
  • Пьяцца дель Дуомо
  • Дворец Фарнезе
  • Церковь Сант’Антонино
  • Замок Висконти

Описание экскурсии

Что вас ждёт? В центре города находятся 2 центральные площади: Пьяцца дей Кавалли, которую украшают две верховые статуи Алессандро Фарнезе и его сына Рануччио (XVI—XVII вв.) и Пьяцца дель Дуомо с Собором в романском стиле XII века. Примечательны также церковь Сант'Антонино — покровителя города и церковь Сан-Франческо, построенная в 1278 году, на работу которой ушло 90 лет. Но всё же визитной карточкой города считается Дворец Фарнезе — постройка второй половины XVI века, где сейчас действуют Муниципальный музей, Художественная галерея, Музей карет и музей Ренесанса. Интересен также Дворец губернатора города (Палаццо дель Говернаторе) с настенными солнечными часами и вечным календарём. Среди сокровищ долины Валь д'Арда выделяется городок Кастель Арквато, который знаменит своим средневековыми постройками, в особенности замком Висконти. В этом городе мы предлагаем пообедать в ресторане Таверна дель Фольконьере в обществе чудесных хозяев Маргариты и Эроса, которые готовят просто потрясающе. Далее поездку можно продолжить либо по культурно-историческим памятникам города: Палаццо Преторио и Цитадели, либо поехать в неподалеку расположенный аутлет Фиденца Виллидж, один из самых посещаемых аутлетов Милана. Важная информация:
  • Если у вас есть в распоряжении несколько дней, то предлагаем вернуться в долину Валь Д’Арда (или заночевать в местной гостинице, поиском которой займётся наша компания), чтобы на следующий день сходить в знаменитый термальный центр в Салсомаджоре или посмотреть ещё несколько средневековых замков, которыми так славится Парма, Крема и Кремона.
  • Особенно интересна будет предложенная экскурсия в сентябре, когда в Кастель Арквато проводится фестиваль средневековой культуры.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пьяченца
  • Граццано Висконти
  • Кастель Арквато
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Венеция
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Если у вас есть в распоряжении несколько дней, то предлагаем вернуться в долину Валь Д’Арда (или заночевать в местной гостинице, поиском которой займётся наша компания), чтобы на следующий день сходить в знаменитый термальный центр в Салсомаджоре или посмотреть ещё несколько средневековых замков, которыми так славится Парма, Крема и Кремона
  • Особенно интересна будет предложенная экскурсия в сентябре, когда в Кастель Арквато проводится фестиваль средневековой культуры
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

