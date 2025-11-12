читать дальше В долине Валь д» Арда вас ждёт средневековый городок Кастель Арквато с замком Висконти.



Насладитесь обедом в ресторане Таверна дель Фольконьере и продолжите экскурсию по культурным памятникам или отправьтесь за покупками в аутлет Фиденца Виллидж

Путешествие в Пьяченцу и долину Валь д «Арда из Вероны - это уникальная возможность познакомиться с провинциальной Италией.Город Пьяченца славится своими историческими площадями и величественными дворцами, такими как Дворец Фарнезе.